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    Финляндия снова разделается с чехами

    Чехия — Финляндия. Ставка (к. 2.45) и прогноз на хоккей, Евротур, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Финляндия
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    Сборная Финляндии
    В матче Швейцарских хоккейных игр Чехия встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Энтерия Арене» 12 декабря. Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Чехия — Финляндия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Финляндия

    Турнирное положение: Нынешний Евротур сборная Финляндии начала с победы в Кубке Карьяла: в трех встречах финны заработали 8 очков, а также забросили 12 шайб при 6 пропущенных.

    Последние матчи: В дебютной встрече, прошедшей 7 ноября в «Ледовом дворце Хельсинки», Финляндия одержала волевую победу над Швейцарией, отыгравшись по ходу матча с 0:2 — 3:2 ОТ.

    Значительно проще команде Антти Пеннанена далось соперничество с Чехией, которое закончилось сокрушительной победой финнов — 4:0. В последней игре Финляндия разобралась со Швецией — 5:4.

    Не сыграют: В составе Финляндии нет потерь.

    Состояние команды: Накануне нынешний наставник Финляндии продемонстрировал умение идеально выстраивать игру с составом без звезд первого эшелона.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Осенний этап Евротура Финляндии сопровождался содержательным хоккеем, умением добиваться результатов за счет характера и высокой реализацией даже ввиду отсутствия большого количества атак.

    Тем не менее негативной чертой нынешней Финляндии остается игра в обороне. Зачастую команда Антти Пеннанена привозит недопустимое количество опасных моментов у своих ворот, в результате которых у нее возникают проблемы.

    Чехия

    Турнирное положение: Ноябрьскую сессию в рамках Евротура сборная Чехии завершила на 2-м месте в таблице, заработав 6 очков. В трех встречах чехи забросили 10 шайб, пропустив при этом 8.

    Последние матчи: Дебютный матч Кубка Карьяла-2024 сборная Чехии провела уверенно: на «КВ Арене» команда нанесла сокрушительное поражение Швеции — 5:2.

    Единственная неудача настигла подопечных Радима Рулика в игре с Финляндией, на фоне которой Чехия выглядела безобразно — 0:4. За провальным вторым матчем последовала еще одна яркая игра, подкрепленная крупной победой над Швейцарией — 5:2.

    Не сыграют: В составе Чехии нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Ноябрьскую часть турнира четырех европейских сборных Чехия провела неплохо, хотя вопросы с точки зрения качества игры к ней остались.

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    В нападении команда Радима Рулика выглядит крайне опасно, подпитывая собственные матчи высокой результативностью и имея зачастую превосходство над соперниками по количеству атак.

    Тем не менее даже на фоне остроты у чужих ворот Чехию порой подводит реализация, которая ввиду проблем в обороне может поставить команду в практически безвыходное положение на льду, как это было в последней личной встрече с Финляндией.

    Статистика для ставок

    • В пяти предыдущих очных матчах в рамках разных турниров Чехия не забивала финнам больше 2 голов

    • Всего в одном очном матче из последних пяти был пробит тотал больше 5.5

    • Минимум 4 гола забивала Финляндия в двух последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.10, а победа Чехии — в 2.45.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.76.

    Прогноз: Последние очные матчи чаще складывались для финнов успешно. С учетом текущих кондиций и перестройки под новый стиль команда Антти Пеннанена способна вновь оставить Чехию без очков.

    Ставка: Финляндия победит за 2.45.

    Прогноз: Зачастую в последнее время команды друг с другом играют весьма скромно в контексте результативности, и предстоящая встреча едва ли кардинально изменит эту тенденцию.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.15.

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    Чехия — Финляндия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на хоккей. Финляндия снова разделается с чехами
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