В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Маллет Арене» 09 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

«Аризона» уходила на «Матч всех звезд» в скверном настроении, поскольку в багаже клуба Туриньи находилось три поражения подряд, да ещё и шестью пропущенными шайбами в двух встречах из трех.

Хочется верить, что южной команде предстоящая пауза пошла только на пользу, но начинать заново играть на пределе после недельного простоя очень тяжело.

Коэффициенты матча Аризона — Вегас 1X2Новым игрокам 2.904.302.10Бонус$9500

Тем более в матче против такого соперника, как «Вегас» попросту нельзя играть, спустив рукава.

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Если хозяева не удастся сбить стартовый порыв приезжей команде, то в их воротах снова вполне может оказаться шесть голов.

«Вегас»

«Вегас» вернулся в рутину регулярного сезона лучше не придумаешь, не позволив «Эдмонтону» добраться до повторения рекорда «Питтсбурга».

Ту встречу ожидали максимально «огненной» с обилием заброшенных шайб, но получился наоборот мало результативный матч.

При всем этом парни Кэссиди сыграли максимально строго в обороне и не позволили разогнаться лидерам канадского коллектива.

Предстоящий матч против «Аризоны» ожидается для гостей довольно простым, поскольку они уже в тонусе, а хозяева ещё нет.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.84, на ничью — 4.33, на гостей — 2.10.

Прогноз: «Вегас» одержит довольно простую победу.

Альтернативный прогноз: Во встрече будет достаточное количество голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.10.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.21.