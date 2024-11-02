В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 2 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Тампа-Бэй», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: За 9 матчей клуб из Сент-Пола сумел заработать 14 очков и сумел подняться на 4-ю строчку в таблице Запада, сравнявшись по набранным баллам с третьим «Далласом».

Последние матчи: После неоднозначного начала сезона команда Джона Хайнса выдала победную серию, в рамках которой одержала верх над «Сент-Луисом» — 4:1, «Коламбусом» — 3:1, «Флоридой» — 5:1 и «Тампой-Бэй» — 4:2.

На фоне столь успешного отрезка довольно неожиданным оказалось поражение от «Филадельфии» в конце прошлой недели — 5:7. В своем последнем матче «Миннесота» обыграла «Питтсбург» — 5:3.

Не сыграют: Райан Хартман.

Состояние команды: Начальную фазу регулярки «Миннесота» проводит многообещающе: несмотря на заминки в дебютных играх, «Уайлд» вплотную приблизились к лидерам Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

С точки зрения реализации атакующего потенциала «Миннесота» демонстрирует хорошую предметную игру, вместе с тем оставаясь одной из лучших в плане надежности в обороне.

Для команды Джона Хайнса было бы успехом сохранить текущий темп, поскольку дистанция чемпионата только преодолевает стартовый отрезок, а дальнейшая борьба сулит «Уайлд» более сложные вызовы.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В активе «Лайтнинг» 14 очков по итогам 10 матчей. В таблице Восточной конференции клуб из Флориды занимает 3-е место, отставая от первого «Нью-Джерси» всего на 2 балла.

Последние матчи: Неделями ранее команда Джона Купера — после трех подряд побед — провела неудачную серию, которая была подытожена тремя поражениями в четырех матчах.

Однако тот неприятный фрагмент «Тампа-Бэй» сменила совершенно противоположный: в трех недавних встречах «молнии» победили. Поочередно «Болтс» обыграли «Вашингтон» — 3:0, «Нэшвилл» — 3:2 ОТ и «Колорадо» — 5:2.

Не сыграют: В составе «Лайтнинг» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В рамках текущего регулярного сезона ключевой задачей «Тампы-Бэй» станут попытки убедить всех вокруг в конкурентоспособности в рамках Кубка Стэнли.

Для этого «Лайтнинг» важно провести чемпионат лучше, чем это было годом ранее. Тем не менее уже в дебюте кампания «Тампы-Бэй», хоть и содержит яркие матчи, сопровождается относительно частыми осечками.

В нынешних потерях очков «Болтс» пока нет ничего критичного, но в проигранных матчах всплывают все актуальные проблемы «Тампы» — от банальной просадки в защите до способности выдерживать высокую динамику борьбы на дистанции.

Статистика для ставок

«Миннесота» одержала пять побед в шести последних матчах

В четырех последних играх «Миннесота» не забивала меньше 4 голов

«Уайлд» потерпели от «Тампы-Бэй» всего одно поражение с 2011 года на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.61, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.59.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 6.5 — за 1.75.

Прогноз: В какой бы форме «Тампа-Бэй» ни приезжала в гости к «Уайлд», зачастую эти командировки заканчиваются провалом. А с учетом текущих кондиций «Миннесоты» неприятная для «Лайтнинг» тенденция может сохраниться.

Ставка: «Миннесота» победит в матче за 1.83.

Прогноз: Обе команды на старте кампании играют результативно. Даже если это обусловлено исключительно свежестью игроков в начале сезона, очная встреча, скорее всего, также порадует голевой энергичностью.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.18.