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    «Дьяволы» унизят «Чикаго»?

    «Нью-Джерси» — «Чикаго». Ставка (к. 1.79), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Чикаго»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 06 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» вроде как постепенно приходит в норму, после не совсем вразумительного начала сезона.

    Клуб Раффа победил в четырех из последних пяти поединках, проиграв только «Бостону», хотя даже в той встрече имел солидное преимущество в два заброшенных гола.

    «Дьяволы» расправились с «Вашингтоном», отправив довольно легко в их ворота шесть голов, доказав, что основная линия нападения настроена на долгосрочный перформанс в январе.

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    В игре против «Чикаго» вопрос лишь в том, сколько голов в ворота гостей отправит коллектив из Ньюарка.

    «Чикаго»

    «Чикаго» терпит настоящее бедствие, и за шесть последних поединков смог выиграть всего лишь в одной встрече.

    Проблемы клуба из Иллинойса на лицо, поскольку количество травмированных игроков зашкаливает.

    На данный момент времени Ричардсон не может рассчитывать сразу на семь игроков основного состава, а с такими потерями рассчитывать на что-то вменяемое по сезону просто нереально.

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    В игре против «Нью-Джерси» главной задачей будет — не пропустить столько голов, сколько в недавнем матче «ястребам» накидал «Даллас» (восемь)

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 5.75, на гостей — 6.05.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Нью-Джерси» разгромит соперника.

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет огромное количество голов.

    Ставка: Ф1 (-2) коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.57.

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    «Нью-Джерси» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Дьяволы» унизят «Чикаго»?
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