В матче Швейцарских хоккейных игр Финляндия встретится со Швецией. Игра пройдет на «БСФ Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 16:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Финляндия — Швеция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Финляндия

Турнирное положение: После первого матча финны расположились на 3-м месте в таблице без набранных очков. Ввиду лучшей разницы голов команда опережает 4-ю Швейцарию.

Последние матчи: В первой встрече в рамках декабрьского этапа Евротура сборная Финляндии потерпела поражение от Чехии — 1:3.

Однако предыдущий цикл турнира — Кубок Карьяла — команда Антти Пеннанена провела крайне уверенно, поочередно одержав верх над Швейцарией — 3:2 ОТ, Чехией — 4:0 и Швецией — 5:4.

Не сыграют: В составе финнов нет потерь.

Состояние команды: После столь яркого и многообещающего ноябрьского цикла матчей Финляндии не удалось сохранить эту тенденцию в ходе Швейцарских игр.

Прогнозы и ставки на хоккей

Во встрече с Чехией команда Антти Пеннанена имела статистическое преимущество во многих ключевых компонентах, однако слабое завершение атак стало ключевым изъяном, который стоил Финляндии результата.

За три периода упомянутого матча Финляндия нанесла 24 броска в створ при 4,17% реализации. В то же самое время финский вратарь Эмиль Ларми отразил 12 бросков из 14 в створ (85,71% спасений).

Швеция

Турнирное положение: Ввиду уверенного старта второго этапа Евротура сборная Швеции расположилась на 1-м месте в таблице. С 3 очками в активе, «Тре Крунур» по лучшей разнице голов опережают Чехию.

Последние матчи: В дебютном матче сборная Швеции без особых проблем разобралась со Швейцарией — 4:1, взяв реванш за неудачу в очной встрече месячной давности.

Предыдущий раунд Евротура команда Сэма Халлама закончила на последнем месте и без побед в активе. Так, поочередно скандинавы проиграли Чехии — 2:5, Швейцарии — 3:4 и Финляндии — 4:5.

Не сыграют: В составе скандинавской сборной кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: После довольно неожиданного провала в Кубке Карьяла сборная Швеции набирает обороты в попытках вернуться в гонку за первое место на турнире.

Единственную в настоящее время встречу в рамках декабрьского цикла Швеция провела во всех отношениях уверенно, в который раз продемонстрировав стойкость в контексте оборонительной игры.

За три периода соперничества со швейцарцами Швеция нанесла 24 броска в створ, реализовав свыше 16,6% своих попыток, в то время как вратарь «Тре Крунур» Ларс Юханссон совершил 36 сэйвов из 37 возможных (97,3%).

Статистика для ставок

В трех последних матчах Швеция забивала не менее 3 голов

В пяти матчах из шести последних с участием Швеции в разных турнирах был пробит тотал больше 5.5

В трех матчах из четырех в рамках текущего Евротура Швейцария проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.81, ничья — в 4.05, а победа Швеции — в 2.18.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.19.

Прогноз: После безобразного начала Евротура сборная Швеции понемногу раскручивает темп и вновь становится одной из самых боеспособных команд квартета.

Ставка: Швеция не проиграет + ТБ 4.5 за 2.44.

Прогноз: Даже не в лучших кондициях шведы старались играть результативно и имели в данном отношении успехи. В матче с Финляндией эта особенность вряд ли кардинально изменится.

Ставка: Индивидуальная тотал Швеции больше 2.5 за 1.84.