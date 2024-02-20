«Аризона»
Турнирное положение: «Аризона» продолжает оставаться в нижней части турнирной таблицы, причем поступательное движение вниз больше, чем продвижение вверх.
Последние матчи: У клуба Туриньи уже девять поражений подряд, и видно, что команда находится в нокауте. В последней своей игре она без вариантов проиграла «Колорадо»
Травмированные игроки: Травмированных в составе коллектива с юга США достаточно. В данный момент тренерский штаб не может рассчитывать на Бойда, Вебера, Ворачека, Ингрэма, О’Брайена и Стечера.
Общий тонус клуба: Даже безз таких потер сопротивляться «Эдмонтону» было бы невероятно тяжело, а с ними так и подавно.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: «Эдмонтон» довольно уверенно себя чувствует в турнирной таблице западной конференции, но последние результаты канадского клуба не особо впечатляют.
Последние матчи: Из шести последних сыгранных матчей коллектив Ноблоха выиграл всего лишь три, но в последней игре был обыгран сильный «Даллас», который не дотерпел до буллитов.
Травмированные игроки: В списке травмированных присутствуют Клефбом, Смит и Холлоуэй. Последний добавился как раз после игры со «звездами».
Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» гости видятся вполне себе очевидными фаворитами встречи, и вероятность их проигрыша крайне мала.
Статистика для ставок
- «Аризона» приблизилась к двузначному количеству проигранных матчей подряд
- «Эдмонтон» не проигрывает «Аризоне» шесть последних матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.85, на ничью — 4.90, на гостей — 1.68.
Прогноз: Гости уверенно добудут победу на выезде.
Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.49.