«Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» вроде как постепенно приходит в норму, после не совсем вразумительного начала сезона.
Клуб Раффа победил в четырех из последних пяти поединках, проиграв только «Бостону», хотя даже в той встрече имел солидное преимущество в два заброшенных гола.
«Дьяволы» расправились с «Вашингтоном», отправив довольно легко в их ворота шесть голов, доказав, что основная линия нападения настроена на долгосрочный перформанс в январе.
В игре против «Чикаго» вопрос лишь в том, сколько голов в ворота гостей отправит коллектив из Ньюарка.
«Чикаго»
«Чикаго» терпит настоящее бедствие, и за шесть последних поединков смог выиграть всего лишь в одной встрече.
Проблемы клуба из Иллинойса на лицо, поскольку количество травмированных игроков зашкаливает.
На данный момент времени Ричардсон не может рассчитывать сразу на семь игроков основного состава, а с такими потерями рассчитывать на что-то вменяемое по сезону просто нереально.
В игре против «Нью-Джерси» главной задачей будет — не пропустить столько голов, сколько в недавнем матче «ястребам» накидал «Даллас» (восемь)
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 5.75, на гостей — 6.05.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Нью-Джерси» разгромит соперника.
Альтернативный прогноз: В этом матче будет огромное количество голов.
Ставка: Ф1 (-2) коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.57.