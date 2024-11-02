Миннесота
Тампа-Бэй
«Миннесота»
Турнирное положение: За 9 матчей клуб из Сент-Пола сумел заработать 14 очков и сумел подняться на 4-ю строчку в таблице Запада, сравнявшись по набранным баллам с третьим «Далласом».
Последние матчи: После неоднозначного начала сезона команда Джона Хайнса выдала победную серию, в рамках которой одержала верх над «Сент-Луисом» — 4:1, «Коламбусом» — 3:1, «Флоридой» — 5:1 и «Тампой-Бэй» — 4:2.
Миннесота — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров
На фоне столь успешного отрезка довольно неожиданным оказалось поражение от «Филадельфии» в конце прошлой недели — 5:7. В своем последнем матче «Миннесота» обыграла «Питтсбург» — 5:3.
Не сыграют: Райан Хартман.
Состояние команды: Начальную фазу регулярки «Миннесота» проводит многообещающе: несмотря на заминки в дебютных играх, «Уайлд» вплотную приблизились к лидерам Запада.
С точки зрения реализации атакующего потенциала «Миннесота» демонстрирует хорошую предметную игру, вместе с тем оставаясь одной из лучших в плане надежности в обороне.
Для команды Джона Хайнса было бы успехом сохранить текущий темп, поскольку дистанция чемпионата только преодолевает стартовый отрезок, а дальнейшая борьба сулит «Уайлд» более сложные вызовы.
«Тампа-Бэй»
Турнирное положение: В активе «Лайтнинг» 14 очков по итогам 10 матчей. В таблице Восточной конференции клуб из Флориды занимает 3-е место, отставая от первого «Нью-Джерси» всего на 2 балла.
Последние матчи: Неделями ранее команда Джона Купера — после трех подряд побед — провела неудачную серию, которая была подытожена тремя поражениями в четырех матчах.
Однако тот неприятный фрагмент «Тампа-Бэй» сменила совершенно противоположный: в трех недавних встречах «молнии» победили. Поочередно «Болтс» обыграли «Вашингтон» — 3:0, «Нэшвилл» — 3:2 ОТ и «Колорадо» — 5:2.
Не сыграют: В составе «Лайтнинг» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: В рамках текущего регулярного сезона ключевой задачей «Тампы-Бэй» станут попытки убедить всех вокруг в конкурентоспособности в рамках Кубка Стэнли.
Для этого «Лайтнинг» важно провести чемпионат лучше, чем это было годом ранее. Тем не менее уже в дебюте кампания «Тампы-Бэй», хоть и содержит яркие матчи, сопровождается относительно частыми осечками.
В нынешних потерях очков «Болтс» пока нет ничего критичного, но в проигранных матчах всплывают все актуальные проблемы «Тампы» — от банальной просадки в защите до способности выдерживать высокую динамику борьбы на дистанции.
Статистика для ставок
- «Миннесота» одержала пять побед в шести последних матчах
- В четырех последних играх «Миннесота» не забивала меньше 4 голов
- «Уайлд» потерпели от «Тампы-Бэй» всего одно поражение с 2011 года на своей территории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.61, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.59.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 6.5 — за 1.75.
- 1.85Ак Барс — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.94Рейнджерс — Оттава: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 1.94Даллас — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: В какой бы форме «Тампа-Бэй» ни приезжала в гости к «Уайлд», зачастую эти командировки заканчиваются провалом. А с учетом текущих кондиций «Миннесоты» неприятная для «Лайтнинг» тенденция может сохраниться.
Ставка: «Миннесота» победит в матче за 1.83.
Прогноз: Обе команды на старте кампании играют результативно. Даже если это обусловлено исключительно свежестью игроков в начале сезона, очная встреча, скорее всего, также порадует голевой энергичностью.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.18.