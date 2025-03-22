В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы гарантировали себе 8-е место в таблице Запада с 70-ю очками в активе после 67-и встреч. «Торпедо» выиграло борьбу у «Куньлуня» за 8-ку.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Северстали» со счетом 2:3, провалив 3-й период. Матчем ранее «Торпедо» с таким же счетом проиграло «Сибири».

У нижегородцев продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Торпедо» также уступило «Автомобилисту» (1:2) и «Авангарду» (3:4).

Не сыграют: Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Данил Савунов и Кирилл Воронин из-за травм.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Торпедо» уже давненько гарантировало себе 8-е место на Западе. В 1-м раунде плей-офф нижегородцы встретятся с грозным «Локомотивом».

Перед стартом решающей стадии турнира «Торпедо» показывает не самую лучшую игру. Команда проиграла ряд матчей, а главный тренер ссылается на большое количество травмированных игроков.

Предстоящий матч против СКА — отличная возможность для «Торпедо» проверить себя на прочность. Получится ли у нижегородцев одолеть питерцев на своей площадке? Большой вопрос...

СКА

Турнирное положение: Питерцы занимают 7-е место на Западе, набрав 80 очков за 67 встреч. СКА отстает от «Северстали» (6-я строчка) лишь на 1 балл, имея возможность побороться за место повыше.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила по буллитам «Автомобилисту» со счетом 2:3. Матчем ранее СКА проиграл «Трактору» (2:4), провалив 3-й период.

До этого питерцы выиграли 4 матча подряд. За этот отрезок СКА обыграл «Сочи» (2:0), минское «Динамо» (3:1), «Металлург» Мг (4:2) и ЦСКА (3:2 ОТ).

У СКА пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: СКА продолжает подготовку к плей-офф, впереди у команды последняя игра в регулярном чемпионате против «Торпедо», у которого продолжается провальный отрезок.

СКА еще имеет возможность подняться до 6-го места на Западе, но для этого необходимо обыгрывать «Торпедо» и ждать поражения «Северстали». Если завтра плей-офф, то питерцы попадают на московское «Динамо».

По данным СМИ, нападающий СКА Евгений Кузнецов должен вернуться в состав команды в матче против «Торпедо». Если это произойдет, то форвард точно должен помочь своей команде в плей-офф.

Статистика для ставок

«Торпедо» проиграло 4 последних матча

СКА уступил в 2-х последних поединках

СКА непременно обыгрывал «Торпедо» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.20, а победа «Торпедо» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: Команды способны выдать голевую феерию.

Ставка: Тотал 6 больше за 2.00.

Прогноз: СКА постарается победить перед стартом плей-офф. Питерцы воспользуются провальным периодом «Торпедо».

Ставка: Победа СКА за 1.95.