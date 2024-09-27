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    «Нефтехимик» может добыть победу в Тольятти?

    «Лада» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.75), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Лада Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2024 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
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    «Лада»

    Турнирное положение: Результаты последних матчей «Лады» заметно отразились на месте в таблице тольяттинского клуба. Коллектив Браташа располагается уже на 10 месте Востока.

    Последние матчи: За три последних поединка «Лада» не смогла выиграть ни одного матча, что заставляет нервничать поклонников этого клуба.

    Лада — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Лады» не может рассчитывать на Рафаэля Бикмуллина, которого ждет долгое восстановление.

    Общий тонус клуба: Матч против «Нефтехимика» будет примечателен тем, что на восьмой игре в сумме для двух команд кто-то из соперников прервет свою затянувшуюся проигрышную серию.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Последние неудачи «Нефтехимика» серьезно опустили клуб в турнирной таблице Востока. Сейчас команда Леонтьева на седьмом месте конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Четыре матча без побед, причем за последние 120 минут игрового времени «Нефтехимиком» была заброшена всего лишь одна шайба.

    Травмированные игроки: Леонтьев и его помощники могут быть рады, что у «Нефтехимика» нет ни одного игрока в лазарете.

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    Общий тонус клуба: Игра на территории «Лады» не будет простой, но и шансы победить у гостей вполне приличные.

    Статистика для ставок

    • «Лада» проиграла три своих последних матча

    • «Нефтехимик» не может победить четыре матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.25, на гостей — 2.75.

    Прогноз: Гости вполне способны увезти победу из Тольятти

    Альтернативный прогноз: В поединке будет упорная игра с возможным овертаймом

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.75.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Лада» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» может добыть победу в Тольятти?
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