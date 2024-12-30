Вегас
Калгари
«Вегас»
Турнирное положение: Сейчас «Вегас» себя чувствует максимально уверенно, поскольку клуб Кэссиди вышел на первое место западной конференции.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Вегас» ни разу не проиграл, а все матчи были выиграны в максимально уверенном стиле.
Вегас — Калгари: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: За «Вегас» по-прежнему не может играть Ленер. Есть вопросы по Барбашеву и Руа.
Общий тонус клуба: В поединке против «Калгари» хозяева льда являются безоговорочными фаворитами предстоящего поединка, поскольку «огоньки» довольно серьёзно барахлят в последний месяц.
«Калгари»
Турнирное положение: Сейчас «Калгари» размещается на девятой позиции западной конференции. но это не предел для коллектива Райана Хаски.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Калгари» проиграл три раза, поэтому с организацией игры есть большие вопросы.
Травмированные игроки: Отсутствие Манты и Киркланда будет продолжаться неопределённое время, поэтому «Калгари» придется обходиться как-то без них.
Общий тонус клуба: Встреча с «Вегасом» будет тяжёлой, поскольку соперник на ходу и демонстрирует один из самых продуктивных хоккеев в лиге прямо сейчас.
Статистика для ставок
- «Вегас» выиграл пять последних матчей по сезону
- Два из трех последних очных противостояний закончились в пользу «Калгари»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.80, на ничью — 4.66, на гостей — 3.83.
Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов на успех
- 1.82Канада — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.30Динамо Минск — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:10
- 1.83Лос-Анджелес — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Будет веселая игра, поэтому нас ждет результативный хоккей.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.