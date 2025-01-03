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    «Ак Барс» справится с настойчивыми гостями?

    «Ак Барс» — «Лада». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Лада»
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    «Ак Барс» в матче с «Северсталью»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 3 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2025 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: На данный момент «Ак Барс» находится на 3-м месте в таблице Восточной конференции с 50 очками по итогам 38 матчей. По дополнительным показателям казанцы опережают 4-ю «Магнитку».

    Последние матчи: В конце декабря «Ак Барс» дважды уступил «Динамо» Минск — 1:3; 1:5, между матчами с которыми сумел эффектно обыграть «Динамо» Москва — 6:5. В последних встречах года команда Анвара Гатиятулина разгромила «Трактор» — 4:0 и потерпела поражение от «Северстали» — 2:3.

    Ак Барс — Лада: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Егор Бабенко, Митч Миллер.

    Состояние команды: Текущий сезон казанцы проводят многообещающе, постепенно укрепляя свои позиции в конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящее время «Ак Барс» находится на этапе перестройки, конечной целью которой является борьба за лидерство на Востоке и последующая продолжительная кампания в Кубке.

    Несмотря на единичные неудачи, команда Анвара Гатиятулина продолжает демонстрировать последовательность на дистанции. В то же время редкие осечки «Ак Барса» порой снижают общий баланс.

    «Лада»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей тольяттинцы опустились на 10-ю строчку в таблице Восточной конференции. С 35 очками на счету, они отстают от зоны плей-офф на 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: Во второй половине декабря — после паузы в чемпионате — «Лада» победила «Авангард» — 4:3, после чего уступила «Сочи» — 3:4 и получила эффектную ответку от Омска — 6:7. В последней на текущий момент встрече команда Павла Зубова взяла верх над «Автомобилистом» — 3:2 Б.

    Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев.

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    • Состояние команды: Турнирные баллы по-прежнему достаются тольяттинцам с большим трудом. После смены тренера «Лада» все еще уязвима в защите.

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    На протяжении всего сезона стабильность «автозаводцев» далека от базового уровня конкуренции, а положение команды в таблице вносит свои коррективы в контексте амбиций.

    Тем не менее временами «Лада» проявляет волю к борьбе, которая наталкивает ее на весьма неожиданные результаты, подкрепленные хоккеем высокого атакующего содержания.

    Статистика для ставок

    • В 2-х последних очных матчах в Казани «Ак Барс» победил с разницей в 2 гола и больше

    • «Лада» потерпела 4 поражения в 6 последних матчах

    • Минимум 3 гола пропустила «Лада» в 4-х матчах из 6 последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 4.70, а победа «Лады» — в 4.50.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.96.

    Прогноз: «Лада» — боеспособная команда, готовая дать отпор вне зависимости от территории или соперника, но «Ак Барс» сейчас является системно устойчивым коллективом, который умеет справляться с такими задачами.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.

    Прогноз: Проблемы в обороне «Лады» никуда не делись в последних матчах. Для гостей это может стать серьезным препятствием ввиду того, что казанцы безупречно читают такие ситуации.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3 за 2.07.

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    «Ак Барс» — «Лада»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» справится с настойчивыми гостями?
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