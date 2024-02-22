«Аризона»
Турнирное положение: Нокаутированная «Аризона» продолжает располагаться на 13 месте в западной конференции, а шансы на плей-офф окончательно улетучились
Последние матчи: Все по причине десяти порождений подряд, которых никто не ожидал от коллектива Туриньи. В последнем матче над «койотами» поиздевался «Эдмонтон», выиграв со счетом 6:3.
Травмированные игроки: В данный момент времени южная команда не может рассчитывать на Бойда, Уэбера, Ворачека, Стечера и О'Брайена.
Общий тонус клуба: Маловероятно, что хозяева льда смогут прервать проигрышную серию в матче против мощного «Торонто».
«Торонто»
Турнирное положение: Нужно похвалить «Торонто», что он смог продвинуться немного вверх по турнирной таблице, но на пятом месте он укрепился довольно серьезно и сместить канадский клуб оттуда будет неимоверно тяжело.
Последние матчи: Клуб Кифа в последних поединках снова начинает быть похожим сам на себя и в четырех последних матчах оформил в ворота соперников 21 гол.
Травмированные игроки: При всем этом у «кленовых листьев» огромное число травмированных хоккеистов. Не могут играть Джиордано, Клинберг, Лагессон, Мюррей, Райлли, Тимминс, Уолл и Ярнкрок.
Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» у гостей вполне реальные шансы на то, чтобы опять накидать сопернику целую авоську голов.
Статистика для ставок
- «Аризона» не может выиграть уже 10 матчей подряд
- «Торонто» за четыре последних матча забросил 21 гол
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 3.65, на ничью — 5.00, на гостей — 1.85.
Прогноз: Гости уверенно добудут победу в Аризоне.
Альтернативный прогноз: Голов в матче будет выше крыши.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.41.