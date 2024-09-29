В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 17:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: По итогам семи матчей белорусский клуб оказался пятым в таблице Западной конференции с 10 очками. Такое же количество баллов набрал будущий соперник.

Последние матчи: Две недели назад команда Дмитрия Квартальнова в гостях проиграла московскому «Динамо» (3:6), после чего провела еще две встречи, в рамках которых разобралась с «Северсталью» (3:1) и «Куньлунем» (3:1).

Не сыграют: Очередную домашнюю игру пропустит Андрей Кареев.

Состояние команды: «Динамо» Минск выдает неплохую в рамках собственных возможностей продуктивность впереди.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Возможно, недостаток стабильности мешает белорусам претендовать на более высокие позиции. При этом в плане игры на своей половине «Динамо» Минск остается одним из лучших на Западе.

Чтобы закрепиться в верхней половине конференции, «Динамо» Минск предстоит стать более конкурентным на фоне топ-соперников, учитывая, что на старте команда Квартальнова получила не самый сложный календарь.

«Северсталь»

Турнирное положение: В десяти матчах Череповец набрал 10 очков, благодаря которым закрепился на шестой строчке на Западе. По дополнительным цифрам «сталь» отстает от минчан, имеющих три встречи в запасе.

Последние матчи: В период с 14 по 18 сентября команда Сергея Козырева одержала три подряд победы, а в трех последних матчах поочередно проиграла «Динамо» Минск (1:3), «Локомотиву» (1:4) и СКА (5:8).

Не сыграют: В Минск череповчане едут без кадровых потерь.

Состояние команды: «Северсталь» на старте сезона проявила себя с хорошей стороны в плане нападения, однако, несмотря на количество заброшенных шайб, это не всегда приводит к двум очкам.

Оборона «Северстали» демонстрирует довольно скромные результаты и нередко допускает ошибки, которые приводят к ненужным проблемам.

Чтобы закрепиться в зоне плей-офф, Череповцу нужно поработать над надежностью на своей половине площадки, найдя вместе с тем баланс в игре в переходных фазах, из-за проблем с которой «Северсталь» часто подлавливают соперники.

Статистика для ставок

В пяти последних матчах белорусы забивали не меньше трех голов

В каждой победной встрече минчане обыгрывали соперников с разницей в 2+ шайбы

Оборона «Северстали» на текущий момент входит в пятерку слабейших среди клубов Западной конференции

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.28, а победа «Северстали» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: На текущем этапе сезона белорусская команда в целом убедительно идет по дистанции и смотрится предпочтительнее на фоне прямых конкурентов. А фактор домашней арены сыграет дополнительную роль в успехе динамовцев в предстоящем матче.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.85.

Прогноз: Сентябрьская кампания команды Квартальнова сопровождается неплохой результативностью, за счет которой можно справиться соперником уровня «Северстали».

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.10.