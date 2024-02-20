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    «Эдмонтон» знатно покуражится?

    «Аризона» — «Эдмонтон». Ставка (к. 1.68), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Маллет Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Аризона» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    Турнирное положение: «Аризона» продолжает оставаться в нижней части турнирной таблицы, причем поступательное движение вниз больше, чем продвижение вверх.

    Последние матчи: У клуба Туриньи уже девять поражений подряд, и видно, что команда находится в нокауте. В последней своей игре она без вариантов проиграла «Колорадо»

    Травмированные игроки: Травмированных в составе коллектива с юга США достаточно. В данный момент тренерский штаб не может рассчитывать на Бойда, Вебера, Ворачека, Ингрэма, О’Брайена и Стечера.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: Даже безз таких потер сопротивляться «Эдмонтону» было бы невероятно тяжело, а с ними так и подавно.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: «Эдмонтон» довольно уверенно себя чувствует в турнирной таблице западной конференции, но последние результаты канадского клуба не особо впечатляют.

    Последние матчи: Из шести последних сыгранных матчей коллектив Ноблоха выиграл всего лишь три, но в последней игре был обыгран сильный «Даллас», который не дотерпел до буллитов.

    Травмированные игроки: В списке травмированных присутствуют Клефбом, Смит и Холлоуэй. Последний добавился как раз после игры со «звездами».

    Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» гости видятся вполне себе очевидными фаворитами встречи, и вероятность их проигрыша крайне мала.

    Статистика для ставок

    • «Аризона» приблизилась к двузначному количеству проигранных матчей подряд

    • «Эдмонтон» не проигрывает «Аризоне» шесть последних матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.85, на ничью — 4.90, на гостей — 1.68.

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    Прогноз: Гости уверенно добудут победу на выезде.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.49.

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    «Аризона» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» знатно покуражится?
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