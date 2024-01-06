В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 06 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» вроде как постепенно приходит в норму, после не совсем вразумительного начала сезона.

Клуб Раффа победил в четырех из последних пяти поединках, проиграв только «Бостону», хотя даже в той встрече имел солидное преимущество в два заброшенных гола.

«Дьяволы» расправились с «Вашингтоном», отправив довольно легко в их ворота шесть голов, доказав, что основная линия нападения настроена на долгосрочный перформанс в январе.

Все прогнозы на НХЛ

В игре против «Чикаго» вопрос лишь в том, сколько голов в ворота гостей отправит коллектив из Ньюарка.

«Чикаго»

«Чикаго» терпит настоящее бедствие, и за шесть последних поединков смог выиграть всего лишь в одной встрече.

Проблемы клуба из Иллинойса на лицо, поскольку количество травмированных игроков зашкаливает.

На данный момент времени Ричардсон не может рассчитывать сразу на семь игроков основного состава, а с такими потерями рассчитывать на что-то вменяемое по сезону просто нереально.

В игре против «Нью-Джерси» главной задачей будет — не пропустить столько голов, сколько в недавнем матче «ястребам» накидал «Даллас» (восемь)

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 5.75, на гостей — 6.05.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Нью-Джерси» разгромит соперника.

Альтернативный прогноз: В этом матче будет огромное количество голов.

Ставка: Ф1 (-2) коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.57.