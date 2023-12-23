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    «Торпедо» и СКА выдадут высококлассный матч в «Нагорном»

    «Торпедо» — СКА. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — СКА
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    Андрей Белевич
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Нагорном» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 23 Декабря 2023 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Торпедо»

    Турнирное положение: Проведя 42 матча, «Торпедо» вынуждено было опуститься на пятое место в Западной конференции с 53 очками на турнирном балансе. На 2 балла нижегородцы отстали от своего будущего соперника и от «Локомотива».

    Последние матчи: Перед паузой в чемпионате «Торпедо» выиграло в четырех подряд матчах. В список мишеней нижегородцев попали статусные по меркам текущего сезона клубы вроде «Локомотива» (3:2 Б), «Динамо» Москва (4:1), «Лады» (4:2) и «Металлурга» Мг (3:2).

    Коэффициенты матча Торпедо — СКА

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    Возвращение в регулярный сезон команде Игоря Ларионова испортил «Спартак», которому та крупно влетела дома (2:5). В последнем матче торпедовцы обыграли «Северсталь» в Череповце (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Защитник Кирилл Кирсанов — травма.

    Состояние команды: После месяцев провальных отрезков «Торпедо» удалось на шаг приблизиться к игре, позволяющей более стабильно побеждать. Тем не менее из-за прошлых ошибок команда Ларионова вынуждена соперничать со СКА за возможность не отстать от первой тройки Запада.

    СКА

    Турнирное положение: По итогам 41 матча СКА, с 55 очками в активе, поднялся на четвертое место в Западной конференции, опередив на два очка от «Торпедо». При этом разрыв между третьим «Локомотивом» сейчас обусловлен лишь дополнительными показателями.

    Последние матчи: Незадолго до перерыва в чемпионате СКА присоединился к компании клубов, оформивших в текущем сезоне более десяти (11) побед подряд. Однако добраться до рекордного показателя в 12 матчей санкт-петербуржцам помешал «Автомобилист» (2:3 Б).

    Если говорить о результатах после паузы, то в двух встречах команда Романа Ротенберга выиграла разгромно. На своем катке она уничтожила «Сочи» (7:2), а затем опозорила ЦСКА (6:2).

    Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающие Владимир Алистров, Захар Бардаков, Брендан Лайпсик — травмы.

    Состояние команды: Несмотря на потерю одного очка в Екатеринбурге, СКА, безусловно, вышел на пик формы, которую поддерживает и после возобновления лиги. Во многом к нынешним результатам санкт-петербуржцев подталкивает высокая мотивация. В частности, шанс войти в топ-3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 2.74, ничья — в 4.15, а победа СКА — в 2.32.

    К очному матчу в Нижнем Новгороде команды, набравшие предварительно отменную форму, подходят в статусе прямых конкурентов за четвертое место с перспективой добиться большего.

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    Учитывая хороший мотивационный фон, небольшой разрыв в таблице и кондиции двух команд, любящих атакующий хоккей, встреча в «Нагорном» готова перерасти в событийное шоу с большим количеством голов.

    После паузы СКА забросил 13 шайб в двух матчах. Санкт-петербуржцев сейчас так просто не остановить. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.00.

    Учитывая результаты на продолжительном отрезке, команда Романа Ротенберга кажется более очевидным фаворитом. Наш альтернативный прогноз — СКА победит в матче за 1.83.

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    «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» и СКА выдадут высококлассный матч в «Нагорном»
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