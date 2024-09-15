В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «СКА-Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч СКА — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: Демонстрируемую игру питерским СКА назвать хоккеем сложно, поэтому девятое место питерского клуба на Западе вполне заслуженное.

Последние матчи: У СКА Всего лишь три очка в копилке после четырех сыгранных встреч и ни одного заброшенного гола за два последних матча.

Травмированные игроки: У дружины Ротенберга нет серьезных проблем с травмированными игроками, однако нападающий Василий глотов не сможет помочь СКА в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем матче против тольяттинского клуба хозяев прорвет по-настоящему, и мы сможем увидеть много заброшенных шайб.

«Лада»

Турнирное положение: После успешного возращения в элиту хоккея «Лада» спокойно начала новый сезон и разместилась на шестой строчке Запада, сыграв четыре матча.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В этих четырех матчах «Лада» набрала четыре очка. Все они были добыты в серьёзной борьбе, поэтому мальчиками для битья подопечные Браташа не будут.

Травмированные игроки: У «Лады» также имеется один травмированный хоккеист. Клубу из Тольятти не может помочь нападающий Рафаэль Бикмуллин.

Общий тонус клуба: Матч против СКА может закончиться разгромом, если питерский клуб сможет конвертировать свою злость в голы.

Статистика для ставок

«Лада» последний раз выигрывала у СКА в 2008 году

За два последних матча питерский клуб не смог забросить ни одной шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.33, на ничью — 6.20, на гостей — 8.30.

Прогноз: Хозяева не могут проиграть ещё один раз иначе болельщики отправят Ротенберга в отставку самостоятельно.

Альтернативный прогноз: Игра будет супер результативной, и «Ладе» точно не поздоровится.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.71.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.59.