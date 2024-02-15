«Аризона»
Турнирное положение: «Аризона» совсем скатилась под плинтус и теряет шансы на заветную восьмерку с комической скоростью.
Последние матчи: Коллектив Туриньи совсем расклеился в последних поединках, поскольку за шесть сыгранных матчей умудрился не победить ни разу.
Коэффициенты матча Аризона — Миннесота
Травмированные игроки: Тренерский штаб «койотов» не может рассчитывать на Бойда, Вебера, Ворачека и Стечера.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке хозяева имеют критически мало шансов на успех, поскольку боевой дух клуба на минимальном показателе.
«Миннесота»
Турнирное положение: «Миннесота» не утратила шансов на плей-офф, но отыгрывать ей придется довольно солидное расстояние.
Последние матчи: Тем более, что предпосылки у «Уайлд» имеются более, чем серьезные. В трех последних матчах дружина Хайнса не потерпела ни одного поражения.
Травмированные игроки: У «дикарей» на данный момент времени не могут играть Бекман, Марун, Сперджен и Фолиньо.
Общий тонус клуба: В игре против «Аризоны» гости вполне могут обыграть соперника с разгромным счетом.
Статистика для ставок
- «Миннесота» выиграла три последних поединка
- «Аризона» проиграла шесть последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.33, на гостей — 2.30.
Прогноз: «Миннесота» победит с запасом.
Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.30.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.