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    «Торонто» устроит очередную голевую феерию?

    «Аризона» — «Торонто». Ставка (к. 1.85), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Маллет Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Аризона» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    Турнирное положение: Нокаутированная «Аризона» продолжает располагаться на 13 месте в западной конференции, а шансы на плей-офф окончательно улетучились

    Последние матчи: Все по причине десяти порождений подряд, которых никто не ожидал от коллектива Туриньи. В последнем матче над «койотами» поиздевался «Эдмонтон», выиграв со счетом 6:3.

    Травмированные игроки: В данный момент времени южная команда не может рассчитывать на Бойда, Уэбера, Ворачека, Стечера и О'Брайена.

    Общий тонус клуба: Маловероятно, что хозяева льда смогут прервать проигрышную серию в матче против мощного «Торонто».

    «Торонто»

    Турнирное положение: Нужно похвалить «Торонто», что он смог продвинуться немного вверх по турнирной таблице, но на пятом месте он укрепился довольно серьезно и сместить канадский клуб оттуда будет неимоверно тяжело.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Клуб Кифа в последних поединках снова начинает быть похожим сам на себя и в четырех последних матчах оформил в ворота соперников 21 гол.

    Травмированные игроки: При всем этом у «кленовых листьев» огромное число травмированных хоккеистов. Не могут играть Джиордано, Клинберг, Лагессон, Мюррей, Райлли, Тимминс, Уолл и Ярнкрок.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» у гостей вполне реальные шансы на то, чтобы опять накидать сопернику целую авоську голов.

    Статистика для ставок

    • «Аризона» не может выиграть уже 10 матчей подряд

    • «Торонто» за четыре последних матча забросил 21 гол

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.65, на ничью — 5.00, на гостей — 1.85.

    Прогноз: Гости уверенно добудут победу в Аризоне.

    Альтернативный прогноз: Голов в матче будет выше крыши.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.41.

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