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    «Вегас» не испытает проблем в Аризоне?

    «Аризона» — «Вегас». Ставка (к. 2.09), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Маллет Арене» 09 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Февраля 2024 года

    «Аризона»

    «Аризона» уходила на «Матч всех звезд» в скверном настроении, поскольку в багаже клуба Туриньи находилось три поражения подряд, да ещё и шестью пропущенными шайбами в двух встречах из трех.

    Хочется верить, что южной команде предстоящая пауза пошла только на пользу, но начинать заново играть на пределе после недельного простоя очень тяжело.

    Коэффициенты матча Аризона — Вегас

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  • 2.904.302.10Бонус$9500
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    Тем более в матче против такого соперника, как «Вегас» попросту нельзя играть, спустив рукава.

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    Если хозяева не удастся сбить стартовый порыв приезжей команде, то в их воротах снова вполне может оказаться шесть голов.

    «Вегас»

    «Вегас» вернулся в рутину регулярного сезона лучше не придумаешь, не позволив «Эдмонтону» добраться до повторения рекорда «Питтсбурга».

    Ту встречу ожидали максимально «огненной» с обилием заброшенных шайб, но получился наоборот мало результативный матч.

    При всем этом парни Кэссиди сыграли максимально строго в обороне и не позволили разогнаться лидерам канадского коллектива.

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    Предстоящий матч против «Аризоны» ожидается для гостей довольно простым, поскольку они уже в тонусе, а хозяева ещё нет.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.84, на ничью — 4.33, на гостей — 2.10.

    Прогноз: «Вегас» одержит довольно простую победу.

    Альтернативный прогноз: Во встрече будет достаточное количество голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.21.

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