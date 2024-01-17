«Чикаго»
«Чикаго» играет максимально инертно и без желания, поскольку взяться ему попросту не откуда, так как треть состава выкошено травмами.
Бедард выбыл на два месяца из-за перелома челюсти, поэтому без него в атаке совсем все грустно. Остается ставить только молодёжь и надеяться на то, что у кого-то из них внезапно обнаружится скрытый талант.
Коэффициенты матча Чикаго — Сан-Хосе
Ричардсон уже смирился с этим злым роком и просто не переживает за очередной результат. Поскольку и руководство понимает, в какой он ситуации со своим клубом.
На данный момент времени «Блэкхокс» только и обыгрывать таких соперников, как «Сан-Хосе». Хотя далеко не факт, что это удастся сделать.
«Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» испытывает не меньшие проблемы с составом, как и их соперник по предстоящему поединку.
У «акул» даже на одного травмированного больше, хотя особой разницы это не играет в общем контексте предстоящей игры.
Недавно «акулы» прервали длительную проигрышную серию, а после этого могли победить ещё и «Оттаву», но сами упустили свое счастье.
Матч против «Чикаго» не получится интересным, поскольку попросту некому наводить красоту в составах обеих команд, но гости вполне могут оказать достойное сопротивление.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.50, на гостей — 2.62.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Сан-Хосе» вполне может победить.
Альтернативный прогноз: Игра получится неинтересной и без большого количества шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.62.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.22.