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    Еще один матч «Ойлерз» и «Пантерз» проведут результативно

    «Эдмонтон» — «Флорида». Ставка (к. 1.94) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 22 июня 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Флорида»
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    Коннор Макдэвид
    В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 22 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Эдмонтон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Июня 2024 года

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •  Эдмонтон 03:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
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    «Эдмонтон»

    Путь к плей-офф: Длинную дистанцию с финишной точкой в плей-офф канадцы из Альберты начали крайне неудачно, свалившись в общекомандный кризис, выбраться из которого помогла смена тренера.

    С приходом Криса Кноблауха «Ойлерз» начали поэтапно улучшать игру, благодаря чему завершили регулярку на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 104 очка.

    Эдмонтон — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Дойдя до финала мечты с, пожалуй, убойным атакующим составом, канадцы провалили три матча подряд на фоне безупречной «Флориды» (0:3, 1:4, 4:3).

    Но спустя время — возможно, слишко поздно — соперники «Ойлерз» все же дрогнули: в игре №4 «Эдмонтон» одержал сокрушительную победу со счетом 8:1, а спустя несколько дней сумел одержать верх в гостях — 5:3.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Не сыграют: По-прежнему «Эдмонтону» в финальной серии не поможет Трой Стечер. Под вопросом участие форварда Эвандера Кейна, имеющего проблемы с растяжением брюшных мышц.

    Состояние команды: Две победы подряд в свойственном стиле с высокой результативностью должны помочь «Ойлерз» вернуть утраченную ранее уверенность в преддверии домашней встречи.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В отличие от соперника по финалу, команда с Санрайза в регулярный сезон вошла бодро и сумела сохранить заданный высокой темп до конца чемпионата.

    В 82 матчах «Флорида» заработала 110 очков и закрепилась в тройке лидеров Востока, незначительно отстав от второй «Каролины» (1 балл) и первых «Рейнджерс» (4 балла), ставших обладателями Президентского трофея.

    Последние матчи: Финальную серию с «Ойлерз» решительная команда Пола Мориса начала по всем параметрам мощно: добилась двух разгромных побед дома (3:0, 4:1) и перетерпела соперника на его катке (4:3).

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    • Однако завершить противостояние без осечек «Пантерз» не удалось. В матче №4 «Флорида» была разбита со счетом 1:8. Добавило проблем команде Мориса поражение дома — 3:5, которое сократило разрыв между канадцами до одной победы.

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    Не сыграют: На момент написания о кадровых потерях «Флориды» перед шестой встречей ничего не известно.

    Состояние команды: «Флорида» имела несколько шансов не доводить серию до шестой игры. С учетом того, что пройдет она на территории «Ойлерз», битва за столь желаемый Кубок может быть перенесена в Санрайз.

    Статистика для ставок

    • Победой «Эдмонтона» закончились пять домашних матчей из последних семи

    • В 11 встречах из предыдущих 12 в «Роджерс Плейс» «Ойлерз» забрасывали от трех шайб и более

    • В рамках текущей плей-офф серии «Флорида» пропустила 11 шайб в двух матчах на территории Канады

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.42, а победа «Флориды» — в 2.69.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

    Прогноз: На домашнем льду «Эдмонтон» понесется за третьей подряд победой, которая выровняет шансы в борьбе за трофей.

    Но активность «Ойлерз» — это риск, с которым столкнутся как хозяева, предоставляя соперникам возможности для контратак, так и гости, которые попросту могут рухнуть под давлением канадцев, благодаря чему встреча получится событийной в плане результативного насыщения.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.94.

    Прогноз: С учетом того, что «Ойлерз» испытывают острую необходимость в победе, играя на домашней площадке, большого количества голов стоит ждать именно от них.

    При этом нелишне будет напомнить, что в трех последних матчах Макдэвид и Ко забили в ворота «Пантерз» 16 голов в сумме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 2.34.

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    «Эдмонтон» — «Флорида». В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 22 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида» с коэффициентом 1.94.
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