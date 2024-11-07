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    «Адмирал» добьется успеха в предстоящей домашней встрече

    «Адмирал» — «Авангард». Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Авангард»
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    «Адмирал» в матче с «Салаватом Юлаевым»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: По итогам 23 матчей владивостокцы закрепились на 5-й строчке в таблице конференции, набрав 24 очка. Идущая 6-й «Магнитка» отстает от них на 1 балл.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца команда Леонида Тамбиева трижды кряду осталась без набранных очков: за этот период «моряки» проиграли «Ак Барсу» (дважды — 0:2; 2:4) и «Салавату Юлаеву» — 1:2.

    Адмирал — Авангард: коэффициенты букмекеров

    В следующей встрече в Уфе «Адмирал» взял реванш — 4:2, а вскоре после разгромил «Амур» — 5:0. За дерби Дальнего Востока последовала игра с «Металлургом» Мг, с которым «моряки» не справились дома — 2:3 Б.

    Не сыграют: «Моряки» планируют сыграть полным составом.

    Состояние команды: В верхней половине турнирной таблицы Востока «Адмирал» по-прежнему удерживается исключительно за счет хороших очковых накоплений, в которые команда инвестировала игровой ресурс на старте сезона.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Текущие же результаты «моряков» стали неоднозначными: моментами «Адмирал» выдает провальные отрезки, демонстрируя весьма посредственную игру, а иногда проводит по-настоящему боевые матчи.

    За последние три встречи «Адмирал» заработал 5 очков. Сохранение подобного настроя для Леонида Тамбиева и его тренерского штаба становится ключевой задачей в краткосрочной перспективе.

    «Авангард»

    Турнирное положение: За 21 игру все еще кризисные омичи заработали 17 баллов, в результате которых расположились на 10-й строчке в таблице Востока, отставая на 5 баллов зоны плей-офф.

    Последние матчи: В октябре команда Сергея Звягина пережила очередной провальный отрезок, итогом которого стали всего 2 набранных очка из 10 возможных.

    Если брать более свежие результаты, то в двух встречах из трех последних «Авангард» победил. Так, «ястребы» взяли верх над «Металлургом» Мг — 3:2 ОТ, уступили «Ладе» — 1:3 и разобрались с «Амуром» — 2:1.

    Не сыграют: Михаил Бердин, Даниил Степанов, Дмитрий Злодеев.

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    • Состояние команды: На протяжении двух месяцев со старта регулярки «Авангард» предпринимает безуспешные попытки вернуться к результатам, которые соответствовали бы заявленным ожиданиям.

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    В межсезонье команде Сергея Звягина приписывали борьбу за лидерство в конференции, но реальность оказалась таковой, что «Авангарду» пока не удается нормально войти в зону первой восьмерки.

    Несмотря на всеобъемлющий кризис, в Омске по-прежнему верят в успешную гонку за плей-офф, однако если команда проскочит в Кубок в форме образца нынешнего, то задержаться там надолго ей не суждено.

    Статистика для ставок

    • «Адмирал» потерпел четыре поражения в шести последних матчах во Владивостоке

    • В шести матчах на «Фетисов-Арене» из семи последних был пробит тотал больше 5.5

    • В шести последних личных встречах во Владивостоке не было забито больше 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.10, а победа «Авангарда» — в 2.64.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

    Прогноз: Сегодня «Адмирал» пребывает не в лучшей форме, хотя в последнее время выдает неплохие по качеству матчи. Боевой характер, присущий команде Тамбиева, может натолкнуть «моряков» на эффективный хоккей на фоне нестабильных омичей.

    Ставка: «Адмирал» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.97.

    Прогноз: Ввиду проблем «Авангарда» с результативностью и свойственным моментами прагматизмом «Адмирала» встреча на «Фетисов-Арене» может закончиться скромно по понятиям голевой событийности.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.

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    «Адмирал» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» добьется успеха в предстоящей домашней встрече
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