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    Сможет ли «Торпедо» прервать серию ЦСКА?

    ЦСКА — «Торпедо». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Торпедо»
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    Андрей Белевич
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 9 января. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ЦСКА

    Турнирное положение: В 47 матчах ЦСКА набрал 54 очка, но в таблице Западной конференции по-прежнему занимает шестое место, отставая от своего будущего соперника — «Торпедо» — на 5 баллов при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Неделями ранее, в декабре, ЦСКА устроился на очередную неудачную серию, в период которой потерпел пять поражений подряд и прервал ее только 30-го числа в матче с «Северсталью» (1:3).

    При этом в январе команда Сергея Федорова еще не проиграла ни разу. Сперва она добилась успеха в дерби со «Спартаком» (4:3), а затем разобралась с «Куньлунем», хотя фавориту и пришлось смириться с нервной концовкой (4:3).

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    Не сыграют: На текущий момент в составе ЦСКА нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: Несмотря на достижения последних дней, ЦСКА остается одним из самых невзрачных представителей элиты чемпионата, пределом которого сейчас является борьба за места в середине зоны плей-офф.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородский клуб опустился на пятое место в таблице Западной конференции. В 47 матчах ему удалось набрать 49 очков. Дистанция между четвертым СКА увеличилась до 5 баллов, хотя санкт-петербуржцы и провели на игру больше.

    Последние матчи: В конце 2023 года «Торпедо» добилось нескольких побед над топ-соперниками, включая СКА (3:1) и «Спартак» (2:1 Б), но в матче 30 декабря случилось поражение от «Локомотива» (3:5).

    В январе команда Игоря Ларионова вышла на лед дважды. В дебютной встрече 2024-го она разобралась с «Куньлунем» (3:2 ОТ), а в игре 7-го числа была разгромлена «Динамо» Минск (2:5).

    Не сыграют: Нападающий Николай Коваленко — травма.

    Состояние команды: «Торпедо» продолжает демонстрировать посредственные результаты вдолгую, периодически выдавая серии ярких матчей против больших команд. Однако на фоне более очевидных достижений прямых конкурентов нижегородцы не могут приблизиться к первой тройке с дальнейшей борьбой за эти позиции.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается в 1.80, ничья — в 4.40, а победа «Торпедо» — в 4.00.

    Перед игрой с торпедовцами ЦСКА добился трех побед, но чаще его соперниками становились очевидные аутсайдеры или просто кризисные команды вроде «Спартака», коих мучает усталость на фоне былого игрового ритма.

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    «Торпедо» на данный момент является соперником немного другой категории. И хотя команда Ларионова провалила два последних матча из трех, до этого добилась важнейших побед над топ-соперниками.

    Безусловно, на катке ЦСКА гости из Нижнего Новгорода сумеют оказать достойное сопротивление. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» не проиграет за 2.00.

    Несмотря на локальные успехи, ЦСКА является командой, оборона которой оставляет желать лучшего. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 за 1.97.

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    ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Торпедо» прервать серию ЦСКА?
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