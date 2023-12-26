В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Нагорном» 26 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торпедо»

Турнирное положение: В 43 встречах «Торпедо» удалось набрать 55 очков и вернуться на четвертую строчку в Западной конференции. По дополнительным параметрам клуб из Нижнего обошел пятый СКА, а дистанция между третьим «Локомотивом» составляет 2 балла.

Последние матчи: Перед перерывом в КХЛ «Торпедо» добилось четырех подряд побед в матчах с прямыми конкурентами либо просто топ-соперниками, среди которых были «Локомотив» (3:2 Б), «Динамо» Москва (4:1) или «Магнитка» (3:2).

После паузы команду Игоря Ларионова моментально накрыла новая неудача: дома нижегородцы были разгромлены «Спартаком» (2:5). Но в следующих матчах торпедовцы показали свой высокий уровень, обыграв «Северсталь» (3:1) и СКА (3:1).

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Не сыграют: Защитник Кирилл Кирсанов — травма.

Состояние команды: Когда появился риск потерять четвертую строчку и лишиться шансов на большее, команда Игоря Ларионова смогла собраться и выдала серию достойных матчей. В частности, победой «Торпедо» закончились шесть встреч их семи последних.

«Спартак»

Турнирное положение: По итогам 44 матчей «Спартак», с 62 очками в активе, занимает первое место в Западной конференции. От своего главного конкурента — «Динамо» Москва — он оторвался исключительно по дополнительным пунктам, проведя при этом на игру больше.

Последние матчи: Перед паузой «Спартак» выдал самый эффектный матч сезона, обыграв в сумасшедшем дерби «Динамо» Москва (8:7 ОТ), за которым последовала волевая победа над «Сочи» (4:3).

После перерыва команда Алексея Жамнова одержала еще три победы и сделала это размашисто, с яркой игрой впереди. Поочередно она разгромила «Торпедо» (5:2), «Динамо» Минск (4:2) и «Куньлунь» (5:2).

Не сыграют: Нападающий Иван Морозов — травма.

Состояние команды: Если в 20-х числах ноября «Спартак» демонстрировал явный спад, то теперь он вновь находится на высочайшем уровне, который характеризуется не только постоянными победами, но и стабильно хорошей результативностью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 2.17, ничья — в 4.30, а победа «Спартака» — в 2.93.

После возобновления чемпионата «Спартак» снова в огне . Команда Алексея Жамнова добивается побед, подкрепленных превосходной реализацией, к которой нас всех приучила.

«Торпедо» к этой игре также подходит с двумя победами в трех последних встречах, но в очном матче минувшей недели нижегородцы отлетели 2:5.

Вероятно, даже в текущей форме команда Ларионова не сможет взять реванш и рискует устроиться на очередной разгром, так как ее соперник сейчас слишком хорош. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.25.

Безусловно, если у красно-белых пойдет игра впереди — а в последнее время с этим нет никаких проблем — они смогут добыть очередные турнирно значимые 2 очка. Наш альтернативный прогноз — «Спартак» победит в матче за 1.98.