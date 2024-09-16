В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Большом» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Начало сезона команда из Краснодарского края проводит весьма неудачно. Вечный андердог застрял на последнем месте в таблице Запада с 2 очками в активе.

Как бы странно это ни выглядело, но на текущий момент «Сочи» имеет такое же количество баллов, что и московское «Динамо», хотя для «леопардов» это сомнительное успокоение.

Последние матчи: Единственную пока победу команда Сергея Зубова оформила в дебютной игре со «Спартаком» (2:1 Б), за которой последовали провальные матчи с «Витязем» (4:5) и «Трактором» (1:4).

Не сыграют: На момент публикации о серьезных потерях в составе сочинцев не сообщается.

Состояние команды: В очередной регулярный чемпионат «Сочи» вошел в статусе очевидного кандидата на последнюю строчку в конференции без видимых перспектив к улучшению.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Уже в дебюте кампании на поверхность всплыли все характерные проблемы «Сочи». Самой значимой — помимо отсутствия ярких звезд — остается оборона. За три матча «леопарды» в среднем пропустили больше 3 голов.

Более того, в рамках продолжительной дистанции атака «Сочи» не является конкурентоспособной: у команды нет ярко выраженных лидеров, которые могли бы обеспечить стабильные голы.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы встретили начало сезона с переменчивым успехом. По итогам пяти матчей команда занимает 6-е место в Западной конференции с 5 очками.

Такое же количество баллов при равенстве проведенных встреч имеет ЦСКА, остальные конкуренты — «Динамо» Минск и «Северсталь» — ушли в отрыв на одно очко.

Последние матчи: В трех встречах из пяти в новом сезоне команда Игоря Ларионова проиграла. Последние два матча торпедовцы провели в Москве, где победили ЦСКА (4:3 ОТ), но уступили «Спартаку» (2:4).

Не сыграют: Предстоящий матч в Сочи пропустят Андрей Белевич, Антон Берлев и Михаил Орлов.

Состояние команды: В очередном сезоне «Торпедо» будет считаться твердым «середняком», который должен гарантировать себе кубковую кампанию.

На начальном этапе регулярки «Торпедо» уже столкнулось с проблемой в виде невозможности демонстрировать уверенные результаты на дистанции. Над этим компонентом в ближайшее время будет проделана работа.

Еще одним моментом не в пользу «Торпедо» является уязвимая оборона. В пяти матчах команда Ларионова пропустила 14 голов, что делает ее одной из самых слабых по игре на своей половине площадки на Западе.

Статистика для ставок

На старте сезона результативность «Торпедо» ограничивается тремя заброшенными шайбами

Сочинцы обыграли нижегородцев в двух последних матчах в «Большом»

В трех личных встречах из последних четырех соперники забрасывали от пяти и более шайб в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.40, ничья — в 4.25, а победа «Торпедо» — в 1.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: В домашней игре сочинцев едва ли можно считать фаворитами, но и текущую форму нижегородцев трудно назвать оптимальной. У хозяев «Большого», бесспорно, будут шансы, и вполне вероятно, встреча закончится локальной сенсацией.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.90.

Прогноз: Если сочинцы поймают кураж — а в домашних играх это им свойственно — то результативность игры с «Торпедо» может оказаться приятным бонусом для команды Зубова.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 2.00.