В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 38 матчах минчанам удалось заработать 45 очков, с которыми команда закрепилась на 7-й позиции в таблице Запада и увеличила разрыв между «Торпедо» до 6 баллов.

Последние матчи: После сокрушительного поражения во Владивостоке от «Адмирала» — 0:4 «Динамо» Минск выдало уверенный отрезок, завоевав 9 очков из 10 возможных.

Так, за этот период команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Амур» — 2:5, «Трактор» — 1:3 и «Ак Барс» — 3:1. Накануне белорусы потерпели поражение от «Спартака» — 2:3 ОТ, а затем снова разобрались с «Ак Барсом» — 5:1.

Не сыграют: Даниил Сотишвили.

Состояние команды: На текущем отрезке «Динамо» Минск демонстрирует относительно стабильные результаты, особенно на выезде, где накануне белорусы выдали серию из трех побед.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Отличная игра в обороне и уверенные действия в воротах — в большинстве матчей декабря — способствовали укреплению «Динамо» Минск на 7-й строчке, на которую в теории нацелено «Торпедо».

В настоящий момент команде Дмитрия Квартальнова важно сберечь весьма неплохую динамику ради дальнейшего прогресса. В частности, «Динамо» Минск будет пробовать развивать текущий системный подход, особенно в контексте защитных свойств.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Столичная команда сместилась на 4-ю строчку в таблице Западной конференции. С 49 очками в активе, «бело-голубые» опережают «Северсталь» и СКА всего на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: Перед паузой в регулярном чемпионате «Динамо» Москва выдало две значимые победы. Поочередно столичный коллектив разобрался со СКА — 4:2 и «Металлургом» Мг — 3:2.

После возобновления матчей результаты динамовцев пошли на спад. В частности, команда Алексея Кудашова уступила «Барысу» — 0:2, обыграла «Адмирал» — 4:2, а также потерпела поражения от «Ак Барса» — 5:6 и «Витязя» — 0:2.

Не сыграют: Поверь в составе динамовцев нет.

Состояние команды: «Динамо» Москва теряет собственные позиции в лидирующей тройке Западной конференции, но продолжает борьбу за столь значимые позиции.

На данный момент команда Алексея Кудашова нацелена на попытки стабилизировать игру, однако в этом направлении у нее получается далеко не все, если отталкиваться от результатов «Динамо» Москва после паузы в регулярке.

Нередко даже в неудачных матчах «Динамо» Москва демонстрирует первоклассную реализацию, однако оборонительная стабильность в ключевых моментах по-прежнему нуждается в доработке.

Статистика для ставок

Ни в одном матче из 5 последних «Динамо» Минск не проиграло в основе время

В 3-х матчах из 5 предыдущих белорусы не пропускали больше гола

В 4-х матчах из 6 последних в Минске была ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: В настоящий момент «Динамо» Москва находится в отличной форме, за счет которой команда сможет превзойти сбившихся с победного пути москвичей.

Ставка: «Динамо» Минск победит с форой 0 за 2.15.

Прогноз: Основной промежуточных успехов белорусов является надежная оборона, ввиду чего высокая результативность едва ли будет достигнута в этой игре.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.10.