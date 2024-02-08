В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Лада Арене» 8 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

Турнирное положение: В 61 игре «Лада» набрала 71 очко и опустилась на седьмую строчку в Восточной конференции. Теперь на один балл она отстает от «Ак Барса» и «Трактора», имея большее количество проведенных встреч.

Последние матчи: На прошлой неделе «Ладу» накрыла очередная серия поражений, которая сохраняет актуальность и в преддверии встречи с «Амуром».

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Так, в период с 30 января по 5 февраля команда Олега Браташа проиграла трижды, пропустив суммарно 12 шайб в основное время. Дважды за этот цикл «Лада» уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ, 2:4), а самое крупное поражение потерпела в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

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Не сыграют: Нападающие Артем Иванюженков, Алексей Ожгихин — травмы.

Состояние команды: Кажется, «Лада» смирилась с тем, что в плей-офф раунд она выйдет с седьмого места. Серия неудачных матчей и более очевидные успехи прямых конкурентов значительно уменьшают ее шансы на то, чтобы оказать в таблице повыше.

«Амур»

Турнирное положение: В 60 матчах «Амуру» удалось набрать 60 очков, с которыми он все еще занимает девятое место в Восточной конференции. От зоны плей-офф хабаровчане отстают на один балл, имея равное количество проведенных встреч с «Нефтехимиком».

Последние матчи: С 29 января «Амур» набирает очки в каждой встрече. В четырех последних матчах хабаровчане завоевали 7 очков, включая 2 балла в безумной игре с «Металлургом» Мг (7:6).

Также на прошлой неделе команда Андрея Мартемьянова уступила «Сибири» (3:4 Б) — своему прямому конкуренту — и обыграла «Барыс» (3:2 ОТ), с которым разобралась и во вторник (2:0).

Не сыграют: Защитники Кэмерон Ли, Яков Рылов, нападающие Евгений Грачев, Петр Хохряков — травмы.

Состояние команды: В ходе изнурительной борьбы за топ-8, градус которой даже не думает уменьшаться, «Амур» сумел набрать важнейшие очки. В том же ритме команда Мартемьянова надеется продолжить кампанию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 2.22, ничья — в 4.00, а победа «Амура» — в 2.99.

Гостевая серия по меркам «Амура» складывается пока весьма успешно, что является крайне важным фактором в контексте его изматывающей борьбы. «Лада» в этот период, кажется, утратила мотивацию на фоне того, что ее выходу в плей-офф ничего не угрожает.

Учитывая текущую форму тольяттинцев, в предстоящем матче успех гостей не станет слишком большой сенсацией . Наши прогноз и ставка — «Амур» победит с форой 0 за 2.24.

В трех предыдущих встречах «Лада» пропустила от трех голов и более-менее, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Амура» больше 2 за 1.87.