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    «Торпедо» продолжит проигрывать?

    «Торпедо» — СКА: Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 марта 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — СКА
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    Евгений Кузнецов может вернуться в состав СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Марта 2025 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
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    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы гарантировали себе 8-е место в таблице Запада с 70-ю очками в активе после 67-и встреч. «Торпедо» выиграло борьбу у «Куньлуня» за 8-ку.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Северстали» со счетом 2:3, провалив 3-й период. Матчем ранее «Торпедо» с таким же счетом проиграло «Сибири».

    Торпедо — СКА: коэффициенты букмекеров

    У нижегородцев продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Торпедо» также уступило «Автомобилисту» (1:2) и «Авангарду» (3:4).

    Не сыграют: Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Данил Савунов и Кирилл Воронин из-за травм.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Торпедо» уже давненько гарантировало себе 8-е место на Западе. В 1-м раунде плей-офф нижегородцы встретятся с грозным «Локомотивом».

    Перед стартом решающей стадии турнира «Торпедо» показывает не самую лучшую игру. Команда проиграла ряд матчей, а главный тренер ссылается на большое количество травмированных игроков.

    Предстоящий матч против СКА — отличная возможность для «Торпедо» проверить себя на прочность. Получится ли у нижегородцев одолеть питерцев на своей площадке? Большой вопрос...

    СКА

    Турнирное положение: Питерцы занимают 7-е место на Западе, набрав 80 очков за 67 встреч. СКА отстает от «Северстали» (6-я строчка) лишь на 1 балл, имея возможность побороться за место повыше.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила по буллитам «Автомобилисту» со счетом 2:3. Матчем ранее СКА проиграл «Трактору» (2:4), провалив 3-й период.

    До этого питерцы выиграли 4 матча подряд. За этот отрезок СКА обыграл «Сочи» (2:0), минское «Динамо» (3:1), «Металлург» Мг (4:2) и ЦСКА (3:2 ОТ).

    У СКА пустой список травмированных игроков.

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    • Состояние команды: СКА продолжает подготовку к плей-офф, впереди у команды последняя игра в регулярном чемпионате против «Торпедо», у которого продолжается провальный отрезок.

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    СКА еще имеет возможность подняться до 6-го места на Западе, но для этого необходимо обыгрывать «Торпедо» и ждать поражения «Северстали». Если завтра плей-офф, то питерцы попадают на московское «Динамо».

    По данным СМИ, нападающий СКА Евгений Кузнецов должен вернуться в состав команды в матче против «Торпедо». Если это произойдет, то форвард точно должен помочь своей команде в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» проиграло 4 последних матча

    • СКА уступил в 2-х последних поединках

    • СКА непременно обыгрывал «Торпедо» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.20, а победа «Торпедо» — в 3.40.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

    Прогноз: Команды способны выдать голевую феерию.

    Ставка: Тотал 6 больше за 2.00.

    Прогноз: СКА постарается победить перед стартом плей-офф. Питерцы воспользуются провальным периодом «Торпедо».

    Ставка: Победа СКА за 1.95.

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