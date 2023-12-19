В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Москва

Почти два месяца «Динамо» Москва соперничает в регулярке всего с одним прямым конкурентом. Речь идет о «Спартаке», с которым бело-голубые бьются за возможность закрепиться на первой строчке в конференции, меняя друг друга местами.

Сейчас «Динамо» Москва занимает вторую позицию в таблице Запада с 56 очками после 40 матчей. От лидера — «Спартака» — команда отстает по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.

Коэффициенты матча Динамо — ЦСКА 1X2Новым игрокам 2.403.902.75Бонус$9500

В декабре «Динамо» Москва провело четыре встречи, поделив пополам победы и поражения. Текущий месяц начался с успешного выезда на территорию «Трактора» (4:1), после чего случилась осечка на льду «Торпедо» (1:4).

Все прогнозы на КХЛ

А матч 5-го числа стал лучшим зрелищем для всех почитателей высокоскоростного хоккея без тактических шахмат. В безумной игре с 14 голами «Динамо» Москва проиграло в гостях «Спартаку» (8:7 ОТ). В последней перед паузой встрече столичный клуб победил «Северсталь» (2:1 Б).

ЦСКА

Неделями ранее ЦСКА имел шансы закрепиться в первой пятерке Запада с перспективой продвинуться выше. Однако столичная команда страдает от невозможности обыгрывать топ-соперников вдолгую, из-за чего ее текущие цели стали скромнее.

В частности, сейчас ЦСКА томится на шестой строчке в Западной конференции с 46 очками после 39 матчей. От клубов из зоны топ-5 «армейцы» отстают на 5 баллов. На такое же расстояние они отдалились от седьмой «Северстали».

Со второй половины ноября команда Сергея Федорова проводит рваные отрезки, где одна или две победы чередуются стольким же количеством поражений.

В декабре ЦСКА вышел на каток трижды. В двух матчах ему удалось выиграть, но была и потеря очков на льду «Трактора» 3-го числа (1:3). В двух последних встречах москвичи одержали верх над «Металлургом» Мг (3:0) и «Витязем» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 3.85, а на победу ЦСКА — 2.70.

ЦСКА, хоть и ушел на паузу с двумя победами, на дистанции смотрится сомнительно, особенно когда дело доходит до матчей с элитными соперниками , коим и является «Динамо» Москва.

Команда Алексея Кудашова потерпела несколько поражений, но по-прежнему осталась в гонке со «Спартаком» за лидерство. Поэтому с ее мотивацией и настроем на предстоящую игру будет все в порядке.

Победа в дерби — важная локальная цель динамовцев. Сил и класса им хватит, чтобы дома взять игру с нынешним ЦСКА под свой контроль. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.35.

В шести матчах из семи последних на «ВТБ Арене» динамовцы победили. В четырех встречах они не покидали каток без трех и более заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.95.