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    На территории «Лады» «Трактор» вновь одержит победу

    «Лада» — «Трактор». Ставка (к. 1.96) и прогноз на хоккей, КХЛ, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Трактор»
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    Семен Дер-Аргучинцев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Лада-Арене» 25 октября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Октября 2024 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
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    «Лада»

    Турнирное положение: Клуб из Тольятти вплотную приблизился к зоне топ-8: в 18 матчах «автозаводцы» набрали 16 очков и прописались на 9-м месте в таблице Востока, отставая от 8-го «Салавата Юлаева» на 2 балла.

    Последние матчи: Выступления команды Олега Браташа по-прежнему сопровождаются отсутствием последовательности. Регулярно тольяттинцы чередуют успешные матчи и результативные провалы.

    Лада — Трактор: коэффициенты букмекеров

    В последней домашней игре «Лада» победила «Сибирь» — 4:3 ОТ. Четыре следующих встречи команда провела на Дальнем Востоке. Поражением и победой гостей закончились матчи с «Амуром» (0:2, 5:3). Почти по аналогии завершилось соперничество с «Адмиралом» (6:1, 3:5).

    Не сыграют: Андрей Алтыбармакян.

    Состояние команды: Новый сезон «Лада» начала неудачно на фоне яркого дебюта в прошлогодней кампании. Однако в последнее время команда Олега Браташа постепенно прибавляет.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состав «Лады» едва ли может считаться по-настоящему конкурентным, тем не менее клуб из Тольятти не прекратит вести борьбу за выход в плей-офф даже на фоне всех сложностей, которые сопровождают «автозаводцев».

    В текущей формации «Ладе» явно не хватает стабильности, однако в матчах с прямым конкурентами тольяттинцы стараются выдавать свой максимум и в целом выглядят неплохо с точки зрения действий на льду.

    «Трактор»

    Турнирное положение: На текущий момент челябинцы остаются сильнейшим коллективом Востока. В 19 матчах «медведи» набрали 30 очков и опередили ближайшего конкурента на 8 баллов.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Бенуа Гру потерпела поражение от «Авангарда» — 1:3. Эта встреча прервала серию челябинцев из шести матчей без потерь очков.

    После игры с омичами «Трактор» вернулся на победные рельсы и провел еще цикл неуступчивый отрезок, который остается актуальным по сей день. Так, команда Гру одержала верх над «Ак Барсом» 3:1, «Салаватом Юлаевым» — 4:2, «Сибирью» — 5:4 и «Авангардом» — 4:3.

    Не сыграют: Потери в составе лидера Востока отсутствуют.

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    • Состояние команды: Сложности по ходу кампании — это не про «Трактор» под руководством Бенуа Гру. За одно межсезонье челябинцы превратились в боеспособный клуб, который готов замахнуться на самые высокие цели.

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    Среди представителей Восточной конференции «Трактор» реже всех допускает осечки, а за его игрой с точки зрения динамики и полезности впереди наблюдать сейчас одно удовольствие.

    Помимо впечатляющих цифр в атаке, «Трактор» также хорош и в плане надежности у своих ворот: здесь четко видна работа канадского специалиста, который намерен добиться совершенства во всех ключевых компонентах игры.

    Статистика для ставок

    • Победой «Лады» закончились три встречи в Тольятти из последних четырех

    • В трех домашних матчах из последних пяти «Лада» забивала минимум 3 гола

    • В двух очных матчах в Тольятти после возвращения «Лады» в КХЛ победа досталась «Трактору»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 3.30, ничья — в 4.16, а победа «Трактора» — в 1.96.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: На текущем этапе сезона команда Бенуа Гру находится в превосходной форме, чего нельзя сказать о «Ладе», которая едва ли даже на домашнем льду способна оказать давление, необходимое для победы над лидером Востока.

    Ставка: «Трактор» победит за 1.96.

    Прогноз: Безусловно, «Лада» в этом матче получит свои моменты и постарается ими воспользоваться по максимуму, но «Трактор» способен превзойти хозяев по всем важным показателям, включая реализацию и количество заброшенных шайб.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.96.

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    «Лада» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на хоккей. На территории «Лады» «Трактор» вновь одержит победу
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