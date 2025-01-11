В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Адмирал». Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы занимают 8-е место в таблице Запада, набрав 46 очков из 42-х возможных. «Торпедо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 6 баллов.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда всухую обыграла «Сибирь», забросив победную шайбу во 2-м периоде (2:0). Матчем ранее «Торпедо» оказалось сильнее минского «Динамо» (4:2).

В последних 5-и поединках нижегородцы трижды победили и дважды проиграли. За этот период «Торпедо» одолело «Барыс» (3:1), а также проиграло «Куньлуню» (3:4 ОТ) и минскому «Динамо» (0:3).

Не сыграют: Михаил Абрамов и Артем Мисников (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Для «Торпедо» борьба за плей-офф только начинается. На пятки наступает «Куньлунь», а отставание от 7-й позиции составляет уже 7 баллов.

Одна из проблем «Торпедо» — это не самая лучшая игра в обороне. Команда уже пропустила 119 голов за 42 встречи, а также забросила 132 шайбы. В атаке — порядок, а на своей половине площадки — проблемы.

Стоит отметить прогресс голкипера «Торпедо» Ивана Бочарова, который здорово подчищает за защитниками. Кстати, в прошлой встрече этот вратарь сыграл «на ноль».

«Адмирал»

Турнирное положение: Владивостокская команда располагается на 7-й позиции Востока с 43 очками в активе после 43-х встреч. «Адмирал» опережает 9-ю строчку на 4 балла.

Последние матчи: В прошлой встрече с «Автомобилистом» команда упустила победу (3:4), провалив 3-й период. Матчем ранее «Адмирал» проиграл в овертайме «Металлургу» Мг (3:4 ОТ).

У дальневосточников продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Адмирал» также дважды уступил «Сибири» (0:1 и 2:4), а также проиграл СКА (2:3 ОТ) и московскому «Динамо» (2:4).

Не сыграет: Артем Николаев (травма).

Состояние команды: «Адмирал» показывал отличный хоккей и стабильно набирал очки, но в какой-то момент дальневосточники провалились. Команда до сих пор не может вылезти из этой ямы, рискуя проиграть уже 7-й матч.

Главная проблема «Адмирала» — это невзрачная игра в гостях. Команда набрала 16 очков на чужой площадке из 48-и возможных. Возможно, на дальневосточников негативно влияют перелеты.

Стоит отметить, что в этом сезоне у «Адмирала» собралась отличная атакующая линия, лидером которой является Даниил Гутик. Этот форвард набрал 33 (14+19) очка за 43 встречи.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних матчей «Торпедо» набирало очки

«Адмирал» проиграл 6 последних матчей

В последних 3-х очных противостояниях «Торпедо» непременно обыгрывало «Адмирал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.40, а победа «Адмирала» — в 3.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, а на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Можно предположить, что «Адмирал» и сейчас не сможет победить.

Ставка: Победа «Адмирала» с форой (-1) за 2.05.

Прогноз: «Адмирал» вполне способен дать бой «Торпедо» и забросить минимум парочку голов.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.70.