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    «Вегас» продолжит победную серию?

    «Вегас» — «Калгари». Ставка (к. 1.80), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Калгари»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Декабря 2024 года

    Вегас

  • НХЛ
    •  Вегас 04:00 Калгари

    Калгари

  • НХЛ
    •

    «Вегас»

    Турнирное положение: Сейчас «Вегас» себя чувствует максимально уверенно, поскольку клуб Кэссиди вышел на первое место западной конференции.

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Вегас» ни разу не проиграл, а все матчи были выиграны в максимально уверенном стиле.

    Вегас — Калгари: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: За «Вегас» по-прежнему не может играть Ленер. Есть вопросы по Барбашеву и Руа.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Калгари» хозяева льда являются безоговорочными фаворитами предстоящего поединка, поскольку «огоньки» довольно серьёзно барахлят в последний месяц.

    «Калгари»

    Турнирное положение: Сейчас «Калгари» размещается на девятой позиции западной конференции. но это не предел для коллектива Райана Хаски.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Калгари» проиграл три раза, поэтому с организацией игры есть большие вопросы.

    Травмированные игроки: Отсутствие Манты и Киркланда будет продолжаться неопределённое время, поэтому «Калгари» придется обходиться как-то без них.

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    Общий тонус клуба: Встреча с «Вегасом» будет тяжёлой, поскольку соперник на ходу и демонстрирует один из самых продуктивных хоккеев в лиге прямо сейчас.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» выиграл пять последних матчей по сезону

    • Два из трех последних очных противостояний закончились в пользу «Калгари»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.80, на ничью — 4.66, на гостей — 3.83.

    Прогноз: «Вегас» имеет больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: Будет веселая игра, поэтому нас ждет результативный хоккей.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.

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    «Вегас» — «Калгари»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» продолжит победную серию?
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