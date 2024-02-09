«Аризона»
«Аризона» уходила на «Матч всех звезд» в скверном настроении, поскольку в багаже клуба Туриньи находилось три поражения подряд, да ещё и шестью пропущенными шайбами в двух встречах из трех.
Хочется верить, что южной команде предстоящая пауза пошла только на пользу, но начинать заново играть на пределе после недельного простоя очень тяжело.
Коэффициенты матча Аризона — Вегас
Тем более в матче против такого соперника, как «Вегас» попросту нельзя играть, спустив рукава.
Если хозяева не удастся сбить стартовый порыв приезжей команде, то в их воротах снова вполне может оказаться шесть голов.
«Вегас»
«Вегас» вернулся в рутину регулярного сезона лучше не придумаешь, не позволив «Эдмонтону» добраться до повторения рекорда «Питтсбурга».
Ту встречу ожидали максимально «огненной» с обилием заброшенных шайб, но получился наоборот мало результативный матч.
При всем этом парни Кэссиди сыграли максимально строго в обороне и не позволили разогнаться лидерам канадского коллектива.
Предстоящий матч против «Аризоны» ожидается для гостей довольно простым, поскольку они уже в тонусе, а хозяева ещё нет.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.84, на ничью — 4.33, на гостей — 2.10.
Прогноз: «Вегас» одержит довольно простую победу.
Альтернативный прогноз: Во встрече будет достаточное количество голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.10.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.21.