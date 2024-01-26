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    «Даллас» не заметит слабый калифорнийский клуб?

    «Даллас» — «Анахайм». Ставка (к. 1.81), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Анахайм»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 26 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Даллас»

    «Даллас» в последних поединках играет довольно неровно, чередуя победы с поражениями. На общее положение в турнирной таблице это никаким образом не влияет.

    Дебур старается найти для «Старз» самую оптимальную стратегию игры, чтобы не сильно утомлять ветеранов клуба, которые уже в более, чем почтительном возрасте.

    Заветный Грааль ещё в поиске, а пока приходится выезжать на индивидуальном мастерстве, как это было в последнем поединке против «Детройта».

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    На домашнем льду «звезды» будут бомбардировать ворота «уток» с первым минут предстоящего домашнего поединка.

    «Анахайм»

    «Анахайм» довольно неожиданно разобрался с «Баффало», хотя никто не ожидал, что выиграют именно «утки».

    У калифорнийского клуба огромные проблемы с кадровым составом, но Кронин придумывает способы, при помощи которых его команде иногда удается добывать проблемы.

    В последнем выигрышном матче было хорошо обще командное движение, которое и позволило победить в игре с не очень стабильным соперником в защите.

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    Один выигранный матч ни о чем не говорит, а с техасцами, даже не в самом стабильном их состоянии, всегда приходится тяжело.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 5.20, на гостей — 4.60.

    Прогноз: «Даллас» постарается разгромить своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Игра неравнозначных клубов ожидается довольно результативной.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78.

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    «Даллас» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Даллас» не заметит слабый калифорнийский клуб?
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