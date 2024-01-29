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    «Коламбус» будет разгромлен в Сиэтле?

    «Сиэтл» — «Коламбус». Ставка (к. 1.72), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 29 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Коламбус»
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    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Клаймат Пледже Арене» 29 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Коламбус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 29 Января 2024 года

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» вроде как нормально потренировался на «Чикаго», забросив шесть голов в ворота беспомощного клуба из Иллинойса, но уже в следующем матче «Кракен» встретили серьёзное сопротивление со стороны «Сент-Луиса».

    Парни Хэкстолла оказались к этому не готовы, и борьба в матче была до самого его завершения. В итоге победителями матча в овертайме стали «блюзмены».

    Не сказать, что игра клуба с западного побережья была слабой и неорганизованной, но нерешенные проблемы в обороне сыграли плохую шутку с «Сиэтлом».

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    Предстоящий матч против «Коламбуса» нужно выигрывать с закрытыми глазами, если самый молодой клуб лиги рассчитывает на плей-офф по нынешней весне.

    «Коламбус»

    «Коламбус» время от времени умеет удивлять, но это больше разовые акции, нежели перформансы на постоянной основе.

    Причем победы в одном из последних сыгранных матчей над «Калгари» не ожидал вообще никто, но Паскаль Винсент доказал, что может преподносить со своими парнями и такие сюрпризы.

    Правда все эти матчи побеждаются сугубо на энтузиазме, а в плане турнирных задач у «жакетов» мотивации нет никакой уже давно.

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    Матч против «Сиэтла» будет тяжелым ещё и по причине того, что гостям придется играть менее, чем через сутки после матча с «Ванкувером».

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.75, на гостей — 3.74.

    Прогноз: «Сиэтл» не позволит себе проиграть этот матч.

    Альтернативный прогноз: В игре будет обилие заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.76.

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