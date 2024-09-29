Динамо Минск
Северсталь
«Динамо» Минск
Турнирное положение: По итогам семи матчей белорусский клуб оказался пятым в таблице Западной конференции с 10 очками. Такое же количество баллов набрал будущий соперник.
Последние матчи: Две недели назад команда Дмитрия Квартальнова в гостях проиграла московскому «Динамо» (3:6), после чего провела еще две встречи, в рамках которых разобралась с «Северсталью» (3:1) и «Куньлунем» (3:1).
Динамо Минск — Северсталь: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Очередную домашнюю игру пропустит Андрей Кареев.
Состояние команды: «Динамо» Минск выдает неплохую в рамках собственных возможностей продуктивность впереди.
Возможно, недостаток стабильности мешает белорусам претендовать на более высокие позиции. При этом в плане игры на своей половине «Динамо» Минск остается одним из лучших на Западе.
Чтобы закрепиться в верхней половине конференции, «Динамо» Минск предстоит стать более конкурентным на фоне топ-соперников, учитывая, что на старте команда Квартальнова получила не самый сложный календарь.
«Северсталь»
Турнирное положение: В десяти матчах Череповец набрал 10 очков, благодаря которым закрепился на шестой строчке на Западе. По дополнительным цифрам «сталь» отстает от минчан, имеющих три встречи в запасе.
Последние матчи: В период с 14 по 18 сентября команда Сергея Козырева одержала три подряд победы, а в трех последних матчах поочередно проиграла «Динамо» Минск (1:3), «Локомотиву» (1:4) и СКА (5:8).
Не сыграют: В Минск череповчане едут без кадровых потерь.
Состояние команды: «Северсталь» на старте сезона проявила себя с хорошей стороны в плане нападения, однако, несмотря на количество заброшенных шайб, это не всегда приводит к двум очкам.
Оборона «Северстали» демонстрирует довольно скромные результаты и нередко допускает ошибки, которые приводят к ненужным проблемам.
Чтобы закрепиться в зоне плей-офф, Череповцу нужно поработать над надежностью на своей половине площадки, найдя вместе с тем баланс в игре в переходных фазах, из-за проблем с которой «Северсталь» часто подлавливают соперники.
Статистика для ставок
- В пяти последних матчах белорусы забивали не меньше трех голов
- В каждой победной встрече минчане обыгрывали соперников с разницей в 2+ шайбы
- Оборона «Северстали» на текущий момент входит в пятерку слабейших среди клубов Западной конференции
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.28, а победа «Северстали» — в 2.55.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
- 2.35Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.20СКА — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.74Динамо М — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: На текущем этапе сезона белорусская команда в целом убедительно идет по дистанции и смотрится предпочтительнее на фоне прямых конкурентов. А фактор домашней арены сыграет дополнительную роль в успехе динамовцев в предстоящем матче.
Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.85.
Прогноз: Сентябрьская кампания команды Квартальнова сопровождается неплохой результативностью, за счет которой можно справиться соперником уровня «Северстали».
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.10.