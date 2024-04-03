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    Гости одержат важную победу?

    «Баффало» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.50), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2024 года

    «Баффало»

    Турнирное положение: Ещё на экваторе регулярного сезона можно было утверждать, что «Баффало» не оправдал ожиданий. Состав у коллектива Гранато явно не на 13 место в восточной конференции.

    Последние матчи: «Сэйбрз» играют, как им вздумается, но поэтому предсказывать результаты их матчей практически невозможно.

    Травмированные игроки: У команды из штата Нью-Йорк пока что не может принимать участие в матчах только Самуэльссон, но это довольно серьезный элемент структуры игры клуба.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Вашингтона» вероятность одолеть мотивированного соперника минимальная.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Хоккеисты «Вашингтона» на все возможных морально-волевых сражаются в каждом матче за попадание в плей-офф, и пока что там оказаться шансы очень даже неплохие.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Хоть два последних поединка и были проиграны, но клуб Карбери показывает максимально осторожный хоккей во всех последних встречах, и иногда это играет с ним плохую шутку.

    Травмированные игроки: Ещё в недавнем матче против «Торонто» у столичного клуба только два хоккеиста не могли играть, а сейчас их уже четыре. Сандин получил травму верхней части тела, а Бир не сможет принять участие в матче по личным причинам.

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    Общий тонус клуба: По предварительным раскладам в матче против «Баффало» у гостей не должно возникнуть особых сложностей с добычей двух очков.

    Статистика для ставок

    • В семи из восьми последних поединков между этими клубами игралось дополнительное время

    • За семь очных поединков на льду «Баффало» клуб Овечкина победил шесть раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.68, на гостей — 2.50.

    Прогноз: «Вашингтону» победа куда важнее

    Альтернативный прогноз: Судя по неуступчивости последних матчей между этими клубами, то и в предстоящем поединке мы вправе ожидать овертайм

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.50.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.50. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на хоккей. Гости одержат важную победу?
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