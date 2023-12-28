«Айлендерс»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей «Айлендерс», с 41 очком в активе, поднялись и закрепились на третьем месте в Восточной конференции. На один балл они сейчас опережают идущих ниже «Торонто», «Флориду» и «Филадельфию».
Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Айлендерс» продемонстрировали беспроигрышную серию, в рамках которой одержали четыре подряд победы.
Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
Однако в период с 16 по 24 декабря команда Лейна Ламберта проиграла в трех матчах из пяти. Последние две встречи «Айлс» провели на выезде, где уступили «Вашингтону» (2:3 ОТ) и разобрались с «Каролиной» (5:4).
Не сыграют: Защитники Скотт Мэйфилд, Адам Пелеч, Райан Пулок — травмы.
Состояние команды: Клуб с Лонг-Айленда, имея довольно скромные атакующие возможности, демонстрирует почти идеальные результаты, разрушая стереотип об оборонительной модели игры и, вопреки мрачным ожиданиям, вошел в тройку лидеров, где отныне пытается закрепиться, отбившись от толпы конкурентов.
«Питтсбург»
Турнирное положение: В 32 играх «Питтсбург» заработал 34 очка, с которыми по-прежнему томится на 13-м месте в Восточной конференции и отстает от зоны кубковой восьмерки на 5 баллов.
Последние матчи: В начале декабря «Питтсбург» пережил самую продолжительную в нынешнем сезоне серию поражений, которая разрослась до четырех матчей. Но позже ситуацию удалось немного выровнять благодаря четырем победам в шести встречах.
Перед рождественской паузой команда Майка Салливана на своем катке одержала верх над «Миннесотой» (4:3) и «Каролиной» (2:1 Б), после чего отправилась в Канаду, где не сумела справиться с «Оттавой» (4:5 ОТ).
Не сыграют: Нападающие Мэтт Ньето, Брайан Раст — травмы.
Состояние команды: В нынешних условиях часто проигрывающему «Питтсбургу» не дают втиснуться в компанию кубковых претендентов, мешая «Пингвинз» добиться единственной в регулярке цели, обусловленной выходом в плей-офф.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается в 2.39, ничья — в 4.54, а победа «Питтсбурга» — в 2.66.
Почти каждая встреча «Айлендерс» последних недель превращается в событийное шоу. Возможно, это не всегда играет на руку команде Лейна Ламберта, но
Кажется, после рождественской паузы ньюйоркцы легко войдут в этот ритм, учитывая, что к ним едет команда, регулярно демонстрирующая разлад в обороне.
Моментами «Питтсбург» способен выдать яркую в атакующем плане встречу, а иногда может отлететь с крупным счетом. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.86.
С учетом текущей формы ньюйоркцев, в качестве альтернативной можно выбрать ставку — «Айлендерс» победят в матче за 1.91.