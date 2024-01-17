В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 17 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чикаго»

«Чикаго» играет максимально инертно и без желания, поскольку взяться ему попросту не откуда, так как треть состава выкошено травмами.

Бедард выбыл на два месяца из-за перелома челюсти, поэтому без него в атаке совсем все грустно. Остается ставить только молодёжь и надеяться на то, что у кого-то из них внезапно обнаружится скрытый талант.

Коэффициенты матча Чикаго — Сан-Хосе 1X2Новым игрокам 2.204.502.65Бонус$9500

Ричардсон уже смирился с этим злым роком и просто не переживает за очередной результат. Поскольку и руководство понимает, в какой он ситуации со своим клубом.

Все прогнозы на НХЛ

На данный момент времени «Блэкхокс» только и обыгрывать таких соперников, как «Сан-Хосе». Хотя далеко не факт, что это удастся сделать.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» испытывает не меньшие проблемы с составом, как и их соперник по предстоящему поединку.

У «акул» даже на одного травмированного больше, хотя особой разницы это не играет в общем контексте предстоящей игры.

Недавно «акулы» прервали длительную проигрышную серию, а после этого могли победить ещё и «Оттаву», но сами упустили свое счастье.

Матч против «Чикаго» не получится интересным, поскольку попросту некому наводить красоту в составах обеих команд, но гости вполне могут оказать достойное сопротивление.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.50, на гостей — 2.62.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Сан-Хосе» вполне может победить.

Альтернативный прогноз: Игра получится неинтересной и без большого количества шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.62.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.22.