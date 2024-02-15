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    «Миннесота» разделается с «Аризоной» без вопросов?

    «Аризона» — «Миннесота». Ставка (к. 2.30), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Маллет Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Февраля 2024 года

    «Аризона»

    Турнирное положение: «Аризона» совсем скатилась под плинтус и теряет шансы на заветную восьмерку с комической скоростью.

    Последние матчи: Коллектив Туриньи совсем расклеился в последних поединках, поскольку за шесть сыгранных матчей умудрился не победить ни разу.

    Коэффициенты матча Аризона — Миннесота

    1X2Новым игрокам
  • 2.554.302.30Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «койотов» не может рассчитывать на Бойда, Вебера, Ворачека и Стечера.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке хозяева имеют критически мало шансов на успех, поскольку боевой дух клуба на минимальном показателе.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Миннесота» не утратила шансов на плей-офф, но отыгрывать ей придется довольно солидное расстояние.

    Последние матчи: Тем более, что предпосылки у «Уайлд» имеются более, чем серьезные. В трех последних матчах дружина Хайнса не потерпела ни одного поражения.

    Травмированные игроки: У «дикарей» на данный момент времени не могут играть Бекман, Марун, Сперджен и Фолиньо.

    Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» гости вполне могут обыграть соперника с разгромным счетом.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» выиграла три последних поединка

    • «Аризона» проиграла шесть последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.33, на гостей — 2.30.

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    Прогноз: «Миннесота» победит с запасом.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.

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    «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» разделается с «Аризоной» без вопросов?
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