В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Сейчас «Вегас» себя чувствует максимально уверенно, поскольку клуб Кэссиди вышел на первое место западной конференции.

Последние матчи: В пяти последних поединках «Вегас» ни разу не проиграл, а все матчи были выиграны в максимально уверенном стиле.

Травмированные игроки: За «Вегас» по-прежнему не может играть Ленер. Есть вопросы по Барбашеву и Руа.

Общий тонус клуба: В поединке против «Калгари» хозяева льда являются безоговорочными фаворитами предстоящего поединка, поскольку «огоньки» довольно серьёзно барахлят в последний месяц.

«Калгари»

Турнирное положение: Сейчас «Калгари» размещается на девятой позиции западной конференции. но это не предел для коллектива Райана Хаски.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Калгари» проиграл три раза, поэтому с организацией игры есть большие вопросы.

Травмированные игроки: Отсутствие Манты и Киркланда будет продолжаться неопределённое время, поэтому «Калгари» придется обходиться как-то без них.

Общий тонус клуба: Встреча с «Вегасом» будет тяжёлой, поскольку соперник на ходу и демонстрирует один из самых продуктивных хоккеев в лиге прямо сейчас.

Статистика для ставок

«Вегас» выиграл пять последних матчей по сезону

Два из трех последних очных противостояний закончились в пользу «Калгари»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.80, на ничью — 4.66, на гостей — 3.83.

Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Будет веселая игра, поэтому нас ждет результативный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.