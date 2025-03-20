Витязь
Авангард
«Витязь»
Турнирное положение: Подмосковная команда располагается на 10-й позиции Западной конференции с 58-ю очками в активе. «Витязь» уже потерял шансы на выход в плей-офф.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила по буллитам «Металлургу» Мг (2:3 Б), а до этого в овертайме одолела «Ак Барс» со счетом 2:1.
Витязь — Авангард: коэффициенты букмекеров
В последних 5-и встречах «Витязь» трижды победил и дважды проиграл. За этот отрезок команда обыгрывала «Сибирь» (3:1) и «Сочи» (5:0), а также уступил «Северстали» (0:3).
Не сыграют: Иван Чехович и Фредерик Готье (у обоих — травмы).
Состояние команды: За 2 матча до конца регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» не имеет турнирных амбиций, команда не сможет добраться до 9-й позиции, но и на 11-ю не упадет.
У «Витязя» был шанс навязать борьбу за 8-ку в нынешнем сезоне, ведь у команды отличная атакующая линия, но подопечных Павла Десяткова не хватало на все 60 минут матча, где-то они обязательно проваливались.
В предстоящем матче «Витязь» встретится с «Авангардом», который несется, как угорелый и точно создаст проблемы любой команде в плей-офф. Подопечные Павла Десяткова точно будет непросто.
«Авангард»
Турнирное положение: Омичи занимают 6-е место в таблице Востока с 83 очками в активе, отставая от топ-4 в конференции на 2 балла — вся борьба еще впереди.
Последние матчи: В прошлом поединке «Авангард» уступил московскому «Динамо» (3:4 ОТ), а матчем ранее проиграл «Трактору» со счетом 4:5, провалив 2-й период.
До этого у омичей было 12 побед подряд. Подопечные Ги Буше громили соперников одного за другим, были биты — «Ак Барс» (2:0), дважды «Торпедо» (4:3 и 3:2), «Спартак» (5:1) и другие.
Не сыграют: Сергей Бойков и Даниил Степанов (у обоих — травмы).
Состояние команды: Сейчас никто не хочет попадать в 1-м раунде плей-офф на этот «Авангард». Подопечне Ги Буше очень сильны перед стартом решающей стадии турнира.
Если завтра плей-офф, то «Авангард» попадет на «Металлург» Мг — это была бы отличная бойня, но расклады могут поменяться. Ясно одно, омичи будут доминировать над любым соперником.
К тому же, «Авангард» сильно прибавил в результативности, команда стала куда чаще создавать опасные моменты. Стоит отметить возвращение Владимира Ткачева в состав омичей, это может стать козырем в плей-офф.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах «Витязь» трижды победил
- «Авангард» проиграл 2 последних матча
- В последних 3-х очных противостояниях «Авангард» непременно обыгрывал «Витязь»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.50, а победа «Витязя» — в 4.05.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
- 2.45ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.25Металлург Мг — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Автомобилист — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: «Витязь» создаст проблемы «Авангарду», подмосковная команда захочет громко хлопнуть дверью перед окончанием сезона.
Ставка: Победа «Витязя» с форой (+1) за 1.85.
Прогноз: Матч может получится результативным. Обе команды способны забрасывать шайбы.
Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.72.