В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 10 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вашингтон»

С серьезной ограниченностью в нападении, обусловленной возрастом и форменным спадом ведущих форвардов, потенциальный выход в плей-офф становится для «Вашингтона» крайне неудобным вопросом.

В 23 матчах «Вашингтон» сумел набрать 27 очков, с которыми занимает десятое место в Восточной конференции. Столько же баллов имеет 11-й «Нью-Джерси», а от зоны первой восьмерки столичный клуб дистанцируется на 2 очка.

В период с 11 по 23 ноября команда Спенсера Карбери выдала свою лучшую в нынешнем сезоне серию, в которую вошли пять подряд матчей без поражений. Но за фазой подъема последовал очередной кризис результатов: в пяти встречах из семи «Кэпиталз» проиграли.

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Последнюю победу «Вашингтон» оформил 1 декабря, переиграв в сумасшедшем матче «Анахайм» (5:4). В трех следующих встречах Ови и команда уступили «Вегасу» (1:4), «Аризоне» (0:6) и «Далласу» (4:5 Б).

«Рейнджерс»

В течение последних сезонов «Рейнджерс» закрепились в рейтинге перспективных клубов, от которых ждут по-настоящему больших свершений. И, кажется, в текущем сезоне ньюйоркцы попытаются оправдать эти ожидания.

По итогам 24 матчей «Рейнджерс» остаются первыми в Восточной конференции с 37 очками. Единственным на данный момент прямым конкурентом является «Бостон», разрыв между которым стал возможным благодаря лучшим дополнительным показателям.

Текущие результаты команды Питера Лавиолетта состоят из коротких победных серий, которые непременно прерываются крупным поражением. В таком стиле ньюйоркцы проводят свои матчи с начала ноября.

В последнюю беспроигрышную партию «Рейнджерс» вошли встречи с «Детройтом» (3:2), «Нэшвиллом» (4:3) и «Сан-Хосе» (6:5). В последней игре команда Лавиолетта, не отходя от установленных стандартов, крупно влетела «Оттаве» (2:6).

Прогноз и ставка

На победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 3.12, на ничью — 4.70, а на победу «Рейнджерс» — 2.08.

В преддверии встречи с лидером Восточной конференции «Вашингтон» потерпел пять поражений в семи играх , демонстрируя не только плачевное состояние атаки, но и тотальный разлад в обороне: в четырех матчах из пяти проигранных «Кэпиталз» пропускали минимум 4 шайбы.

Для «Рейнджерс», у которых, несмотря на единичные промахи, все в данный момент замечательно, нынешний «Вашингтон» едва ли станет неприступным барьером в попытках закрепиться на первой позиции в конференции.

Полное отсутствие взаимопонимания в защите «Кэпиталз» дает преимущество команде Питера Лавиолетта. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.26.

Во встрече, в которой Панарин и компания в очередной раз покажут свои бомбардирские навыки, ньюйоркцы вправе претендовать на 2 очка. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 1.89.