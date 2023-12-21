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    «Локомотив» начнет побеждать после промаха в предыдущей игре

    «Локомотив» — «Витязь». Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Витязь»
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    «Локомотив» в игре с «Ак Барсом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 21 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В 39 играх «Локомотив» набрал 53 очка, оставшись на третьем месте в Западной конференции, хотя к нему максимально близко подобрался четвертый СКА. Сейчас конкурентов отделяют исключительно дополнительные показатели.

    Последние матчи: После цикла провальных матчей «Локомотив» выдал уверенную серию, которая соответствует его элитному статусу. Так, в 11 последних встречах до паузы ярославцы одержали девять побед.

    В период с 1 по 7 декабря команда Игоря Никитина выиграла трижды кряду, ее соперниками были «Сочи» (2:0, 3:2 ОТ) и «Ак Барс» (3:1). Но после возобновления чемпионата «Локомотив» провел слабый матч на своем катке против «Северстали» (0:1).

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    Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

    Состояние команды: В течение длительного отрезка «Локомотив» терпел одну неудачу за другой, из-за чего отдалился от лидеров конференции, но сумел сохранить третье место. Теперь ситуация меняется: команда Никитина готова вернуться в гонку сильнейших.

    «Витязь»

    Турнирное положение: По итогам 41 игры «Витязь» занимает 11-е место в Западной конференции с 31 очком в активе. На один балл он опережает «Сочи» при равенстве проведенных встреча, а от зоны плей-офф отстает уже на 9 очков.

    Последние матчи: Последняя победа «Витязя» датирована 27 ноября. В тот день подмосковный клуб разгромил «Барыс» в битве аутсайдеров КХЛ (5:2).

    За встречей в Казахстане последовала очередная провальная серия, в которую вошли пять поражений подряд. Поочередно команда Дмитрия Рябыкина проиграла «Авангарду» (1:4), СКА (2:3 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:5), ЦСКА (1:4) и «Динамо» Минск (1:4).

    Не сыграют: К этому моменту в составе «Витязя» нет травмированных и дисквалифицированных.

    Состояние команды: Еще недавно «Витязь» — сенсационно для многих — вошел в фазу подъема, с робкими мыслями о начале гонки за плей-офф, однако в очередной раз он откатился к результатам безнадежного аутсайдера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается в 1.54, ничья — в 4.80, а победа «Витязя» — в 5.80.

    После паузы «Локомотив», вероятно, не успел набрать кондиции, за что и поплатился во вторник. Однако до перерыва в КХЛ он вернулся на высокий уровень и был готов навязать борьбу «Спартаку» и «Динамо» за лидерство.

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    Теперь, когда к команде Никитина вплотную подобрался СКА, она попытается максимально быстро вернуться на победную тропу. А матч с одним из самых слабых представителей Запада — отличный для этого шанс.

    Не всегда ярославцы запоминаются искрометной игрой в атаке, но в предстоящей встрече им никуда от этого не деться. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТБ 4.5 за 2.25.

    «Витязь» с конца октября проигрывает всем подряд и едва ли сейчас готов к конкурентной игре на катке «Локомотива». Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» не проиграет ни одного периода за 1.80.

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    «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» начнет побеждать после промаха в предыдущей игре
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