«Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» был удивительно хорош в своих последних поединках, когда смог одержать три победы подряд, но четвертую викторию не удалось записать на свой баланс.
Все же Куинн со своими парнями не может творить чудеса бесконечно поэтому в домашней игре против задорного «Баффало» не удалось держать ситуацию под контролем.
При этом начиналось все как никогда лучше, когда «акулы» смогли повести со счетом 2:0, но затем пропустили пять голов в свои ворота.
Обычно после таких слитых игры у калифорнийской команды начинается очередная длительная проигрышная серия, поэтому шансов в предстоящей игре против «Сиэтла» минимум.
«Сиэтл»
«Сиэтл» вроде как постепенно начинает отходить от длительной проигрышной серии, которая допустила его в нижнюю часть таблицы западной конференции.
Нельзя говорить после победы над «Коламбусом» об исчезновении всех неприятностей клуба, но даже такие матчи придают уверенности в собственных силах.
По сути результат матча был предрешен по окончанию первого периода, который завершился со счётом 3:0 в пользу «Кракен».
С «Сан-Хосе» не получится неравноценного матча, поскольку гостям победа куда нужнее, и они не будут разбазаривать очки направо и налево.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.01, на ничью — 4.96, на гостей — 1.77.
Прогноз: «Сиэтл» добьётся убедительной победы.
Альтернативный прогноз: Соперники будут обмениваться голами на протяжении всей игры.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.