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    Швеция возьмет реванш у Швейцарии?

    Швеция — Швейцария. Ставка (к. 1.96) и прогноз на хоккей, Евротур, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Швейцария
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    Сборная Швеции
    В матче Швейцарских хоккейных игр Швеция встретится со Швейцарией. Игра пройдет на «БФС Арене» 12 декабря. Начало запланировано на 21:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Швеция — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Швеция

    Турнирное положение: Ноябрьский этап турнира сборная Швеции закончила на последнем месте. За три матча скандинавы заработали 1 очко и забили 9 голов при 14 пропущенных.

    Последние матчи: Кубок Карьяла-2024 начался для команды Сэма Халлама с разгромного поражения от Чехии — 2:5. В следующих встречах шведы — в цепкой борьбе — проиграли Швейцарии — 3:4 и Финляндии — 4:5.

    Не сыграют: В составе Швеции отсутствуют потери.

    Состояние команды: К ноябрьской серии в рамках Евротура Швеция подошла не в лучшем состоянии. Команда приехала в плохой форме и завершила соревнование без единой победы.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Три встречи Швеции в Кубке Карьяра сопровождались крайне слабой игрой у своих ворот: команде Сэма Халлама явно не хватало характерного скандинавского спокойствия в обороне.

    Тем не менее даже ввиду проблем с отсутствием слаженных действий в защите Швеция нередко показывала предметный хоккей, характерными чертами которого становились высокая реализация и превосходство по количеству атак.

    Швейцария

    Турнирное положение: Кубок Карьяла швейцарская сборная завершила на 3-й строчке. С 3 очками в активе, команда забросила 8 шайб и 11 пропустила сама.

    Последние матчи: Дебютировали в Кубке Карьяла-2024 подопечные Патрика Фишера поражением во встрече с Финляндией — 2:3 ОТ, за которой последовала победа над Швецией — 4:0 и провальной игрой с Чехией — 2:5.

    Не сыграют: В составе сборной Швейцарии нет кадровых потерь.

    Состояние команды: На протяжении нескольких последних этапов Евротура Швейцария начала демонстрировать осторожный прогресс, повышая конкурентоспособность.

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    Если годами ранее Швейцария выкатывалась на площадку в роли очевидного аутсайдера, без каких-либо турнирных перспектив, то сейчас команда Патрика Фишера прибавила во многих аспектах, включая боеспособный характер.

    Практически каждый матч Швейцарии подкреплен упорной борьбой и хорошей реализацией даже при небольших объемах атакующей остроты. Так, швейцарцы продолжают процесс собственного становления.

    Статистика для ставок

    • Поражением Швеции закончились четыре встречи из последних пяти в разных турнирах

    • Швейцария одержала всего одну победу над Швецией с апреля 2016 года во всех соревнованиях

    • Ни в одном матче из трех ноябрьских Швеция не пропускала менее 3 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.15, а победа Швейцарии — в 3.23.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 5.5 — за 1.69.

    Прогноз: Если вынести за рамки ноябрьскую встречу, то ранее шведы регулярно обыгрывали швейцарцев. После неудачи в предыдущем очном матче команда Сэма Халлама сделает правильные выводы и обеспечит нужный настрой на реванш.

    Ставка: Швеция победит за 1.96.

    Прогноз: Даже ввиду текущего прогресса швейцарцы остаются главными аутсайдерами четверки, справиться с которыми Швеция будет пробовать во многом за счет дисциплинированной игры у своих ворот.

    Ставка: Индивидуальный тотал Швейцарии меньше 2 за 2.12.

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    Швеция — Швейцария: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на хоккей. Швеция возьмет реванш у Швейцарии?
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