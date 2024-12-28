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    Сможет ли «Торпедо» прервать свою серию поражений?

    «Торпедо» — «Барыс». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 28 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Барыс»
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    Дмитрий Кагарлицкий — нападающий «Торпедо»
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» встретится с «Барысом». Игра состоится 28 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы занимают 8-е место в таблице Запада с 39-ю очками в активе после 37-и матчей. «Торпедо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно уступила «Локомотиву» со счетом 0:5, а до этого проиграла СКА (4:6), ведя по ходу встречи в 3 шайбы.

    В последних 6-и встречах «Торпедо» удалось победить только «Ладу» (3:2). За этот период команда также уступила «Витязю» (5:6 бул.), ЦСКА (1:2 бул.) и «Металлургу» Мг (3:5).

    Не сыграют: Михаил Абрамов, Маркус Филлипс и Артем Мисников (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: У «Торпедо» продолжается провальный период, команда стабильно теряет очень важные очки. Нижегородцы опережают 9-ю строчку уже на 3 балла, плей-офф под вопросом?

    В последнее время у «Торпедо» появились довольно большие проблемы с обороной. За 3 матча команда пропустила 16 голов — это плохой показатель, забросив при этом 9 раз.

    Несмотря на это, «Торпедо» частенько обыгрывает «Барыс» в очных противостояниях. К примеру, в последней встрече нижегородцы разгромили астанинцев со счетом 10:1.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Команда располагается на 11-й строчке в таблице Востока, набрав только 23 балла за 41 встречу. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 13 очков.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда всухую проиграла «Сибири» (0:2), пропустив решающие голы в концовке 3-го периода. Матчем ранее «Барыс» уступил «Трактору» со счетом 3:5.

    У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Барыс» снова уступил «Трактору» (2:3) и проиграл «Куньлуню» (0:2).

    Не сыграет: Роман Старченко (травма).

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    • Состояние команды: У «Барыса» остались только теоретические шансы на то, что команда вернется в борьбу за плей-офф на Востоке. На деле астанинцы продолжают терять очки.

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    «Барыс» действует исключительно в оборонительном стиле и на контратаках. С результативностью у астанинцев все плохо, а на своей половине площадки команда вполне способна сыграть надежно.

    В предстоящем матче «Барыс» все также продолжит защищать свои ворота и иногда вылетать в контратаки. Смогут ли астанинцы дать бой «Торпедо» и победить? Шансов на это не так уж и много...

    Статистика для ставок

    • «Барыс» проиграл 4 последних матча

    • У «Торпедо» также продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд

    • В последних 3-х очных встречах «Торпедо» непременно обыгрывало «Барыс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.47, ничья — в 4.90, а победа «Барыса» — в 6.60.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

    Прогноз: «Торпедо» будет играть активно в 1-м периоде.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 2.10.

    Прогноз: Хозяева вполне способны пробить оборону «Барыса».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» 2.5 больше за 1.75.

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    «Торпедо» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Торпедо» прервать свою серию поражений?
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