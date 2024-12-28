В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» встретится с «Барысом». Игра состоится 28 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы занимают 8-е место в таблице Запада с 39-ю очками в активе после 37-и матчей. «Торпедо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 3 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно уступила «Локомотиву» со счетом 0:5, а до этого проиграла СКА (4:6), ведя по ходу встречи в 3 шайбы.

В последних 6-и встречах «Торпедо» удалось победить только «Ладу» (3:2). За этот период команда также уступила «Витязю» (5:6 бул.), ЦСКА (1:2 бул.) и «Металлургу» Мг (3:5).

Не сыграют: Михаил Абрамов, Маркус Филлипс и Артем Мисников (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: У «Торпедо» продолжается провальный период, команда стабильно теряет очень важные очки. Нижегородцы опережают 9-ю строчку уже на 3 балла, плей-офф под вопросом?

В последнее время у «Торпедо» появились довольно большие проблемы с обороной. За 3 матча команда пропустила 16 голов — это плохой показатель, забросив при этом 9 раз.

Несмотря на это, «Торпедо» частенько обыгрывает «Барыс» в очных противостояниях. К примеру, в последней встрече нижегородцы разгромили астанинцев со счетом 10:1.

«Барыс»

Турнирное положение: Команда располагается на 11-й строчке в таблице Востока, набрав только 23 балла за 41 встречу. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 13 очков.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда всухую проиграла «Сибири» (0:2), пропустив решающие голы в концовке 3-го периода. Матчем ранее «Барыс» уступил «Трактору» со счетом 3:5.

У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Барыс» снова уступил «Трактору» (2:3) и проиграл «Куньлуню» (0:2).

Не сыграет: Роман Старченко (травма).

Состояние команды: У «Барыса» остались только теоретические шансы на то, что команда вернется в борьбу за плей-офф на Востоке. На деле астанинцы продолжают терять очки.

«Барыс» действует исключительно в оборонительном стиле и на контратаках. С результативностью у астанинцев все плохо, а на своей половине площадки команда вполне способна сыграть надежно.

В предстоящем матче «Барыс» все также продолжит защищать свои ворота и иногда вылетать в контратаки. Смогут ли астанинцы дать бой «Торпедо» и победить? Шансов на это не так уж и много...

Статистика для ставок

«Барыс» проиграл 4 последних матча

У «Торпедо» также продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних 3-х очных встречах «Торпедо» непременно обыгрывало «Барыс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.47, ничья — в 4.90, а победа «Барыса» — в 6.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

Прогноз: «Торпедо» будет играть активно в 1-м периоде.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 2.10.

Прогноз: Хозяева вполне способны пробить оборону «Барыса».

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» 2.5 больше за 1.75.