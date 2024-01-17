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    «Сан-Хосе» сподобится на победу?

    «Чикаго» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 2.62), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 января 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Сан-Хосе»
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    «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 17 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 17 Января 2024 года
    Чикаго
  • НХЛ
    •  Чикаго 04:30 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    «Чикаго»

    «Чикаго» играет максимально инертно и без желания, поскольку взяться ему попросту не откуда, так как треть состава выкошено травмами.

    Бедард выбыл на два месяца из-за перелома челюсти, поэтому без него в атаке совсем все грустно. Остается ставить только молодёжь и надеяться на то, что у кого-то из них внезапно обнаружится скрытый талант.

    Коэффициенты матча Чикаго — Сан-Хосе

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  • 2.204.502.65Бонус$9500
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    Ричардсон уже смирился с этим злым роком и просто не переживает за очередной результат. Поскольку и руководство понимает, в какой он ситуации со своим клубом.

    Все прогнозы на НХЛ

    На данный момент времени «Блэкхокс» только и обыгрывать таких соперников, как «Сан-Хосе». Хотя далеко не факт, что это удастся сделать.

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» испытывает не меньшие проблемы с составом, как и их соперник по предстоящему поединку.

    У «акул» даже на одного травмированного больше, хотя особой разницы это не играет в общем контексте предстоящей игры.

    Недавно «акулы» прервали длительную проигрышную серию, а после этого могли победить ещё и «Оттаву», но сами упустили свое счастье.

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    Матч против «Чикаго» не получится интересным, поскольку попросту некому наводить красоту в составах обеих команд, но гости вполне могут оказать достойное сопротивление.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.50, на гостей — 2.62.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Сан-Хосе» вполне может победить.

    Альтернативный прогноз: Игра получится неинтересной и без большого количества шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.62.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.22.

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