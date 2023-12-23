В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Нагорном» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торпедо»

Турнирное положение: Проведя 42 матча, «Торпедо» вынуждено было опуститься на пятое место в Западной конференции с 53 очками на турнирном балансе. На 2 балла нижегородцы отстали от своего будущего соперника и от «Локомотива».

Последние матчи: Перед паузой в чемпионате «Торпедо» выиграло в четырех подряд матчах. В список мишеней нижегородцев попали статусные по меркам текущего сезона клубы вроде «Локомотива» (3:2 Б), «Динамо» Москва (4:1), «Лады» (4:2) и «Металлурга» Мг (3:2).

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Возвращение в регулярный сезон команде Игоря Ларионова испортил «Спартак», которому та крупно влетела дома (2:5). В последнем матче торпедовцы обыграли «Северсталь» в Череповце (3:1).

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Не сыграют: Защитник Кирилл Кирсанов — травма.

Состояние команды: После месяцев провальных отрезков «Торпедо» удалось на шаг приблизиться к игре, позволяющей более стабильно побеждать. Тем не менее из-за прошлых ошибок команда Ларионова вынуждена соперничать со СКА за возможность не отстать от первой тройки Запада.

СКА

Турнирное положение: По итогам 41 матча СКА, с 55 очками в активе, поднялся на четвертое место в Западной конференции, опередив на два очка от «Торпедо». При этом разрыв между третьим «Локомотивом» сейчас обусловлен лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: Незадолго до перерыва в чемпионате СКА присоединился к компании клубов, оформивших в текущем сезоне более десяти (11) побед подряд. Однако добраться до рекордного показателя в 12 матчей санкт-петербуржцам помешал «Автомобилист» (2:3 Б).

Если говорить о результатах после паузы, то в двух встречах команда Романа Ротенберга выиграла разгромно. На своем катке она уничтожила «Сочи» (7:2), а затем опозорила ЦСКА (6:2).

Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающие Владимир Алистров, Захар Бардаков, Брендан Лайпсик — травмы.

Состояние команды: Несмотря на потерю одного очка в Екатеринбурге, СКА, безусловно, вышел на пик формы, которую поддерживает и после возобновления лиги. Во многом к нынешним результатам санкт-петербуржцев подталкивает высокая мотивация. В частности, шанс войти в топ-3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 2.74, ничья — в 4.15, а победа СКА — в 2.32.

К очному матчу в Нижнем Новгороде команды, набравшие предварительно отменную форму, подходят в статусе прямых конкурентов за четвертое место с перспективой добиться большего.

Учитывая хороший мотивационный фон, небольшой разрыв в таблице и кондиции двух команд, любящих атакующий хоккей, встреча в «Нагорном» готова перерасти в событийное шоу с большим количеством голов .

После паузы СКА забросил 13 шайб в двух матчах. Санкт-петербуржцев сейчас так просто не остановить. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.00.

Учитывая результаты на продолжительном отрезке, команда Романа Ротенберга кажется более очевидным фаворитом. Наш альтернативный прогноз — СКА победит в матче за 1.83.