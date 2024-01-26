«Даллас»
«Даллас» в последних поединках играет довольно неровно, чередуя победы с поражениями. На общее положение в турнирной таблице это никаким образом не влияет.
Дебур старается найти для «Старз» самую оптимальную стратегию игры, чтобы не сильно утомлять ветеранов клуба, которые уже в более, чем почтительном возрасте.
Заветный Грааль ещё в поиске, а пока приходится выезжать на индивидуальном мастерстве, как это было в последнем поединке против «Детройта».
На домашнем льду «звезды» будут бомбардировать ворота «уток» с первым минут предстоящего домашнего поединка.
«Анахайм»
«Анахайм» довольно неожиданно разобрался с «Баффало», хотя никто не ожидал, что выиграют именно «утки».
У калифорнийского клуба огромные проблемы с кадровым составом, но Кронин придумывает способы, при помощи которых его команде иногда удается добывать проблемы.
В последнем выигрышном матче было хорошо обще командное движение, которое и позволило победить в игре с не очень стабильным соперником в защите.
Один выигранный матч ни о чем не говорит, а с техасцами, даже не в самом стабильном их состоянии, всегда приходится тяжело.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью — 5.20, на гостей — 4.60.
Прогноз: «Даллас» постарается разгромить своего соперника.
Альтернативный прогноз: Игра неравнозначных клубов ожидается довольно результативной.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78.