В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «UBS Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс»— «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Айлендерс»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей «Айлендерс», с 41 очком в активе, поднялись и закрепились на третьем месте в Восточной конференции. На один балл они сейчас опережают идущих ниже «Торонто», «Флориду» и «Филадельфию».

Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Айлендерс» продемонстрировали беспроигрышную серию, в рамках которой одержали четыре подряд победы.

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Однако в период с 16 по 24 декабря команда Лейна Ламберта проиграла в трех матчах из пяти. Последние две встречи «Айлс» провели на выезде, где уступили «Вашингтону» (2:3 ОТ) и разобрались с «Каролиной» (5:4).

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Не сыграют: Защитники Скотт Мэйфилд, Адам Пелеч, Райан Пулок — травмы.

Состояние команды: Клуб с Лонг-Айленда, имея довольно скромные атакующие возможности, демонстрирует почти идеальные результаты, разрушая стереотип об оборонительной модели игры и, вопреки мрачным ожиданиям, вошел в тройку лидеров, где отныне пытается закрепиться, отбившись от толпы конкурентов.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В 32 играх «Питтсбург» заработал 34 очка, с которыми по-прежнему томится на 13-м месте в Восточной конференции и отстает от зоны кубковой восьмерки на 5 баллов.

Последние матчи: В начале декабря «Питтсбург» пережил самую продолжительную в нынешнем сезоне серию поражений, которая разрослась до четырех матчей. Но позже ситуацию удалось немного выровнять благодаря четырем победам в шести встречах.

Перед рождественской паузой команда Майка Салливана на своем катке одержала верх над «Миннесотой» (4:3) и «Каролиной» (2:1 Б), после чего отправилась в Канаду, где не сумела справиться с «Оттавой» (4:5 ОТ).

Не сыграют: Нападающие Мэтт Ньето, Брайан Раст — травмы.

Состояние команды: В нынешних условиях часто проигрывающему «Питтсбургу» не дают втиснуться в компанию кубковых претендентов, мешая «Пингвинз» добиться единственной в регулярке цели, обусловленной выходом в плей-офф.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается в 2.39, ничья — в 4.54, а победа «Питтсбурга» — в 2.66.

Почти каждая встреча «Айлендерс» последних недель превращается в событийное шоу. Возможно, это не всегда играет на руку команде Лейна Ламберта, но в 10 матчах из последних 13 «Айлс» и их соперники забрасывали от шести и более шайб в сумме .

Кажется, после рождественской паузы ньюйоркцы легко войдут в этот ритм, учитывая, что к ним едет команда, регулярно демонстрирующая разлад в обороне.

Моментами «Питтсбург» способен выдать яркую в атакующем плане встречу, а иногда может отлететь с крупным счетом. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.86.

С учетом текущей формы ньюйоркцев, в качестве альтернативной можно выбрать ставку — «Айлендерс» победят в матче за 1.91.