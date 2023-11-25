В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Металлург» 25 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Металлург» Мг — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Безумная форма «Авангарда» — прямого конкурента — вынуждает «Металлург» Мг поддерживать высокий темп на дистанции. Только так сейчас можно сохранить лидерство, но, кажется, магнитогорцев эта задача не смущает.

В 35 матчах «Металлург» Мг набрал 50 очков, с которыми по-прежнему занимает первое место в Восточной конференции. На 3 балла ему удалось уйти в отрыв от «Авангарда», однако омичи по-прежнему имеют игру в запасе.

К встрече со «Спартаком» команда Андрея Разина подходит в сумасшедшей форме. Так, в течение девяти матчей подряд она не проигрывает, да еще и на регулярной основе демонстрирует искрометную атаку, с помощью которой громит соперников.

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В пяти матчах «Магнитка» забросила от четырех шайб и более, а в шести уничтожила конкурентов с разницей в 3+ гола. Последние три встречи «Металлург» Мг провел дома, где одержал верх над «Барысом» (2:0), «Сибирью» (4:1) и «Трактором» (6:3).

«Спартак»

На данном этапе чемпионата у «Спартака» остается один основной конкурент, который может сместить его с первой строчки. Речь идет о московском «Динамо». Неделей ранее красно-белые имели над ним преимущество, однако сейчас оно сократилось к минимуму.

По итогам 35 матчей «Спартак» занимает первое место в Западной конференции с 49 очками. Столько же баллов набрали динамовцы. Более того, у команды Алексея Кудашова сохраняется игра в запасе.

На 11-й игровой неделе «Спартак» в очередной раз выдал победную серию. В нее вошли всего три матча, зато они были крайне важными в турнирном плане. В частности, спартаковцы переиграли «Динамо» Москва (4:3 ОТ), а затем — во встречах с «Салаватом» (6:2) и «Ладой» (5:3) — ушли в отрыв от динамовцев.

Увы, эта неделя пока складывается не так удачно. В частности, команда Алексея Жамнова осталась без набранных очков в двух матчах подряд. Ее соперниками были «Локомотив» (1:2) и СКА (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Металлурга» букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.30, а на победу «Спартака» — 2.80.

В Магнитогорске пройдет встреча двух лидеров конференций, которые, несмотря на свой статус, не могут позволить себе взять передышку из-за стремительно развивающихся событий и насыщенной борьбы вверху обеих таблиц.

Поэтому в очном матче состоится битва неуступчивых топ-клубов, которые остаются самыми результативными в чемпионате . Этот фактор и заряженность соперников на промежуточный успех положительно повлияют на зрелищность игры, дополнив ее большим количеством заброшенных шайб.

На арене «Металлург» планируется яркая программа с высококлассным и динамичным хоккеем. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.90.

В двух последних играх команда Алексея Жамнова проиграла элитным представителям Запада. Такой расклад ее едва ли устраивает, поэтому в предстоящей встрече у гостей, пожалуй, будет чуть больше мотивации. Наш альтернативный прогноз — «Спартак» победит в матче за 2.03.