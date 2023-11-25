ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год
  • 22:29
    • «Куньлунь» минимально обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 22:02
    • СКА переиграл «Спартак» в КХЛ
    Все новости спорта

    В Магнитогорске матч получится событийным

    «Металлург» Мг — «Спартак». Ставка и прогноз (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Пилипенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Металлург» 25 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Металлург» Мг — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Мг

    Безумная форма «Авангарда» — прямого конкурента — вынуждает «Металлург» Мг поддерживать высокий темп на дистанции. Только так сейчас можно сохранить лидерство, но, кажется, магнитогорцев эта задача не смущает.

    В 35 матчах «Металлург» Мг набрал 50 очков, с которыми по-прежнему занимает первое место в Восточной конференции. На 3 балла ему удалось уйти в отрыв от «Авангарда», однако омичи по-прежнему имеют игру в запасе.

    К встрече со «Спартаком» команда Андрея Разина подходит в сумасшедшей форме. Так, в течение девяти матчей подряд она не проигрывает, да еще и на регулярной основе демонстрирует искрометную атаку, с помощью которой громит соперников.

    Все прогнозы на КХЛ

    В пяти матчах «Магнитка» забросила от четырех шайб и более, а в шести уничтожила конкурентов с разницей в 3+ гола. Последние три встречи «Металлург» Мг провел дома, где одержал верх над «Барысом» (2:0), «Сибирью» (4:1) и «Трактором» (6:3).

    «Спартак»

    На данном этапе чемпионата у «Спартака» остается один основной конкурент, который может сместить его с первой строчки. Речь идет о московском «Динамо». Неделей ранее красно-белые имели над ним преимущество, однако сейчас оно сократилось к минимуму.

    По итогам 35 матчей «Спартак» занимает первое место в Западной конференции с 49 очками. Столько же баллов набрали динамовцы. Более того, у команды Алексея Кудашова сохраняется игра в запасе.

  • «Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»
  • КХЛ 2023/24: обзор 11-й игровой недели
  • 20/11/2023

    • На 11-й игровой неделе «Спартак» в очередной раз выдал победную серию. В нее вошли всего три матча, зато они были крайне важными в турнирном плане. В частности, спартаковцы переиграли «Динамо» Москва (4:3 ОТ), а затем — во встречах с «Салаватом» (6:2) и «Ладой» (5:3) — ушли в отрыв от динамовцев.

    Увы, эта неделя пока складывается не так удачно. В частности, команда Алексея Жамнова осталась без набранных очков в двух матчах подряд. Ее соперниками были «Локомотив» (1:2) и СКА (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлурга» букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.30, а на победу «Спартака» — 2.80.

    В Магнитогорске пройдет встреча двух лидеров конференций, которые, несмотря на свой статус, не могут позволить себе взять передышку из-за стремительно развивающихся событий и насыщенной борьбы вверху обеих таблиц.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Поэтому в очном матче состоится битва неуступчивых топ-клубов, которые остаются самыми результативными в чемпионате. Этот фактор и заряженность соперников на промежуточный успех положительно повлияют на зрелищность игры, дополнив ее большим количеством заброшенных шайб.

    На арене «Металлург» планируется яркая программа с высококлассным и динамичным хоккеем. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.90.

    В двух последних играх команда Алексея Жамнова проиграла элитным представителям Запада. Такой расклад ее едва ли устраивает, поэтому в предстоящей встрече у гостей, пожалуй, будет чуть больше мотивации. Наш альтернативный прогноз — «Спартак» победит в матче за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Форталеза — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Крузейро — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Спартак»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на хоккей. В Магнитогорске матч получится событийным
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры