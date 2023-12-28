В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 44 встречах «Ак Барс» набрал 50 очков, с которыми рухнул на седьмое место в Восточной конференции. На данный момент он на 3 балла отстает от клубов до пятой строчки включительно, имея на их фоне 1-2 игры в запасе.

Последние матчи: «Ак Барс» проиграл в четырех встречах из последних пяти, причем только в одной звездным казанским бомбардирам удалось забросить больше одной шайбы.

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Единственная за этот период победа была зафиксирована 19 декабря. Тогда команда Зинэтулы Билялетдинова уничтожила «Авангард» (4:0). В следующих матчах «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» (1:2) и «Сибири» (2:4).

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Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

Состояние команды: Уже в который раз казанцы, имея номинально самый сильный состав на Востоке, погрузились в игровой кризис. При этом сейчас «Ак Барс» отстает от лидеров конференции на 9 баллов и вынужден оглядываться на восьмую «Сибирь», дистанция между которой составляет всего на 2 очка.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: По итогам 44 матчей «Металлург» Мг все еще занимает первое место в таблице Востока с 59 очками. Такое же количество набранных баллов имеет второй «Авангард», который провел на две игры меньше.

Последние матчи: На перерыв «Металлург» Мг уходил с 4-матчевой серией поражений, заставив забыть о том, что в течение ноября он вообще никому не проигрывал.

Однако после паузы команде Андрея Разина удалось добиться определенных успехов. В частности, она обыграла «Амур» (4:3 ОТ), а затем и «Авангард» в матче за первое место (3:2). На фоне этих результатов сенсационным оказалось крупное поражение на катке «Лады» во вторник (1:5).

Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

Состояние команды: Выезд в Тольятти показал, что команда Разина все еще далека от своей лучшей формы. Однако на данный момент «Магнитке» — в ее борьбе за лидерство на Востоке — помогают осечки «Авангарда».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 2.32, ничья — в 4.00, а победа «Металлурга» Мг — в 2.79.

Перед матчем друг с другом в Казани обе команды проиграли. «Ак Барс» на данном этапе вообще преследует затяжная серия неудач , выход из которой в ближайшее время он едва ли отыщет.

У «Магнитки», даже несмотря на недавние 1:5, дела идут чуть лучше с учетом проблем прямого конкурента — «Авангарда» — но в четверг команда Разина попытается взяться за голову и провести образцовый матч.

У обоих клубов остаются актуальными их проблемы в обороне, что может положительно сказаться на общей результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.81.

Перед матчем с «Ладой» магнитогорцы забросили по 3 шайбы в двух встречах. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 2.10.