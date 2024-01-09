В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 9 января. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЦСКА

Турнирное положение: В 47 матчах ЦСКА набрал 54 очка, но в таблице Западной конференции по-прежнему занимает шестое место, отставая от своего будущего соперника — «Торпедо» — на 5 баллов при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: Неделями ранее, в декабре, ЦСКА устроился на очередную неудачную серию, в период которой потерпел пять поражений подряд и прервал ее только 30-го числа в матче с «Северсталью» (1:3).

При этом в январе команда Сергея Федорова еще не проиграла ни разу. Сперва она добилась успеха в дерби со «Спартаком» (4:3), а затем разобралась с «Куньлунем», хотя фавориту и пришлось смириться с нервной концовкой (4:3).

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Не сыграют: На текущий момент в составе ЦСКА нет травмированных или дисквалифицированных.

Состояние команды: Несмотря на достижения последних дней, ЦСКА остается одним из самых невзрачных представителей элиты чемпионата, пределом которого сейчас является борьба за места в середине зоны плей-офф.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородский клуб опустился на пятое место в таблице Западной конференции. В 47 матчах ему удалось набрать 49 очков. Дистанция между четвертым СКА увеличилась до 5 баллов, хотя санкт-петербуржцы и провели на игру больше.

Последние матчи: В конце 2023 года «Торпедо» добилось нескольких побед над топ-соперниками, включая СКА (3:1) и «Спартак» (2:1 Б), но в матче 30 декабря случилось поражение от «Локомотива» (3:5).

В январе команда Игоря Ларионова вышла на лед дважды. В дебютной встрече 2024-го она разобралась с «Куньлунем» (3:2 ОТ), а в игре 7-го числа была разгромлена «Динамо» Минск (2:5).

Не сыграют: Нападающий Николай Коваленко — травма.

Состояние команды: «Торпедо» продолжает демонстрировать посредственные результаты вдолгую, периодически выдавая серии ярких матчей против больших команд. Однако на фоне более очевидных достижений прямых конкурентов нижегородцы не могут приблизиться к первой тройке с дальнейшей борьбой за эти позиции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается в 1.80, ничья — в 4.40, а победа «Торпедо» — в 4.00.

Перед игрой с торпедовцами ЦСКА добился трех побед, но чаще его соперниками становились очевидные аутсайдеры или просто кризисные команды вроде «Спартака», коих мучает усталость на фоне былого игрового ритма.

«Торпедо» на данный момент является соперником немного другой категории. И хотя команда Ларионова провалила два последних матча из трех, до этого добилась важнейших побед над топ-соперниками.

Безусловно, на катке ЦСКА гости из Нижнего Новгорода сумеют оказать достойное сопротивление . Наши прогноз и ставка — «Торпедо» не проиграет за 2.00.

Несмотря на локальные успехи, ЦСКА является командой, оборона которой оставляет желать лучшего. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 за 1.97.