В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 28 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нефтехимик»

Команда из Нижнекамска продолжает погоню за двумя вечными конкурентами в борьбе за восьмую строчку. Однако успехи в отдельных матчах и частые поражения мешают «Нефтехимику» продвинуться выше.

В 35 матчах «Нефтехимик» набрал 34 очка, с которыми занимает десятое место в Восточной конференции. При равенстве игр он отстает от девятого «Амура» лишь по дополнительным показателям. Дистанция между восьмой «Сибирью» — без учета понедельничной встречи — составляет 3 балла.

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Во второй половине ноября команда Олега Леонтьева добилась важнейшей в контексте битвы за топ-8 победы, разгромив «Амур» (4:0). Но после встречи с хабаровчанами она потерпела три поражения в четырех играх.

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В следующем матче «Нефтехимик» крупно влетел «Авангарду» (1:4), а затем сенсационно разобрался с «Салаватом Юлаевым» (3:2). В последних играх нижнекамцы уступили «Барысу» (3:4 ОТ) и потеряли два очка в ключевой в турнирном понимании встрече с «Сибирью» (1:3).

«Металлург» Мг

Неделями ранее «Металлург» Мг вышел на пик своей формы, демонстрируя безумные результаты, благодаря которым ему удалось закрепиться на первой строчке, отдалив от себя других претендентов на его место.

На позиции лидеров Восточной конференции магнитогорцы находятся с 52 очками после 36 матчей. Разрыв между вторым «Авангардом» увеличился до 5 очков, хотя омичи и имеют две игры в запасе.

К игре с «Нефтехимиком» команда Андрея Разина готовится с 10-матчевой победной серией, в период которой она старалась максимально уверенно разбираться с каждым соперником, регулярно забрасывая от 4 шайб и более.

С 18 по 25 ноября «Металлург» Мг провел четыре подряд встречи на своем катке. В будничном режиме «Магнитка» переиграла «Барыс» (2:0), а затем разбила «Сибирь» (4:1) и «Трактор» (6:3). В последнем матче магнитогорцы одержали верх над «Спартаком» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.72, на ничью — 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 1.90.

«Нефтехимик», продолжая борьбу за последнее плей-офф место в Восточной конференции, на прошлой неделе был не так успешен, да и в целом после хорошей беспроигрышной серии результаты команды Леонтьева откатились к прежним показателям, где поражения по численности превосходят победы.

В преддверии встречи с «Металлургом» Мг это не лучшая новость, учитывая, в какой форме находится «Магнитка». В игре в Нижнекамске команда Андрея Разина может не только улучшить свои лидерские позиции в конференции, но и добиться рекордной в текущем сезоне победы в рамках одной серии . Кажется, для фаворита это хороший стимул показать в гостях свой максимум.

На данном этапе сезона «Нефтехимик» вряд ли готов противостоять таким соперникам. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 1.90.