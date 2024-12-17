В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 32 встречах новосибирцам удалось заработать 29 очков, с которыми команда опустилась на 10-ю строчку в таблице Востока, отстав на 3 балла от зоны плей-офф.

Последние матчи: Месяцем ранее «Сибирь» провела крайне неудачный отрезок, итогом которого стали пять поражений подряд. Прервать эту серию удалось благодаря победе над «Сочи» — 4:2.

Тем не менее после игры с южанами команда Вадима Епанчинцева вновь допустила немало промахов. Так, «Сибирь» проиграла «Металлургу» Мг — 1:3, взяла верх над «Барысом» — 2:0, уступила «Динамо» Минск — 4:5 и «Салавату Юлаеву» — 1:3, а также победила «Куньлунь» — 7:5.

Не сыграют: Илья Морозов.

Состояние команды: В нынешний сезон «Сибирь» ворвалась ударным движением: в моменте команда вышла на хороший темп набора очков и боролась за лидирующие позиции на Востоке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако спустя время команда Вадима Епанчинцева утратила боеспособность и вместе с тем вылетела за пределы кубковой восьмерки, вернуться в которую ей едва ли позволят в текущем виде.

Практически каждая встреча «Сибири» сейчас сопровождается крайне слабыми цифрами по реализации, ввиду чего даже на фоне довольно неплохой по содержанию игры команде не удается зацепиться за результат.

«Авангард»

Турнирное положение: На счету омичей 32 очка по итогам 33 матчей. В таблице Востока «Авангард» разместился на 8-й позиции, опередив ближайшего конкурента — «Ладу» — на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Авангард» провел один из лучших отрезков в сезоне, поочередно обыграв «Адмирал» — 2:1, «Барыс» — 3:2 ОТ и «Металлург» Мг — 2:1 Б.

Тем не менее серия омичей довольно быстро схлопнулась в результате поражения от «Автомобилиста» — 2:4. В трех матчах декабря «Авангард» проиграл «Северстали» — 2:4, разгромил «Сочи» — 6:0 и взял верх над «Авто» еще в одной очной встрече — 4:2.

Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.

Состояние команды: На продолжительных отрезках от «Авангарда» — с его мощным игровым ресурсом и потенциалом — ждут перелома, однако на экваторе чемпионата ситуация не улучшается.

В текущем формате «Авангард» должен бороться за самые высокие кубковые позиции, но в беспощадной реальности омичи лишь временами ненадолго закрепляются на 8-й строчке, после чего непременно перемещаются вниз.

В надежде на смену курса «Авангард» назначил нового тренера — прагматичного канадца Ги Буше, которому предстоит за относительно короткий срок выправить текущее положение за счет системного подхода, коего не хватает омичам на дистанции.

Статистика для ставок

Девять матчей из десяти последних в Новосибирске закончились поражением «Сибири»

В пяти матчах из последних шести в гостях «Авангард» не проигрывал в основное время

В четырех очных встречах из пяти последних в Новосибирске был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 3.85, а победа «Авангарда» — в 2.37.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: С приходом в команду нового тренерского штаба в Омске ждут перемен. Но даже если на реализацию идей команде потребуется время, то обыгрывать соперников уровня «Сибири» «Авангард» обязан здесь и сейчас.

Ставка: «Авангард» победит за 2.37.

Прогноз: Предыдущие две встречи в рамках регионального дерби запомнились высокой по стандартам этих команд результативностью, ввиду чего можно предположить, что эта тенденция сохранится в предстоящей игре.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.82.