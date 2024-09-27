В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Лада Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: Результаты последних матчей «Лады» заметно отразились на месте в таблице тольяттинского клуба. Коллектив Браташа располагается уже на 10 месте Востока.

Последние матчи: За три последних поединка «Лада» не смогла выиграть ни одного матча, что заставляет нервничать поклонников этого клуба.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Лады» не может рассчитывать на Рафаэля Бикмуллина, которого ждет долгое восстановление.

Общий тонус клуба: Матч против «Нефтехимика» будет примечателен тем, что на восьмой игре в сумме для двух команд кто-то из соперников прервет свою затянувшуюся проигрышную серию.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Последние неудачи «Нефтехимика» серьезно опустили клуб в турнирной таблице Востока. Сейчас команда Леонтьева на седьмом месте конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Четыре матча без побед, причем за последние 120 минут игрового времени «Нефтехимиком» была заброшена всего лишь одна шайба.

Травмированные игроки: Леонтьев и его помощники могут быть рады, что у «Нефтехимика» нет ни одного игрока в лазарете.

Общий тонус клуба: Игра на территории «Лады» не будет простой, но и шансы победить у гостей вполне приличные.

Статистика для ставок

«Лада» проиграла три своих последних матча

«Нефтехимик» не может победить четыре матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.25, на гостей — 2.75.

Прогноз: Гости вполне способны увезти победу из Тольятти

Альтернативный прогноз: В поединке будет упорная игра с возможным овертаймом

Ставка: П2 с коэффициентом 2.75.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.