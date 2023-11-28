ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерИталия выиграла Кубок Дэвиса, Синнер взял реванш у Джоковича, а на турнир в Санкт-Петербурге приедет экс-игрок топ-10 «Спартак» в матче с «Металлургом» МгСКА подбирается к первой тройке, «Металлург» Мг отдаляется от конкурентов, «Спартак» накрыла серия неудач «Милан»«Милан» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 16:36
    • Полиция Ирландии возбудила уголовное дело в отношении Макгрегора
  • 18:57
    • Махачкалинское «Динамо» уступило «Торпедо» на своем поле
  • 18:45
    • «Витязь» разгромил на выезде «Барыс»
  • 18:25
    • «Гранада» объявила имя нового главного тренера
  • 17:58
    • «Сибирь» оказалась сильнее «Куньлуня»
  • 13:50
    • Тер Стеген пропустит матч «Барселоны» с «Порту»
    Все новости спорта

    «Металлург» Мг установит рекордную в текущем сезоне серию без поражений?

    «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 28 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Гололобов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 28 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •

    «Нефтехимик»

    Команда из Нижнекамска продолжает погоню за двумя вечными конкурентами в борьбе за восьмую строчку. Однако успехи в отдельных матчах и частые поражения мешают «Нефтехимику» продвинуться выше.

    В 35 матчах «Нефтехимик» набрал 34 очка, с которыми занимает десятое место в Восточной конференции. При равенстве игр он отстает от девятого «Амура» лишь по дополнительным показателям. Дистанция между восьмой «Сибирью» — без учета понедельничной встречи — составляет 3 балла.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Металлург Мг

    1X2Новым игрокам
  • 3.754.201.88Бонус$9500
    •

    Во второй половине ноября команда Олега Леонтьева добилась важнейшей в контексте битвы за топ-8 победы, разгромив «Амур» (4:0). Но после встречи с хабаровчанами она потерпела три поражения в четырех играх.

    Все прогнозы на КХЛ

    В следующем матче «Нефтехимик» крупно влетел «Авангарду» (1:4), а затем сенсационно разобрался с «Салаватом Юлаевым» (3:2). В последних играх нижнекамцы уступили «Барысу» (3:4 ОТ) и потеряли два очка в ключевой в турнирном понимании встрече с «Сибирью» (1:3).

    «Металлург» Мг

    Неделями ранее «Металлург» Мг вышел на пик своей формы, демонстрируя безумные результаты, благодаря которым ему удалось закрепиться на первой строчке, отдалив от себя других претендентов на его место.

    На позиции лидеров Восточной конференции магнитогорцы находятся с 52 очками после 36 матчей. Разрыв между вторым «Авангардом» увеличился до 5 очков, хотя омичи и имеют две игры в запасе.

  • СКА подбирается к первой тройке, «Металлург» Мг отдаляется от конкурентов, «Спартак» накрыла серия неудач
  • КХЛ 2023/24: обзор 12-й игровой недели
  • Сегодня

    • К игре с «Нефтехимиком» команда Андрея Разина готовится с 10-матчевой победной серией, в период которой она старалась максимально уверенно разбираться с каждым соперником, регулярно забрасывая от 4 шайб и более.

    С 18 по 25 ноября «Металлург» Мг провел четыре подряд встречи на своем катке. В будничном режиме «Магнитка» переиграла «Барыс» (2:0), а затем разбила «Сибирь» (4:1) и «Трактор» (6:3). В последнем матче магнитогорцы одержали верх над «Спартаком» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.72, на ничью — 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 1.90.

    «Нефтехимик», продолжая борьбу за последнее плей-офф место в Восточной конференции, на прошлой неделе был не так успешен, да и в целом после хорошей беспроигрышной серии результаты команды Леонтьева откатились к прежним показателям, где поражения по численности превосходят победы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В преддверии встречи с «Металлургом» Мг это не лучшая новость, учитывая, в какой форме находится «Магнитка». В игре в Нижнекамске команда Андрея Разина может не только улучшить свои лидерские позиции в конференции, но и добиться рекордной в текущем сезоне победы в рамках одной серии. Кажется, для фаворита это хороший стимул показать в гостях свой максимум.

    На данном этапе сезона «Нефтехимик» вряд ли готов противостоять таким соперникам. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Циг — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Доден — Чараева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Алания — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бандекки — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сивасспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Верона — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Болонья — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Анже — Кан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Эльденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.87
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг установит рекордную в текущем сезоне серию без поражений?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры