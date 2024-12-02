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    «Салават Юлаев» доставит проблемы челябинцам?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 2 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    Зак Фукале — голкипер «Трактора»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра состоится 2 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы располагаются на 2-й позиции Востока с 42 баллами после 30-и сыгранных матчей. «Салават Юлаев» отстает от 1-го места в конференции на 4 очка.

    Последние матчи: Команда показала отличную игру в прошедших встречах. «Салават Юлаев» разгромил «Спартак» со счетом 5:1, второй период стал ключевым в этом противостоянии, ведь уфимцы забросили 3 шайбы подряд.

    Салават Юлаев — Трактор: коэффициенты букмекеров

    До этого у команда и вовсе была серия без пропущенных голов. «Салават» одолел «Витязь» со счетом 4:0, а до этого обыграл «Северсталь» на чужой площадке (2:0).

    Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас «Салават Юлаев» — в полном порядке, хотя до этого у команды и был небольшой кризис. К тому же, защитная линия уфимцев работает просто замечательно, ведь команда за 3 последних матча пропустила всего 1 гол.

    Важное событие для «Салавата Юлаева» — в команду после травмы вернулся нападающий Джошуа Ливо, который точно является лидером в стане уфимцев. После возвращения форвард забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи в трех встречах.

    К тому же, в «Салавате Юлаеве» продолжает выдавать отличный результат голкипер Александр Самонов, который в последнее время очень много тащит, а также за 3-х прошедших встречах вратарь отыграть на ноль.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинцы продолжают занимать 1-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе. «Трактор» опережает ближайшего преследователя на 4 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке челябинцы оказались сильнее «Автомобилиста» со счетом 5:3. «Трактор» уверенно обыгрывал соперника, но потом отпустил свое преимущество.

    В последних 5-и матчах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Трактор» уступил «Локомотиву» (2:4) и «Куньлуню» (1:4), а также обыграл минское «Динамо» (4:3 ОТ) и ЦСКА (5:2).

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    • Состояние команды: На Востоке уже обострилась борьба за лидерство, «Трактор» может потерять 1-ю строчку в конференции, ведь отставание всего 4 балла, но челябинцам по силам вновь оторваться.

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    Стоит отметить, что «Трактор» — лучшая команда Востока по результативности. Челябинцы забросили 106 шайб за 32 встречи при 77-и пропущенных. Ближайший преследователь по этому показателю отметился 90 голами.

    У «Трактора» все порядок со всеми линиями в игре. В команде отличная атака, надежная защита и отличная вратарская бригада. Голкипер Зак Фукале является одним из лучших в КХЛ.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» выиграл 3 последних матча, пропустив всего 1 гол

    • «Трактор» побеждает на протяжении 3-х последних матчах на чужой площадке

    • В последних 3-х очных встречах «Салават Юлаев» дважды обыгрывал «Трактор»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.80, а победа «Трактора» — в 2.60.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Салават Юлаев» также даст бой «Трактору». Уфимцы не проиграют сопернику в основное время.

    Ставка: Победа «Салавата Юлаева» с форой (0) за 1.87.

    Прогноз: У «Салавата Юлаева» сумасшедшая атака, которая должна забрасывать шайбы в каждом матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» 2.5 больше за 1.85.

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    «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» доставит проблемы челябинцам?
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