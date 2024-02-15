В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Маллет Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Турнирное положение: «Аризона» совсем скатилась под плинтус и теряет шансы на заветную восьмерку с комической скоростью.

Последние матчи: Коллектив Туриньи совсем расклеился в последних поединках, поскольку за шесть сыгранных матчей умудрился не победить ни разу.

Коэффициенты матча Аризона — Миннесота 1X2Новым игрокам 2.554.302.30Бонус$9500

Травмированные игроки: Тренерский штаб «койотов» не может рассчитывать на Бойда, Вебера, Ворачека и Стечера.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке хозяева имеют критически мало шансов на успех, поскольку боевой дух клуба на минимальном показателе.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» не утратила шансов на плей-офф, но отыгрывать ей придется довольно солидное расстояние.

Последние матчи: Тем более, что предпосылки у «Уайлд» имеются более, чем серьезные. В трех последних матчах дружина Хайнса не потерпела ни одного поражения.

Травмированные игроки: У «дикарей» на данный момент времени не могут играть Бекман, Марун, Сперджен и Фолиньо.

Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» гости вполне могут обыграть соперника с разгромным счетом.

Статистика для ставок

«Миннесота» выиграла три последних поединка

«Аризона» проиграла шесть последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.33, на гостей — 2.30.

Прогноз: «Миннесота» победит с запасом.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.