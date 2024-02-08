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    «Амур» продолжит набирать очки в гостях?

    «Лада» — «Амур». Ставка (к. 2.24) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Амур»
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    Артур Гиздатуллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Лада Арене» 8 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Февраля 2024 года
    Лада
  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Лада»

    Турнирное положение: В 61 игре «Лада» набрала 71 очко и опустилась на седьмую строчку в Восточной конференции. Теперь на один балл она отстает от «Ак Барса» и «Трактора», имея большее количество проведенных встреч.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Ладу» накрыла очередная серия поражений, которая сохраняет актуальность и в преддверии встречи с «Амуром».

    Коэффициенты матча Лада — Амур

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    Так, в период с 30 января по 5 февраля команда Олега Браташа проиграла трижды, пропустив суммарно 12 шайб в основное время. Дважды за этот цикл «Лада» уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ, 2:4), а самое крупное поражение потерпела в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

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    Не сыграют: Нападающие Артем Иванюженков, Алексей Ожгихин — травмы.

    Состояние команды: Кажется, «Лада» смирилась с тем, что в плей-офф раунд она выйдет с седьмого места. Серия неудачных матчей и более очевидные успехи прямых конкурентов значительно уменьшают ее шансы на то, чтобы оказать в таблице повыше.

    «Амур»

    Турнирное положение: В 60 матчах «Амуру» удалось набрать 60 очков, с которыми он все еще занимает девятое место в Восточной конференции. От зоны плей-офф хабаровчане отстают на один балл, имея равное количество проведенных встреч с «Нефтехимиком».

    Последние матчи: С 29 января «Амур» набирает очки в каждой встрече. В четырех последних матчах хабаровчане завоевали 7 очков, включая 2 балла в безумной игре с «Металлургом» Мг (7:6).

    Также на прошлой неделе команда Андрея Мартемьянова уступила «Сибири» (3:4 Б) — своему прямому конкуренту — и обыграла «Барыс» (3:2 ОТ), с которым разобралась и во вторник (2:0).

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    • Не сыграют: Защитники Кэмерон Ли, Яков Рылов, нападающие Евгений Грачев, Петр Хохряков — травмы.

    Состояние команды: В ходе изнурительной борьбы за топ-8, градус которой даже не думает уменьшаться, «Амур» сумел набрать важнейшие очки. В том же ритме команда Мартемьянова надеется продолжить кампанию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 2.22, ничья — в 4.00, а победа «Амура» — в 2.99.

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    Гостевая серия по меркам «Амура» складывается пока весьма успешно, что является крайне важным фактором в контексте его изматывающей борьбы. «Лада» в этот период, кажется, утратила мотивацию на фоне того, что ее выходу в плей-офф ничего не угрожает.

    Учитывая текущую форму тольяттинцев, в предстоящем матче успех гостей не станет слишком большой сенсацией. Наши прогноз и ставка — «Амур» победит с форой 0 за 2.24.

    В трех предыдущих встречах «Лада» пропустила от трех голов и более-менее, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Амура» больше 2 за 1.87.

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    «Лада» — «Амур»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» продолжит набирать очки в гостях?
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