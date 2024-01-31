В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «САП Центре» 31 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Сиэтл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» был удивительно хорош в своих последних поединках, когда смог одержать три победы подряд, но четвертую викторию не удалось записать на свой баланс.

Все же Куинн со своими парнями не может творить чудеса бесконечно поэтому в домашней игре против задорного «Баффало» не удалось держать ситуацию под контролем.

При этом начиналось все как никогда лучше, когда «акулы» смогли повести со счетом 2:0, но затем пропустили пять голов в свои ворота.

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Обычно после таких слитых игры у калифорнийской команды начинается очередная длительная проигрышная серия, поэтому шансов в предстоящей игре против «Сиэтла» минимум.

«Сиэтл»

«Сиэтл» вроде как постепенно начинает отходить от длительной проигрышной серии, которая допустила его в нижнюю часть таблицы западной конференции.

Нельзя говорить после победы над «Коламбусом» об исчезновении всех неприятностей клуба, но даже такие матчи придают уверенности в собственных силах.

По сути результат матча был предрешен по окончанию первого периода, который завершился со счётом 3:0 в пользу «Кракен».

С «Сан-Хосе» не получится неравноценного матча, поскольку гостям победа куда нужнее, и они не будут разбазаривать очки направо и налево.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.01, на ничью — 4.96, на гостей — 1.77.

Прогноз: «Сиэтл» добьётся убедительной победы.

Альтернативный прогноз: Соперники будут обмениваться голами на протяжении всей игры.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.