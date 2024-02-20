В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Маллет Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Аризона» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Турнирное положение: «Аризона» продолжает оставаться в нижней части турнирной таблицы, причем поступательное движение вниз больше, чем продвижение вверх.

Последние матчи: У клуба Туриньи уже девять поражений подряд, и видно, что команда находится в нокауте. В последней своей игре она без вариантов проиграла «Колорадо»

Травмированные игроки: Травмированных в составе коллектива с юга США достаточно. В данный момент тренерский штаб не может рассчитывать на Бойда, Вебера, Ворачека, Ингрэма, О’Брайена и Стечера.

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Общий тонус клуба: Даже безз таких потер сопротивляться «Эдмонтону» было бы невероятно тяжело, а с ними так и подавно.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: «Эдмонтон» довольно уверенно себя чувствует в турнирной таблице западной конференции, но последние результаты канадского клуба не особо впечатляют.

Последние матчи: Из шести последних сыгранных матчей коллектив Ноблоха выиграл всего лишь три, но в последней игре был обыгран сильный «Даллас», который не дотерпел до буллитов.

Травмированные игроки: В списке травмированных присутствуют Клефбом, Смит и Холлоуэй. Последний добавился как раз после игры со «звездами».

Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» гости видятся вполне себе очевидными фаворитами встречи, и вероятность их проигрыша крайне мала.

Статистика для ставок

«Аризона» приблизилась к двузначному количеству проигранных матчей подряд

«Эдмонтон» не проигрывает «Аризоне» шесть последних матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.85, на ничью — 4.90, на гостей — 1.68.

Прогноз: Гости уверенно добудут победу на выезде.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.49.