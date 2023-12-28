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    «Локомотив» прервет победную серию «Торпедо», увеличив собственную?

    «Торпедо» — «Локомотив». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Локомотив»
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    «Локомотив» в игре с ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Нагорном» 28 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2023 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Торпедо»

    Турнирное положение: В 44 матчах «Торпедо» удалось набрать 57 очков, но в Западной конференции за ним все еще закреплено пятое место. Дистанция между четвертым СКА обусловлена исключительно дополнительными показателями.

    Последние матчи: Перед паузой в чемпионате «Торпедо» провело 4-матчевую победную серию, с потерей которой пришлось смириться после перерыва, поскольку на своем катке нижегородцы крупно уступили «Спартаку» (2:5).

    Коэффициенты матча Торпедо — Локомотив

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    За провальным матчем последовали новые успехи. Так, команда Игоря Ларионова выиграла трижды. В рамках этой партии торпедовцы разделались с «Северсталью» (3:1) и СКА (3:1), а также взяли реванш у «Спартака» (2:1 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Защитник Кирилл Кирсанов, нападающий Николай Коваленко — травмы.

    Состояние команды: С конца октября «Торпедо» демонстрирует фантастическую форму, которая контрастирует с тем затяжным циклом неудач, что преследовал Игоря Ларионова месяцами ранее.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: По итогам 42 матчей «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции с 59 очками. На 2 балла ярославцы опережают четвертый СКА и пятое «Торпедо», имея по отношению к ним одну или две встречи в запасе.

    Последние матчи: Как и «Торпедо», «Локомотив» перед перерывом в КХЛ выдал победную серию. Она состояла из трех матчей и была прервана после возвращения на лед 19 декабря: дома ярославцы уступили «Северстали» (0:1).

    Однако после неудачной игры с гостями с Череповца команда Игоря Никитина вернулась на победную дистанцию. В трех следующих матчах она взяла верх над «Витязем» (5:2), ЦСКА (2:1 ОТ) и «Куньлунем» (2:1).

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    • Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

    Состояние команды: После осеннего форменного спада «Локомотив» вернулся на прежний уровень и теперь делает все, чтобы закрепить за собой третью позицию и вплотную приблизиться к лидерам конференции — «Спартаку» и «Динамо».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 2.75, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 2.45.

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    К очному матчу обе команды подходят в превосходной форме, однако соперники торпедовцев были классом выше тех, с кем играл «Локомотив». Возможно, после встреч со СКА и «Спартаком» «Торпедо» примет ярославцев с накопленной усталостью, обусловленной непростыми матчами последних дней.

    На данном этапе регулярки у ярославцев найдутся и силы, и хорошо поставленная игра, чтобы в гостях разделаться с прямым конкурентом. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит в матче за 1.95.

    Нынешний «Локо» способен вытащить сложный матч в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» победит с форой 0 за 1.95.

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    «Торпедо» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» прервет победную серию «Торпедо», увеличив собственную?
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