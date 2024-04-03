В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: Ещё на экваторе регулярного сезона можно было утверждать, что «Баффало» не оправдал ожиданий. Состав у коллектива Гранато явно не на 13 место в восточной конференции.

Последние матчи: «Сэйбрз» играют, как им вздумается, но поэтому предсказывать результаты их матчей практически невозможно.

Травмированные игроки: У команды из штата Нью-Йорк пока что не может принимать участие в матчах только Самуэльссон, но это довольно серьезный элемент структуры игры клуба.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Вашингтона» вероятность одолеть мотивированного соперника минимальная.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Хоккеисты «Вашингтона» на все возможных морально-волевых сражаются в каждом матче за попадание в плей-офф, и пока что там оказаться шансы очень даже неплохие.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Хоть два последних поединка и были проиграны, но клуб Карбери показывает максимально осторожный хоккей во всех последних встречах, и иногда это играет с ним плохую шутку.

Травмированные игроки: Ещё в недавнем матче против «Торонто» у столичного клуба только два хоккеиста не могли играть, а сейчас их уже четыре. Сандин получил травму верхней части тела, а Бир не сможет принять участие в матче по личным причинам.

Общий тонус клуба: По предварительным раскладам в матче против «Баффало» у гостей не должно возникнуть особых сложностей с добычей двух очков.

Статистика для ставок

В семи из восьми последних поединков между этими клубами игралось дополнительное время

За семь очных поединков на льду «Баффало» клуб Овечкина победил шесть раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.68, на гостей — 2.50.

Прогноз: «Вашингтону» победа куда важнее

Альтернативный прогноз: Судя по неуступчивости последних матчей между этими клубами, то и в предстоящем поединке мы вправе ожидать овертайм

Ставка: П2 с коэффициентом 2.50.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.