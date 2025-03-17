В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 17 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Барыс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции сибиряки упрочились на 8-й строчке. С 66 очками после 65 матчей, команда опережает «Нефтехимик» на 5 баллов при игре нижнекамцев в запасе на момент написания.

Последние матчи: В первой половине марта «Сибирь» провела отрицательную серию, состоявшую из 4-х поражений кряду, включая домашний разгром от «Ак Барса» — 3:6 и провалы на льду «Барыса» — 1:4, «Лады» — 0:1 ОТ и «Витязя» — 1:3.

Прервать цикл поражений и набрать турнирно значимые очки команда Вадима Епанчинцева сумела после возвращения домой. На родной площадке новосибирцы уверенно разобрались с «Амуром» — 4:2 и одержали верх над «Торпедо» — 3:2.

Не сыграют: Федор Гордеев, Владимир Бутузов.

Состояние команды: «Сибирь» ведет борьбу за последнее место в заветной восьмерке и при этом находится в шатком положении. Команде не удается справиться с текущим давлением и выйти на стабильный уровень.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Даже в столь непростой период «Сибирь» временами демонстрирует агрессивный стиль и создает достаточное количество моментов. Однако низкая эффективность в завершающей стадии не позволяет извлекать из этого пользу в должном количестве.

На среднесрочный потенциал команды Вадима Епанчинцева влияют оборонительные проблемы. Нередко на катке «Сибирь» оставляет слишком много открытых зон у своих ворот ввиду отсутствия необходимой плотности.

«Барыс»

Турнирное положение: В 65 матчах «Барыс» заработал 35 очков, с которыми разместился на 12-м месте в таблице Восточной конференции. На 5 пунктов казахстанцы отстают от «Амура» — своего единственного конкурента.

Последние матчи: В начале марта «Барыс» крайне неудачно заявился на территорию «Трактора», где потерпел сокрушительное поражение — 0:8, после которого вернулся на родной лед и разгромил «Сибирь» — 4:1.

Еще в одном матче при домашних трибунах «Барыс» был разгромлен ЦСКА — 0:3, а текущую гостевую серию начал с яркой победы над «Адмиралом» — 5:4 Б. Накануне команда Галыма Мамбеталиева потерпела очередное поражение от «Амура» — 2:5.

Не сыграют: Никита Бояркин, Андрей Шутов.

Состояние команды: Ни на одном этапе регулярного сезона «Барыс» так и не обозначил борьбу за место в зоне Кубка. Нынешнюю кампанию казахстанцы заканчивают в статусе главного аутсайдера лиги.

По ходу чемпионата «Барыс» предпринимал попытки выправить ситуацию, однако не сумел добиться должного прогресса. Командная дисциплина и катастрофически низкое качество игры в обороне по-прежнему не дают казахстанцам выработать собственный стиль.

Временами коллектив Галыма Мамбеталиева проявляет боевой характер, демонстрируя умение сокращать разрыв по ходу матчей. Тем не менее уровень организации и эффективность атакующих бригад «Барыса» оставляют желать лучшего на длительном отрезке.

Статистика для ставок

«Барыс» добился 3-х побед в 5 последних очных встречах

В 2-х предыдущих очных матчах был пробит тотал больше 4.5

«Сибирь» одержала 4 победы в 5 последних очных матчах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 4.40, а победа «Барыса» — в 6.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Без шансов на участие в плей-офф «Барыс» способен оказать влияние на распределение позиций. На катке «Сибири» казахстанцы попытаются провести равный в плане давления матч и зацепиться за результат.

Ставка: «Барыс» победит с форой +1.5 за 2.10.

Прогноз: В настоящий момент «Барысу» попросту нечего терять в отношении турнирных перспектив, поэтому команда может предложить открытый хоккей, с большим количеством остроты.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.