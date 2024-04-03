«Баффало»
Турнирное положение: Ещё на экваторе регулярного сезона можно было утверждать, что «Баффало» не оправдал ожиданий. Состав у коллектива Гранато явно не на 13 место в восточной конференции.
Последние матчи: «Сэйбрз» играют, как им вздумается, но поэтому предсказывать результаты их матчей практически невозможно.
Травмированные игроки: У команды из штата Нью-Йорк пока что не может принимать участие в матчах только Самуэльссон, но это довольно серьезный элемент структуры игры клуба.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Вашингтона» вероятность одолеть мотивированного соперника минимальная.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Хоккеисты «Вашингтона» на все возможных морально-волевых сражаются в каждом матче за попадание в плей-офф, и пока что там оказаться шансы очень даже неплохие.
Последние матчи: Хоть два последних поединка и были проиграны, но клуб Карбери показывает максимально осторожный хоккей во всех последних встречах, и иногда это играет с ним плохую шутку.
Травмированные игроки: Ещё в недавнем матче против «Торонто» у столичного клуба только два хоккеиста не могли играть, а сейчас их уже четыре. Сандин получил травму верхней части тела, а Бир не сможет принять участие в матче по личным причинам.
Общий тонус клуба: По предварительным раскладам в матче против «Баффало» у гостей не должно возникнуть особых сложностей с добычей двух очков.
Статистика для ставок
- В семи из восьми последних поединков между этими клубами игралось дополнительное время
- За семь очных поединков на льду «Баффало» клуб Овечкина победил шесть раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.68, на гостей — 2.50.
Прогноз: «Вашингтону» победа куда важнее
- 1.95Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Нью-Джерси — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.82Монреаль — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Судя по неуступчивости последних матчей между этими клубами, то и в предстоящем поединке мы вправе ожидать овертайм
Ставка: П2 с коэффициентом 2.50.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.