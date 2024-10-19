В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене Балашиха» 19 октября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: В 16 матчах подмосковный клуб набрал 16 очков, в результате чего закрепился на 9-м месте в таблице Западной конференции, отстав на 2 балла от «Динамо» Минск и «Динамо» Москва.

Последние матчи: Несколько последних матчей команда Павла Десяткова провела идеально с точки зрения статистики и содержания, одержав три победы подряд.

В рамках непродолжительной серии «Витязь» взял верх над «Сочи» (дважды — 4:2, 3:2 ОТ), а затем сенсационно обыграл «Локомотив» — 1:2. В последней встрече «богатыри» уступили «Автомобилисту» — 1:3.

Не сыграют: Григорий Ващенко.

Состояние команды: Последний регулярный чемпионат «Витязь» провел неудачно, а в новом пытается все исправить, хотя на текущий момент и с этой задачей возникают проблемы.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее «Витязь» на данном этапе регулярки остается одним из претендентов на восьмую строчку, а недавняя беспроигрышная серия доказывает решимость идей Павла Десяткова.

На фоне шести поражений в девяти стартовых матчах последние результаты «Витязя» свидетельствуют о хорошо проделанной работе тренерским штабом. Однако сейчас клубу из Балашихи важно сберечь этот настрой.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: После невразумительного старта действующему обладателю Кубка удалось подняться на 5-ю строчку в таблице Востока. В 18 матчах южноуральцы набрали 18 очков.

Последние матчи: С точки зрения результатов команда Андрея Разина выглядит неплохо: в восьми матчах она оформила шесть побед. Однако два поражения пришлись на четыре недавние встречи.

Сперва на домашнем льду «Металлург» Мг проиграл «Торпедо» — 4:5, победил «Авангард» — 4:2 и был разгромлен «Ак Барсом» — 0:5. А накануне «сталевары» в гостях взяли верх над «Динамо» Минск — 2:0.

Не сыграют: Артем Минулин, Денис Зернов.

Состояние команды: Постепенно «Металлург» Мг наращивает темп после крайне слабого начала. Еще недавно команда Андрея Разина выдала хорошую с точки зрения важности победную серию.

Тем не менее последние осечки стали для «Металлурга» Мг доказательством того, что команде есть над чем работать. В частности, динамики южноуральцев не хватает на более длительные беспроигрышные отрезки.

Атакующие звенья «Металлурга» Мг не всегда соответствуют реальному уровню игры и порой дают сбой, как в недавнем матче с «Ак Барсом». Вероятно, в команде обратят на это особое внимание.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг обыграл «Витязь» в трех последних гостевых матчах из четырех

В двух домашних играх из трех последних с «Магниткой» «Витязь» забивал по 3 гола

В трех личных встречах из пяти последних был пробит тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 3.54, ничья — в 4.56, а победа «Металлурга» Мг — в 1.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: «Магнитка», несмотря на недавние осечки, демонстрирует неплохие результаты на дистанции, ввиду чего шансы «Витязя» — даже на фоне последних успехов — в очной встрече сводятся практически к нулю с точки зрения возможности набрать 2 очка.

Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.81.

Прогноз: На домашнем льду «Витязь» не согласится отдавать победу без попыток замахнуться на сенсацию, но «Магнитка» в целом хороша в нападении, ввиду чего этот матч может получиться крайне результативным.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.