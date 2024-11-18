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    Сможет ли «Автомобилист» продолжить свою победную серию?

    «Автомобилист» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Нефтехимик»
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    Евгений Аликин — голкипер «Автомобилиста»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет 18 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Ноября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе после 25-и матчей. «Автомобилист» отстает от лидерства в конференции на 3 пункта, имея одну игру в запасе.

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Адмирал» с минимальном счетом 1:0, а до этого «Автомобилист» вновь одолел дальневосточников (4:3 Б).

    Автомобилист — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    У команды продолжается победная серия, которая насчитывает 7 матчей подряд. За этот период «Автомобилист» также одолел «Амур» (3:2), «Барыс» (3:1) и все тот же «Нефтехимик» (3:2).

    Не сыграют: Кертис Волк, Анатолий Голышев, Никита Ишимников и Данил Романцев (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: У «Автомобилиста» продолжается победная серия, команда выступает очень уверенно и регулярно набирает очки. У екатеринбуржцев есть все шансы возглавить Восток.

    Стоит отметить, что у «Автомобилиста» одна из лучших оборонительных линий в лиге. Команда крайне мало пропускает, а в последнем матче для победы подопечным Николая Заварухина хватило только 1 гол.

    Единственный вариант навязать борьбу такому мощному «Автомобилисту» — это вести в счете. Если заставить команду отыгрываться, то можно ловить их на контратаках.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Волки» располагаются на 7-й позиции Востока с 26-ю очками в активе. «Нефтехимик» отстает от 9-й позиции, которая находится вне зоны плей-офф, на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлой встрече против «Авангарда» (2:3 ОТ) нижнекамцы перевели игру в овертайм, но пропустили решающий гол. До этого «Нефтехимик» также уступил «Барысу» (1:2 ОТ).

    В последних 5-и встречах команда выиграла только ту же астанинскую команду (4:1) и 4 раза проиграла. За этот период «Нефтехимик» трижды уступал за пределами основного времени.

    Не сыграют: Роман Абросимов и Александр Дергачев (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: «Нефтехимик» продолжает проигрывать, а игра команды точно не похожа на уверенную. «Волки» часто действуют от обороны, пытаясь поймать соперника на контратаках.

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    У «Нефтехимика» бывают вспышки в атаке, но команда не может действовать активно на протяжении всего матча. Если «волки» в предстоящем матче против «Автомобилиста» пропустят 1-ми, то может и не отыграться.

    В среднем за игру «Нефтехимик» забрасывает около 2-х шайб, но в следующей встрече «волкам» будет необходимо больше голов. Если команда хочет в плей-офф — нужно проявлять характер именно в матчах против топов.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» набирал хотя-бы 1 балл в последних 3-х встречах

    • У «Автомобилиста» продолжается победная серия, которая насчитывает 7 матчей подряд

    • «Автомобилист» 4 раза обыгрывал «Нефтехимик» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.10, а победа «Нефтехимика» — в 4.50.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» попробует сыграть активно, а «Автомобилист» будет противостоять нижнекамцам.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 2.00.

    Прогноз: Даже если «Нефтехимик» проиграет, то точно не с большим разрывом в счете.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» с форой (+1) за 1.90.

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    «Автомобилист» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Автомобилист» продолжить свою победную серию?
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