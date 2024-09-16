Сочи
Торпедо
«Сочи»
Турнирное положение: Начало сезона команда из Краснодарского края проводит весьма неудачно. Вечный андердог застрял на последнем месте в таблице Запада с 2 очками в активе.
Как бы странно это ни выглядело, но на текущий момент «Сочи» имеет такое же количество баллов, что и московское «Динамо», хотя для «леопардов» это сомнительное успокоение.
Сочи — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Единственную пока победу команда Сергея Зубова оформила в дебютной игре со «Спартаком» (2:1 Б), за которой последовали провальные матчи с «Витязем» (4:5) и «Трактором» (1:4).
Не сыграют: На момент публикации о серьезных потерях в составе сочинцев не сообщается.
Состояние команды: В очередной регулярный чемпионат «Сочи» вошел в статусе очевидного кандидата на последнюю строчку в конференции без видимых перспектив к улучшению.
Уже в дебюте кампании на поверхность всплыли все характерные проблемы «Сочи». Самой значимой — помимо отсутствия ярких звезд — остается оборона. За три матча «леопарды» в среднем пропустили больше 3 голов.
Более того, в рамках продолжительной дистанции атака «Сочи» не является конкурентоспособной: у команды нет ярко выраженных лидеров, которые могли бы обеспечить стабильные голы.
«Торпедо»
Турнирное положение: Нижегородцы встретили начало сезона с переменчивым успехом. По итогам пяти матчей команда занимает 6-е место в Западной конференции с 5 очками.
Такое же количество баллов при равенстве проведенных встреч имеет ЦСКА, остальные конкуренты — «Динамо» Минск и «Северсталь» — ушли в отрыв на одно очко.
Последние матчи: В трех встречах из пяти в новом сезоне команда Игоря Ларионова проиграла. Последние два матча торпедовцы провели в Москве, где победили ЦСКА (4:3 ОТ), но уступили «Спартаку» (2:4).
Не сыграют: Предстоящий матч в Сочи пропустят Андрей Белевич, Антон Берлев и Михаил Орлов.
Состояние команды: В очередном сезоне «Торпедо» будет считаться твердым «середняком», который должен гарантировать себе кубковую кампанию.
На начальном этапе регулярки «Торпедо» уже столкнулось с проблемой в виде невозможности демонстрировать уверенные результаты на дистанции. Над этим компонентом в ближайшее время будет проделана работа.
Еще одним моментом не в пользу «Торпедо» является уязвимая оборона. В пяти матчах команда Ларионова пропустила 14 голов, что делает ее одной из самых слабых по игре на своей половине площадки на Западе.
Статистика для ставок
- На старте сезона результативность «Торпедо» ограничивается тремя заброшенными шайбами
- Сочинцы обыграли нижегородцев в двух последних матчах в «Большом»
- В трех личных встречах из последних четырех соперники забрасывали от пяти и более шайб в сумме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.40, ничья — в 4.25, а победа «Торпедо» — в 1.88.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.
- 1.98Северсталь — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.10Динамо Москва — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.71СКА — Лада: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: В домашней игре сочинцев едва ли можно считать фаворитами, но и текущую форму нижегородцев трудно назвать оптимальной. У хозяев «Большого», бесспорно, будут шансы, и вполне вероятно, встреча закончится локальной сенсацией.
Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.90.
Прогноз: Если сочинцы поймают кураж — а в домашних играх это им свойственно — то результативность игры с «Торпедо» может оказаться приятным бонусом для команды Зубова.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 2.00.