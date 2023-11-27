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    «Трактор» ждет четвертое подряд поражение

    «Трактор» — «Торпедо». Ставка и прогноз (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Торпедо»
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    Василий Атанасов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Трактор Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Трактор»

    В нынешней регулярке «Трактор» крайне решителен в вопросе борьбы за место в зоне плей-офф. И на данном этапе чемпионата он, выдерживая плотную конкуренцию со всех сторон, имеет успехи в этом направлении.

    По итогам 35 матчей «Трактору» удалось закрепиться на седьмой строчке в Восточной конференции с 40 очками. На 3 балла — при равенстве проведенных встреч — он опережает «Сибирь» и на 2 очка отстает от клубов до пятой позиции включительно.

    Во второй половине прошлого месяца команда Алексея Заварухина добилась двух подряд побед на своем катке. Ее соперниками были «Барыс» (2:0) и «Автомобилист» (4:2). Однако после убедительных результатов последовала новая серия неудач.

    Все прогнозы на КХЛ

    21 ноября «Трактор» провел упорный матч с «Авангардом», уступив на домашнем льду в овертайме (1:2 ОТ). В двух следующих встречах челябинцы отлетели без шансов: по-крупному он проиграл «Металлургу» Мг (3:6) и «Салавату Юлаеву» (0:4).

    «Торпедо»

    «Торпедо» по-прежнему не может поставить на поток результаты, которые соответствовали бы его статусу топ-клуба. Сейчас это не приводит к стремительному снижению в таблице, но и не дает продвинуться выше.

    В 35 встречах «Торпедо» удалось набрать 43 очка, оставшись при этом четвертым в Западной конференции. Однако всего один балл разделяет нижегородцев и пятый СКА, который провел на один матч меньше.

    Как и будущий соперник, команда Игоря Ларионова выдала два хороших матча на своем катке, в рамках которых сумела отнять очки у московского «Динамо» (3:1) и «Барыса» (4:2). Но после двух встреч в «Нагорном» торпедовцев накрыла очередная серия потерь.

    В частности, в столице команда Ларионова получила ответку от «Динамо» Москва (2:3). В последней встрече «Торпедо» — в Санкт-Петербурге — устроило безумный хоккей со СКА, проиграв тому в серии буллитов (3:4 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.00, а на победу «Торпедо» — 2.60.

    В преддверии выезда в Челябинск нижегородцы проиграли в двух матчах, не сумев справиться с элитными представителями Запада. Однако форма «Трактора» вызывает еще больше вопросов.

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    Помимо серии неудач, демонстрируемой на 12-й игровой неделе, челябинцы пропускают слишком много голов. Очевидно, что в эти дни «Трактор» переживает тотальный разлад в обороне, поэтому у «Торпедо» появится отличный шанс на время забыть о личных ошибках.

    В Челябинске команду Игоря Ларионова ожидает очередной сложный вызов, однако в последнее время у нее, кажется, не существует других. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит в матче за 2.15.

    Бесспорно, на своем катке «Трактор» окажет достойное сопротивление, поэтому встреча в Челябинске получится во всех смыслах событийной. Наш альтернативный прогноз — «Торпедо» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.15.

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    «Трактор» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Трактор» ждет четвертое подряд поражение
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