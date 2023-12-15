В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 15 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Филадельфия»

На начальном этапе длинного регулярного чемпионата «Филадельфия» ломает стереотип о том, что является одним из аутсайдеров Востока. Сейчас «Флайерз» делают все, чтобы закрепиться в зоне первой восьмерки.

По итогам 28 матчей «Филадельфия» занимает седьмую строчку с 33 очками, всего на 2 балла отставая от четвертого «Торонто». Снизу ее преследуют «Вашингтон», «Каролина» и «Тампа-Бэй», набравшие по 31 очку.

В первой половине декабря команда Джона Тортореллы выдала вторую по продолжительности в нынешнем сезоне индивидуальную серию без поражений, в которую вошли четыре матча.

Все прогнозы на НХЛ

Дважды «Филадельфия» разделалась с «Питтсбургом» в рамках дерби Пенсильвании (4:3 Б, 2:1 ОТ), после чего разгромила «Аризону» (4:1) и «Колорадо» (5:2). В последней встрече «Флайерз» были остановлены: на гостевом катке они уступили «Нэшвиллу» (2:3 ОТ).

«Вашингтон»

Потенциальный выход в плей-офф для «Вашингтона» стал бы показателем успешности сезона на фоне его слабой игры, обусловленной низкой реализацией и плохой формой ведущих форвардов.

На данном этапе регулярки столичный клуб удерживает восьмое место в Восточной конференции с 31 очком в активе. Столько же баллов набрали два его главных преследователя — «Каролина» и «Тампа-Бэй».

В период с 3 по 8 декабря команду Питера Лавиолетта ждала очередная серия неудач, в рамках которой «Кэпиталз» потерпели три подряд поражения, пропустив в каждой встрече от четырех шайб и более при пяти заброшенных в сумме.

Однако домашняя игра с «Рейнджерс» 10 декабря позволила вернуться на тропу победителей (4:0). После одной из самых убедительных по всем параметрам встреч в текущем сезоне «Вашингтон» отправился в Иллинойс, где одержал верх над «Чикаго» (4:2).

Прогноз и ставка

На победу «Филадельфии» букмекеры дают коэффициент 2.50. Такой же коэффициент многие аналитики предлагают на победу «Вашингтона». Ничья оценивается в 4.64.

В последнем матче беспроигрышная серия «Флайерз» обнулилась. Но филадельфийцы уступили такому же уверенному в себе «Нэшвиллу», в то время как дома с «Вашингтоном» им должно стать проще.

Форма «Кэпиталз», несмотря на недавние две победы, по-прежнему вызывает вопросы, когда речь идет о наборе очков вдолгую. «Вашингтон» привык играть отрезками, что дает «Филадельфии» небольшое преимущество на своем катке.

Большую часть матчей беспроигрышной серии «Флайерз» провели в гостях. Бесспорно, они хотят провернуть нечто подобное и при родных трибунах. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» не проиграет + ТМ 7.5 за 2.05.

Ни в одном из пяти последних матчей команда Джона Тортореллы не пропускала больше двух голов. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 за 2.22.