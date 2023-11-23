В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В прошлом месяце «Салават Юлаев» находился в огне и претендовал на место в первой тройке на Востоке, за которое, правда, зацепиться не сумел и впоследствии скатился в нижнюю половину таблицы, по-прежнему имея возможность продвинуться выше.

По итогам 33 матчей «Салават Юлаев» занимает седьмое место в Восточной конференции с 39 очками. При этом всего один балл отделяет его от клубов до четвертой позиции включительно. В нижней части у него имеется прочный запас — 6 очков — не позволяющий приблизиться восьмой «Сибири».

С 6 ноября и по сей день команда Виктора Козлова играет по шаблону крепкого середняка: выдает один победный матч, за которым следует поражение. В семи последних встречах уфимцы трижды добились локальных успехов и четырежды остались без набранных очков.

Все прогнозы на КХЛ

Четыре предыдущих матча «Салават Юлаев» провел в рамках гостевой серии, которая стартовала с победы над «Трактором» (4:3), а продолжилась разгромным поражением от «Спартака» (2:6). Позже команда Козлова минимально переиграла «Ак Барс» (1:0) и уступила «Нефтехимику» (2:3).

«Авангард»

«Авангард» сейчас демонстрирует то, что не удавалось в текущем сезоне никому: 10 побед подряд — самый продолжительный отрезок в нынешней регулярке. Ранее к этой отметке ближе остальных подбирались «Спартак» и «Динамо» Москва, но на десятой игре их ждал провал.

Даже несмотря на безумную серию, «Авангард» остается вторым в Восточной конференции. В 33 матчах он набрал 47 очков, в то время как первая «Магнитка», которая провела на игру больше, имеет в своем активе 48 баллов.

В пяти встречах из десяти в рамках беспроигрышного цикла команда Михаила Кравеца снимала все вопросы о победителе в основное время. Кроме того, в пяти матчах результативность омичей доходила до четырех шайб и более.

Во второй половине ноября «Авангард» успел провести одну встречу дома, где переиграл «Адмирал» в серии буллитов (2:1 Б). Последние его матчи прошли в гостях. На чужом катке команда Кравеца одержала верх над «Нефтехимиком» (4:1) и «Трактором» (2:1 ОТ).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 3.95, а на победу «Авангарда» — 2.65.

В преддверии выезда в Уфу, где по умолчанию играть трудно, «Авангард» набрал фантастическую форму , о чем свидетельствует не только десяток побед, но и уровень игры, включая высокую во многих матчах реализацию и морально-волевые качества, благодаря которым удавалось спасать непростые встречи.

«Салават Юлаев» же играет под настроение, чередуя победы обязательным поражением, включая промахи с аутсайдерами вроде «Нефтехимика». Кажется, даже на своем льду команде Виктора Козлова не удастся избежать потери очков в матче с решительным соперником.

В ближайшее время омичи могут стать лидерами Востока, и ради этого нужно брать очки в Уфе. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 3.30.

В предстоящем матче «Авангард» готов добиться комфортного преимущества, которое в остатке игры будет лишь оборонять. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 1.90.