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    Дома «Сочи» наберет хотя бы один балл?

    Сочи — Торпедо: ставка и прогноз, новости. 16.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Торпедо»
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    «Сочи» в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Большом» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Начало сезона команда из Краснодарского края проводит весьма неудачно. Вечный андердог застрял на последнем месте в таблице Запада с 2 очками в активе.

    Как бы странно это ни выглядело, но на текущий момент «Сочи» имеет такое же количество баллов, что и московское «Динамо», хотя для «леопардов» это сомнительное успокоение.

    Сочи — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Единственную пока победу команда Сергея Зубова оформила в дебютной игре со «Спартаком» (2:1 Б), за которой последовали провальные матчи с «Витязем» (4:5) и «Трактором» (1:4).

    Не сыграют: На момент публикации о серьезных потерях в составе сочинцев не сообщается.

    Состояние команды: В очередной регулярный чемпионат «Сочи» вошел в статусе очевидного кандидата на последнюю строчку в конференции без видимых перспектив к улучшению.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Уже в дебюте кампании на поверхность всплыли все характерные проблемы «Сочи». Самой значимой — помимо отсутствия ярких звезд — остается оборона. За три матча «леопарды» в среднем пропустили больше 3 голов.

    Более того, в рамках продолжительной дистанции атака «Сочи» не является конкурентоспособной: у команды нет ярко выраженных лидеров, которые могли бы обеспечить стабильные голы.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы встретили начало сезона с переменчивым успехом. По итогам пяти матчей команда занимает 6-е место в Западной конференции с 5 очками.

    Такое же количество баллов при равенстве проведенных встреч имеет ЦСКА, остальные конкуренты — «Динамо» Минск и «Северсталь» — ушли в отрыв на одно очко.

    Последние матчи: В трех встречах из пяти в новом сезоне команда Игоря Ларионова проиграла. Последние два матча торпедовцы провели в Москве, где победили ЦСКА (4:3 ОТ), но уступили «Спартаку» (2:4).

    Не сыграют: Предстоящий матч в Сочи пропустят Андрей Белевич, Антон Берлев и Михаил Орлов.

    Состояние команды: В очередном сезоне «Торпедо» будет считаться твердым «середняком», который должен гарантировать себе кубковую кампанию.

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    На начальном этапе регулярки «Торпедо» уже столкнулось с проблемой в виде невозможности демонстрировать уверенные результаты на дистанции. Над этим компонентом в ближайшее время будет проделана работа.

    Еще одним моментом не в пользу «Торпедо» является уязвимая оборона. В пяти матчах команда Ларионова пропустила 14 голов, что делает ее одной из самых слабых по игре на своей половине площадки на Западе.

    Статистика для ставок

    • На старте сезона результативность «Торпедо» ограничивается тремя заброшенными шайбами

    • Сочинцы обыграли нижегородцев в двух последних матчах в «Большом»

    • В трех личных встречах из последних четырех соперники забрасывали от пяти и более шайб в сумме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.40, ничья — в 4.25, а победа «Торпедо» — в 1.88.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

    Прогноз: В домашней игре сочинцев едва ли можно считать фаворитами, но и текущую форму нижегородцев трудно назвать оптимальной. У хозяев «Большого», бесспорно, будут шансы, и вполне вероятно, встреча закончится локальной сенсацией.

    Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.90.

    Прогноз: Если сочинцы поймают кураж — а в домашних играх это им свойственно — то результативность игры с «Торпедо» может оказаться приятным бонусом для команды Зубова.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 2.00.

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    «Сочи» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на хоккей. Дома «Сочи» наберет хотя бы один балл?
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