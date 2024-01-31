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    «Сиэтл» легко расправится с «акулами»?

    «Сан-Хосе» — «Сиэтл». Ставка (к. 1.77), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Сиэтл»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «САП Центре» 31 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Сиэтл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 31 Января 2024 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Сиэтл Сиэтл
  • НХЛ
    •

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» был удивительно хорош в своих последних поединках, когда смог одержать три победы подряд, но четвертую викторию не удалось записать на свой баланс.

    Все же Куинн со своими парнями не может творить чудеса бесконечно поэтому в домашней игре против задорного «Баффало» не удалось держать ситуацию под контролем.

    При этом начиналось все как никогда лучше, когда «акулы» смогли повести со счетом 2:0, но затем пропустили пять голов в свои ворота.

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    Обычно после таких слитых игры у калифорнийской команды начинается очередная длительная проигрышная серия, поэтому шансов в предстоящей игре против «Сиэтла» минимум.

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» вроде как постепенно начинает отходить от длительной проигрышной серии, которая допустила его в нижнюю часть таблицы западной конференции.

    Нельзя говорить после победы над «Коламбусом» об исчезновении всех неприятностей клуба, но даже такие матчи придают уверенности в собственных силах.

    По сути результат матча был предрешен по окончанию первого периода, который завершился со счётом 3:0 в пользу «Кракен».

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    С «Сан-Хосе» не получится неравноценного матча, поскольку гостям победа куда нужнее, и они не будут разбазаривать очки направо и налево.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.01, на ничью — 4.96, на гостей — 1.77.

    Прогноз: «Сиэтл» добьётся убедительной победы.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут обмениваться голами на протяжении всей игры.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.

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    «Сан-Хосе» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» легко расправится с «акулами»?
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