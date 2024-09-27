Лада
Нефтехимик
«Лада»
Турнирное положение: Результаты последних матчей «Лады» заметно отразились на месте в таблице тольяттинского клуба. Коллектив Браташа располагается уже на 10 месте Востока.
Последние матчи: За три последних поединка «Лада» не смогла выиграть ни одного матча, что заставляет нервничать поклонников этого клуба.
Лада — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Лады» не может рассчитывать на Рафаэля Бикмуллина, которого ждет долгое восстановление.
Общий тонус клуба: Матч против «Нефтехимика» будет примечателен тем, что на восьмой игре в сумме для двух команд кто-то из соперников прервет свою затянувшуюся проигрышную серию.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Последние неудачи «Нефтехимика» серьезно опустили клуб в турнирной таблице Востока. Сейчас команда Леонтьева на седьмом месте конференции.
Последние матчи: Четыре матча без побед, причем за последние 120 минут игрового времени «Нефтехимиком» была заброшена всего лишь одна шайба.
Травмированные игроки: Леонтьев и его помощники могут быть рады, что у «Нефтехимика» нет ни одного игрока в лазарете.
Общий тонус клуба: Игра на территории «Лады» не будет простой, но и шансы победить у гостей вполне приличные.
Статистика для ставок
- «Лада» проиграла три своих последних матча
- «Нефтехимик» не может победить четыре матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.25, на гостей — 2.75.
Прогноз: Гости вполне способны увезти победу из Тольятти
- 2.55Металлург — Ак Барс: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.07Трактор — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.90Адмирал — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
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Альтернативный прогноз: В поединке будет упорная игра с возможным овертаймом
Ставка: П2 с коэффициентом 2.75.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.