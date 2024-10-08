В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 8 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Ввиду хорошего запаса очков ЦСКА, несмотря на последние неудачи, прописался на 4-м месте в таблице Запада. В 13 встречах «армейцы» набрали 15 баллов.

Последние матчи: На прошлой неделе команда Ильи Воробьева выдала бездумный матч с «Динамо» Москва, в котором вырвала победу в серии буллитов — 4:3 Б.

Однако после результативного триллера на «ВТБ Арене» случились недопустимые осечки: поочередно ЦСКА уступил «Металлургу» Мг — 0:7 и «Трактору» — 0:4, ни разу при этом не забив.

Не сыграют: Колби Уильямс.

Состояние команды: ЦСКА, несмотря на обновленный состав, проводит нестабильный стартовый отрезок. Наиболее настораживающими в контексте перспектив стали две последние встречи.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее до этого ЦСКА демонстрировал способность быстро восстанавливаться после неудач. Команда Воробьева готова оперативно реагировать на ситуацию и исправлять ошибки в ближайших играх.

Чтобы закрепиться в компании лидеров, ЦСКА необходимо в срочном порядке наладить химию в обороне, а два последних матча без забитых голов указывают на важность пересмотра атакующих особенностей.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В результате продолжительной паузы уфимский клуб опустился на 7-ю строчку в таблице Востока. В 9 матчах зеленые набрали 12 очков.

Последние матчи: До семидневного отдыха команда Виктора Козлова провела рваный в плане результатов, но яркий по своему содержанию отрезок.

В двух матчах из трех последних «Салават Юлаев» проиграл: в гостях уфимцы уступили «Магнитке» — 3:5 и взяли верх над «Трактором» — 5:3. Дома же зеленые сенсационно были разгромлены «Куньлунем» — 2:5.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» начал сезон неплохо. Команда Виктора Козлова провела девять матчей, одержав шесть побед.

Тем не менее по последним играм «Салавата Юлаева» могут возникать вопросы, особенно с точки зрения игры на своей половине площадки, где чаще всего и возникают проблемы.

После достаточно продолжительного периода отдыха «Салавату Юлаеву» необходимо вернуть высокий уровень, а также отладить защитные действия на фоне большого количества пропущенных шайб.

Статистика для ставок

ЦСКА потерпел три поражения в пяти последних матчах дома

В трех гостевых играх «Салавата Юлаева» из четырех в этом сезона был пробит тотал больше 6.5

«Салават Юлаев» победил ЦСКА в трех последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.08, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.03.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: В двух последних матчах ЦСКА продемонстрировал тотальный разлад как в обороне, так и в атаке, ввиду чего хорошо отдохнувшие уфимцы имеют все шансы на то, чтобы оставить «армейцев» без двух очков.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.85.

Прогноз: Даже при нестабильных результатах в последних играх «Салават» по-прежнему неплох в отношении реализации. Вполне вероятно, на катке ЦСКА он это докажет.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.13.