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    СКА — Лада: ставка и прогноз, новости. 15.09.2024

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    Прогноз и ставки на СКА — «Лада»
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    СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «СКА-Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч СКА — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    СКА

    Турнирное положение: Демонстрируемую игру питерским СКА назвать хоккеем сложно, поэтому девятое место питерского клуба на Западе вполне заслуженное.

    Последние матчи: У СКА Всего лишь три очка в копилке после четырех сыгранных встреч и ни одного заброшенного гола за два последних матча.

    СКА — Лада: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У дружины Ротенберга нет серьезных проблем с травмированными игроками, однако нападающий Василий глотов не сможет помочь СКА в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем матче против тольяттинского клуба хозяев прорвет по-настоящему, и мы сможем увидеть много заброшенных шайб.

    «Лада»

    Турнирное положение: После успешного возращения в элиту хоккея «Лада» спокойно начала новый сезон и разместилась на шестой строчке Запада, сыграв четыре матча.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В этих четырех матчах «Лада» набрала четыре очка. Все они были добыты в серьёзной борьбе, поэтому мальчиками для битья подопечные Браташа не будут.

    Травмированные игроки: У «Лады» также имеется один травмированный хоккеист. Клубу из Тольятти не может помочь нападающий Рафаэль Бикмуллин.

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    Общий тонус клуба: Матч против СКА может закончиться разгромом, если питерский клуб сможет конвертировать свою злость в голы.

    Статистика для ставок

    • «Лада» последний раз выигрывала у СКА в 2008 году

    • За два последних матча питерский клуб не смог забросить ни одной шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.33, на ничью — 6.20, на гостей — 8.30.

    Прогноз: Хозяева не могут проиграть ещё один раз иначе болельщики отправят Ротенберга в отставку самостоятельно.

    Альтернативный прогноз: Игра будет супер результативной, и «Ладе» точно не поздоровится.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.71.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.59.

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    СКА — «Лада»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на хоккей. СКА потерпит еще одно поражение?
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