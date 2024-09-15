СКА
Лада
СКА
Турнирное положение: Демонстрируемую игру питерским СКА назвать хоккеем сложно, поэтому девятое место питерского клуба на Западе вполне заслуженное.
Последние матчи: У СКА Всего лишь три очка в копилке после четырех сыгранных встреч и ни одного заброшенного гола за два последних матча.
СКА — Лада: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У дружины Ротенберга нет серьезных проблем с травмированными игроками, однако нападающий Василий глотов не сможет помочь СКА в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем матче против тольяттинского клуба хозяев прорвет по-настоящему, и мы сможем увидеть много заброшенных шайб.
«Лада»
Турнирное положение: После успешного возращения в элиту хоккея «Лада» спокойно начала новый сезон и разместилась на шестой строчке Запада, сыграв четыре матча.
Последние матчи: В этих четырех матчах «Лада» набрала четыре очка. Все они были добыты в серьёзной борьбе, поэтому мальчиками для битья подопечные Браташа не будут.
Травмированные игроки: У «Лады» также имеется один травмированный хоккеист. Клубу из Тольятти не может помочь нападающий Рафаэль Бикмуллин.
Общий тонус клуба: Матч против СКА может закончиться разгромом, если питерский клуб сможет конвертировать свою злость в голы.
Статистика для ставок
- «Лада» последний раз выигрывала у СКА в 2008 году
- За два последних матча питерский клуб не смог забросить ни одной шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.33, на ничью — 6.20, на гостей — 8.30.
Прогноз: Хозяева не могут проиграть ещё один раз иначе болельщики отправят Ротенберга в отставку самостоятельно.
- 1.82Амур — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
- 2.33Сибирь — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.94Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Альтернативный прогноз: Игра будет супер результативной, и «Ладе» точно не поздоровится.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.71.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.59.