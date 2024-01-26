В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 26 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

«Даллас» в последних поединках играет довольно неровно, чередуя победы с поражениями. На общее положение в турнирной таблице это никаким образом не влияет.

Дебур старается найти для «Старз» самую оптимальную стратегию игры, чтобы не сильно утомлять ветеранов клуба, которые уже в более, чем почтительном возрасте.

Заветный Грааль ещё в поиске, а пока приходится выезжать на индивидуальном мастерстве, как это было в последнем поединке против «Детройта».

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На домашнем льду «звезды» будут бомбардировать ворота «уток» с первым минут предстоящего домашнего поединка.

«Анахайм»

«Анахайм» довольно неожиданно разобрался с «Баффало», хотя никто не ожидал, что выиграют именно «утки».

У калифорнийского клуба огромные проблемы с кадровым составом, но Кронин придумывает способы, при помощи которых его команде иногда удается добывать проблемы.

В последнем выигрышном матче было хорошо обще командное движение, которое и позволило победить в игре с не очень стабильным соперником в защите.

Один выигранный матч ни о чем не говорит, а с техасцами, даже не в самом стабильном их состоянии, всегда приходится тяжело.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 5.20, на гостей — 4.60.

Прогноз: «Даллас» постарается разгромить своего соперника.

Альтернативный прогноз: Игра неравнозначных клубов ожидается довольно результативной.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78.