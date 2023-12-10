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    «Вашингтон» — «Рейнджерс». Ставка и прогноз (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Рейнджерс»
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    Александр Овечкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 10 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 10 Декабря 2023 года

    «Вашингтон»

    С серьезной ограниченностью в нападении, обусловленной возрастом и форменным спадом ведущих форвардов, потенциальный выход в плей-офф становится для «Вашингтона» крайне неудобным вопросом.

    В 23 матчах «Вашингтон» сумел набрать 27 очков, с которыми занимает десятое место в Восточной конференции. Столько же баллов имеет 11-й «Нью-Джерси», а от зоны первой восьмерки столичный клуб дистанцируется на 2 очка.

    В период с 11 по 23 ноября команда Спенсера Карбери выдала свою лучшую в нынешнем сезоне серию, в которую вошли пять подряд матчей без поражений. Но за фазой подъема последовал очередной кризис результатов: в пяти встречах из семи «Кэпиталз» проиграли.

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    Последнюю победу «Вашингтон» оформил 1 декабря, переиграв в сумасшедшем матче «Анахайм» (5:4). В трех следующих встречах Ови и команда уступили «Вегасу» (1:4), «Аризоне» (0:6) и «Далласу» (4:5 Б).

    «Рейнджерс»

    В течение последних сезонов «Рейнджерс» закрепились в рейтинге перспективных клубов, от которых ждут по-настоящему больших свершений. И, кажется, в текущем сезоне ньюйоркцы попытаются оправдать эти ожидания.

    По итогам 24 матчей «Рейнджерс» остаются первыми в Восточной конференции с 37 очками. Единственным на данный момент прямым конкурентом является «Бостон», разрыв между которым стал возможным благодаря лучшим дополнительным показателям.

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    • Текущие результаты команды Питера Лавиолетта состоят из коротких победных серий, которые непременно прерываются крупным поражением. В таком стиле ньюйоркцы проводят свои матчи с начала ноября.

    В последнюю беспроигрышную партию «Рейнджерс» вошли встречи с «Детройтом» (3:2), «Нэшвиллом» (4:3) и «Сан-Хосе» (6:5). В последней игре команда Лавиолетта, не отходя от установленных стандартов, крупно влетела «Оттаве» (2:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 3.12, на ничью — 4.70, а на победу «Рейнджерс» — 2.08.

    В преддверии встречи с лидером Восточной конференции «Вашингтон» потерпел пять поражений в семи играх, демонстрируя не только плачевное состояние атаки, но и тотальный разлад в обороне: в четырех матчах из пяти проигранных «Кэпиталз» пропускали минимум 4 шайбы.

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    Для «Рейнджерс», у которых, несмотря на единичные промахи, все в данный момент замечательно, нынешний «Вашингтон» едва ли станет неприступным барьером в попытках закрепиться на первой позиции в конференции.

    Полное отсутствие взаимопонимания в защите «Кэпиталз» дает преимущество команде Питера Лавиолетта. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.26.

    Во встрече, в которой Панарин и компания в очередной раз покажут свои бомбардирские навыки, ньюйоркцы вправе претендовать на 2 очка. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 1.89.

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    «Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» ждет четвертая подряд провальная игра
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