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    «Салават Юлаев» удачно воспользуется недавним отдыхом

    ЦСКА — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Салават Юлаев»
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    Шелдон Ремпал
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 8 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Ввиду хорошего запаса очков ЦСКА, несмотря на последние неудачи, прописался на 4-м месте в таблице Запада. В 13 встречах «армейцы» набрали 15 баллов.

    Последние матчи: На прошлой неделе команда Ильи Воробьева выдала бездумный матч с «Динамо» Москва, в котором вырвала победу в серии буллитов — 4:3 Б.

    ЦСКА — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Однако после результативного триллера на «ВТБ Арене» случились недопустимые осечки: поочередно ЦСКА уступил «Металлургу» Мг — 0:7 и «Трактору» — 0:4, ни разу при этом не забив.

    Не сыграют: Колби Уильямс.

    Состояние команды: ЦСКА, несмотря на обновленный состав, проводит нестабильный стартовый отрезок. Наиболее настораживающими в контексте перспектив стали две последние встречи.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее до этого ЦСКА демонстрировал способность быстро восстанавливаться после неудач. Команда Воробьева готова оперативно реагировать на ситуацию и исправлять ошибки в ближайших играх.

    Чтобы закрепиться в компании лидеров, ЦСКА необходимо в срочном порядке наладить химию в обороне, а два последних матча без забитых голов указывают на важность пересмотра атакующих особенностей.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В результате продолжительной паузы уфимский клуб опустился на 7-ю строчку в таблице Востока. В 9 матчах зеленые набрали 12 очков.

    Последние матчи: До семидневного отдыха команда Виктора Козлова провела рваный в плане результатов, но яркий по своему содержанию отрезок.

    В двух матчах из трех последних «Салават Юлаев» проиграл: в гостях уфимцы уступили «Магнитке» — 3:5 и взяли верх над «Трактором» — 5:3. Дома же зеленые сенсационно были разгромлены «Куньлунем» — 2:5.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

    Состояние команды: «Салават Юлаев» начал сезон неплохо. Команда Виктора Козлова провела девять матчей, одержав шесть побед.

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    Тем не менее по последним играм «Салавата Юлаева» могут возникать вопросы, особенно с точки зрения игры на своей половине площадки, где чаще всего и возникают проблемы.

    После достаточно продолжительного периода отдыха «Салавату Юлаеву» необходимо вернуть высокий уровень, а также отладить защитные действия на фоне большого количества пропущенных шайб.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА потерпел три поражения в пяти последних матчах дома

    • В трех гостевых играх «Салавата Юлаева» из четырех в этом сезона был пробит тотал больше 6.5

    • «Салават Юлаев» победил ЦСКА в трех последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.08, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.03.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: В двух последних матчах ЦСКА продемонстрировал тотальный разлад как в обороне, так и в атаке, ввиду чего хорошо отдохнувшие уфимцы имеют все шансы на то, чтобы оставить «армейцев» без двух очков.

    Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.85.

    Прогноз: Даже при нестабильных результатах в последних играх «Салават» по-прежнему неплох в отношении реализации. Вполне вероятно, на катке ЦСКА он это докажет.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.13.

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    ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» удачно воспользуется недавним отдыхом
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