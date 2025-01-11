Торпедо
Адмирал
«Торпедо»
Турнирное положение: Нижегородцы занимают 8-е место в таблице Запада, набрав 46 очков из 42-х возможных. «Торпедо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 6 баллов.
Последние матчи: В прошедшем поединке команда всухую обыграла «Сибирь», забросив победную шайбу во 2-м периоде (2:0). Матчем ранее «Торпедо» оказалось сильнее минского «Динамо» (4:2).
Торпедо — Адмирал: коэффициенты букмекеров
В последних 5-и поединках нижегородцы трижды победили и дважды проиграли. За этот период «Торпедо» одолело «Барыс» (3:1), а также проиграло «Куньлуню» (3:4 ОТ) и минскому «Динамо» (0:3).
Не сыграют: Михаил Абрамов и Артем Мисников (у обоих — травмы).
Состояние команды: Для «Торпедо» борьба за плей-офф только начинается. На пятки наступает «Куньлунь», а отставание от 7-й позиции составляет уже 7 баллов.
Одна из проблем «Торпедо» — это не самая лучшая игра в обороне. Команда уже пропустила 119 голов за 42 встречи, а также забросила 132 шайбы. В атаке — порядок, а на своей половине площадки — проблемы.
Стоит отметить прогресс голкипера «Торпедо» Ивана Бочарова, который здорово подчищает за защитниками. Кстати, в прошлой встрече этот вратарь сыграл «на ноль».
«Адмирал»
Турнирное положение: Владивостокская команда располагается на 7-й позиции Востока с 43 очками в активе после 43-х встреч. «Адмирал» опережает 9-ю строчку на 4 балла.
Последние матчи: В прошлой встрече с «Автомобилистом» команда упустила победу (3:4), провалив 3-й период. Матчем ранее «Адмирал» проиграл в овертайме «Металлургу» Мг (3:4 ОТ).
У дальневосточников продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Адмирал» также дважды уступил «Сибири» (0:1 и 2:4), а также проиграл СКА (2:3 ОТ) и московскому «Динамо» (2:4).
Не сыграет: Артем Николаев (травма).
Состояние команды: «Адмирал» показывал отличный хоккей и стабильно набирал очки, но в какой-то момент дальневосточники провалились. Команда до сих пор не может вылезти из этой ямы, рискуя проиграть уже 7-й матч.
Главная проблема «Адмирала» — это невзрачная игра в гостях. Команда набрала 16 очков на чужой площадке из 48-и возможных. Возможно, на дальневосточников негативно влияют перелеты.
Стоит отметить, что в этом сезоне у «Адмирала» собралась отличная атакующая линия, лидером которой является Даниил Гутик. Этот форвард набрал 33 (14+19) очка за 43 встречи.
Статистика для ставок
- В 4-х из 5-и последних матчей «Торпедо» набирало очки
- «Адмирал» проиграл 6 последних матчей
- В последних 3-х очных противостояниях «Торпедо» непременно обыгрывало «Адмирал»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.40, а победа «Адмирала» — в 3.70.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, а на тотал меньше 5.5 — за 1.73.
- 1.80Локомотив — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.50Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.25Динамо Москва — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что «Адмирал» и сейчас не сможет победить.
Ставка: Победа «Адмирала» с форой (-1) за 2.05.
Прогноз: «Адмирал» вполне способен дать бой «Торпедо» и забросить минимум парочку голов.
Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.70.