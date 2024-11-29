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    Дома «Вашингтон» без проблем разберется с «Айлендерс»

    «Вашингтон» — «Айлендерс». Ставка (к. 3.20) и прогноз на хоккей, НХЛ, 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Айлендерс»
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    Брендон Духайм
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» примет «Айлендерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 23:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Айлендерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Ноября 2024 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 23:00 Нью-Йорк Айлендерс

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В активе столичной команды 31 набранный балл по итогам 22 матчей. В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» вернулись на 3-ю строчку.

    Последние матчи: Во второй половине месяца «Вашингтон» провел эффектную гостевую серию, в рамках которой поочередно разбил «Колорадо» — 5:2, «Вегас» — 5:2 и «Юту» — 6:2.

    Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс: коэффициенты букмекеров

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    Позже команда Спенсера Карбери провалила две домашние встречи, уступив «Колорадо» — 1:2 и «Нью-Джерси» — 2:3. В последних матчах «Кэпиталз» на чужой площадке взяли верх над «Флоридой» — 4:1 и «Тампой-Бэй» — 5:4.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Александр Овечкин.

    Состояние команды: После потери лучшего бомбардира и капитана «Вашингтон» пытается свыкнуться с новой игровой моделью верхних звеньев, добиваясь переменчивых успехов.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Ввиду высокой турнирной плотности и хорошего запаса очков «Вашингтон», как и ранее, находится в пределах первой тройки, где будет пытаться удержаться в столь непростой период.

    Даже с Александром Овечкиным в составе «Вашингтон» не всегда был последователен в результатах, но теперь эта проблема может стать еще актуальнее, если лидеры атаки не начнут проявлять себя должным образом.

    «Айлендерс»

    Турнирное положение: Ньюйоркцы с Лонг-Айленда провели 23 встречи, набрав за этот период 21 очко. В таблице Восточной конференции «островитяне» сместились на 14-е место.

    Последние матчи: Последнюю гостевую победу «Айлендерс» одержали две недели назад, разгромив «Ванкувер» — 5:2. После этого «Айлс» выдали крайне слабый отрезок, заработав 3 балла из 12 возможных.

    За встречей с «Кэнакс» последовали поражения от «Сиэтла» — 2:3, «Калгари» — 1:2 Б и «Детройта» — 1:2. Недавно команда Патрика Руа взяла верх над «Сент-Луисом» — 3:1, а также проиграла «Детройту» — 2:4 и «Бостону» — 3:6.

    Не сыграют: Мэтью Барзал, Энтони Даклер, Адам Пелеч, Майк Райлли, Александр Романов (под вопросом).

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    • Состояние команды: «Айлендерс» проводят довольно посредственный сезон. В турнирном понимании у «островитян» ситуация неплохая, но уровень игры оставляет желать лучшего.

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    Одной из очевидных проблем нынешних «Айлендерс» является слабая линия нападения в каждом звене: команда Патрика Руа крайне нерезультативна, и во многих матчах это становится определяющим фактором.

    Пропускают «Айлендерс» на текущий момент не так много, но ввиду упомянутой низкой реализации «Айлс» не могут на равных конкурировать вдолгую с представителями первой восьмерки.

    Статистика для ставок

    • Последние четыре встречи в столице закончились поражением «Вашингтона»

    • «Айлендерс» проиграли в четырех гостевых матчах из последних пяти

    • В четырех очных матчах на территории «Кэпиталз» из пяти предыдущих общая результативность не пробивала тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.41, а победа «Айлендерс» — в 2.72.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

    Прогноз: В последних домашних матчах результаты «Кэпиталз» оставляют желать лучшего. Однако в предстоящей игре «Вашингтон» примет одного из предметно слабейших соперников Востока, с которым ввиду своих амбиций должен разбираться без вопросов.

    Ставка: «Вашингтон» победит + ТМ 6.5 за 3.20.

    Прогноз: Сейчас «Айлендерс» особенно уязвимы в атаке, поэтому большого количества заброшенных шайб в этой игре от них явно ожидать не приходится.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 2.5 за 1.90.

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    «Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на хоккей. Дома «Вашингтон» без проблем разберется с «Айлендерс»
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