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    Сможет ли «Витязь» дать бой омичам?

    «Витязь» — «Авангард»: Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Авангард»
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    Владимир Ткачев — нападающий «Авангарда»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Авангард». Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Марта 2025 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
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    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковная команда располагается на 10-й позиции Западной конференции с 58-ю очками в активе. «Витязь» уже потерял шансы на выход в плей-офф.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила по буллитам «Металлургу» Мг (2:3 Б), а до этого в овертайме одолела «Ак Барс» со счетом 2:1.

    Витязь — Авангард: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах «Витязь» трижды победил и дважды проиграл. За этот отрезок команда обыгрывала «Сибирь» (3:1) и «Сочи» (5:0), а также уступил «Северстали» (0:3).

    Не сыграют: Иван Чехович и Фредерик Готье (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: За 2 матча до конца регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» не имеет турнирных амбиций, команда не сможет добраться до 9-й позиции, но и на 11-ю не упадет.

    У «Витязя» был шанс навязать борьбу за 8-ку в нынешнем сезоне, ведь у команды отличная атакующая линия, но подопечных Павла Десяткова не хватало на все 60 минут матча, где-то они обязательно проваливались.

    В предстоящем матче «Витязь» встретится с «Авангардом», который несется, как угорелый и точно создаст проблемы любой команде в плей-офф. Подопечные Павла Десяткова точно будет непросто.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Омичи занимают 6-е место в таблице Востока с 83 очками в активе, отставая от топ-4 в конференции на 2 балла — вся борьба еще впереди.

    Последние матчи: В прошлом поединке «Авангард» уступил московскому «Динамо» (3:4 ОТ), а матчем ранее проиграл «Трактору» со счетом 4:5, провалив 2-й период.

    До этого у омичей было 12 побед подряд. Подопечные Ги Буше громили соперников одного за другим, были биты — «Ак Барс» (2:0), дважды «Торпедо» (4:3 и 3:2), «Спартак» (5:1) и другие.

    Не сыграют: Сергей Бойков и Даниил Степанов (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: Сейчас никто не хочет попадать в 1-м раунде плей-офф на этот «Авангард». Подопечне Ги Буше очень сильны перед стартом решающей стадии турнира.

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    Если завтра плей-офф, то «Авангард» попадет на «Металлург» Мг — это была бы отличная бойня, но расклады могут поменяться. Ясно одно, омичи будут доминировать над любым соперником.

    К тому же, «Авангард» сильно прибавил в результативности, команда стала куда чаще создавать опасные моменты. Стоит отметить возвращение Владимира Ткачева в состав омичей, это может стать козырем в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Витязь» трижды победил

    • «Авангард» проиграл 2 последних матча

    • В последних 3-х очных противостояниях «Авангард» непременно обыгрывал «Витязь»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.50, а победа «Витязя» — в 4.05.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

    Прогноз: «Витязь» создаст проблемы «Авангарду», подмосковная команда захочет громко хлопнуть дверью перед окончанием сезона.

    Ставка: Победа «Витязя» с форой (+1) за 1.85.

    Прогноз: Матч может получится результативным. Обе команды способны забрасывать шайбы.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.72.

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    «Витязь» — «Авангард»: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 20.03.202519:00. Сможет ли «Витязь» дать бой омичам?
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