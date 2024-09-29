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    Минчане снова разберутся с «Северсталью»?

    «Динамо» Минск — «Северсталь». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Северсталь»
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    «Динамо» Минск
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 17:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
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    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: По итогам семи матчей белорусский клуб оказался пятым в таблице Западной конференции с 10 очками. Такое же количество баллов набрал будущий соперник.

    Последние матчи: Две недели назад команда Дмитрия Квартальнова в гостях проиграла московскому «Динамо» (3:6), после чего провела еще две встречи, в рамках которых разобралась с «Северсталью» (3:1) и «Куньлунем» (3:1).

    Динамо Минск — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Очередную домашнюю игру пропустит Андрей Кареев.

    Состояние команды: «Динамо» Минск выдает неплохую в рамках собственных возможностей продуктивность впереди.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Возможно, недостаток стабильности мешает белорусам претендовать на более высокие позиции. При этом в плане игры на своей половине «Динамо» Минск остается одним из лучших на Западе.

    Чтобы закрепиться в верхней половине конференции, «Динамо» Минск предстоит стать более конкурентным на фоне топ-соперников, учитывая, что на старте команда Квартальнова получила не самый сложный календарь.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В десяти матчах Череповец набрал 10 очков, благодаря которым закрепился на шестой строчке на Западе. По дополнительным цифрам «сталь» отстает от минчан, имеющих три встречи в запасе.

    Последние матчи: В период с 14 по 18 сентября команда Сергея Козырева одержала три подряд победы, а в трех последних матчах поочередно проиграла «Динамо» Минск (1:3), «Локомотиву» (1:4) и СКА (5:8).

    Не сыграют: В Минск череповчане едут без кадровых потерь.

    Состояние команды: «Северсталь» на старте сезона проявила себя с хорошей стороны в плане нападения, однако, несмотря на количество заброшенных шайб, это не всегда приводит к двум очкам.

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    Оборона «Северстали» демонстрирует довольно скромные результаты и нередко допускает ошибки, которые приводят к ненужным проблемам.

    Чтобы закрепиться в зоне плей-офф, Череповцу нужно поработать над надежностью на своей половине площадки, найдя вместе с тем баланс в игре в переходных фазах, из-за проблем с которой «Северсталь» часто подлавливают соперники.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних матчах белорусы забивали не меньше трех голов

    • В каждой победной встрече минчане обыгрывали соперников с разницей в 2+ шайбы

    • Оборона «Северстали» на текущий момент входит в пятерку слабейших среди клубов Западной конференции

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.28, а победа «Северстали» — в 2.55.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: На текущем этапе сезона белорусская команда в целом убедительно идет по дистанции и смотрится предпочтительнее на фоне прямых конкурентов. А фактор домашней арены сыграет дополнительную роль в успехе динамовцев в предстоящем матче.

    Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.85.

    Прогноз: Сентябрьская кампания команды Квартальнова сопровождается неплохой результативностью, за счет которой можно справиться соперником уровня «Северстали».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.10.

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    «Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на хоккей. Минчане снова разберутся с «Северсталью»?
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