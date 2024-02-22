В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Маллет Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Аризона» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Турнирное положение: Нокаутированная «Аризона» продолжает располагаться на 13 месте в западной конференции, а шансы на плей-офф окончательно улетучились

Последние матчи: Все по причине десяти порождений подряд, которых никто не ожидал от коллектива Туриньи. В последнем матче над «койотами» поиздевался «Эдмонтон», выиграв со счетом 6:3.

Травмированные игроки: В данный момент времени южная команда не может рассчитывать на Бойда, Уэбера, Ворачека, Стечера и О'Брайена.

Общий тонус клуба: Маловероятно, что хозяева льда смогут прервать проигрышную серию в матче против мощного «Торонто».

«Торонто»

Турнирное положение: Нужно похвалить «Торонто», что он смог продвинуться немного вверх по турнирной таблице, но на пятом месте он укрепился довольно серьезно и сместить канадский клуб оттуда будет неимоверно тяжело.

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Последние матчи: Клуб Кифа в последних поединках снова начинает быть похожим сам на себя и в четырех последних матчах оформил в ворота соперников 21 гол.

Травмированные игроки: При всем этом у «кленовых листьев» огромное число травмированных хоккеистов. Не могут играть Джиордано, Клинберг, Лагессон, Мюррей, Райлли, Тимминс, Уолл и Ярнкрок.

Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» у гостей вполне реальные шансы на то, чтобы опять накидать сопернику целую авоську голов.

Статистика для ставок

«Аризона» не может выиграть уже 10 матчей подряд

«Торонто» за четыре последних матча забросил 21 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.65, на ничью — 5.00, на гостей — 1.85.

Прогноз: Гости уверенно добудут победу в Аризоне.

Альтернативный прогноз: Голов в матче будет выше крыши.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.41.