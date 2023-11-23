ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петер ШмейхельШмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛ Бруно Петкович и Марио ПашаличХорватия — Армения 1:0. Онлайн Россия — КубаИзбиение младенцев. Сборная России покуражилась в матче с «карликом»
  • 08:07
    • Сборная Аргентины выиграла у Бразилии благодаря голу Отаменди
  • 10:34
    • «Питтсбург» подписал российского защитника Саморукова
  • 09:41
    • С «Тоттенхэма» могут снять очки за нарушение при оформлении трансфера 15-летней давности
  • 09:27
    • «Лейкерс» разгромили «Юту», «Атланта» и «Индиана» набрали больше 300 очков на двоих
  • 09:09
    • Сборная Италии попала в последнюю корзину для жеребьевки группового этапа Евро-2024
  • 09:00
    • Стали известны все участники плей-офф отбора на Евро-2024
  • 08:38
    • Скалони может покинуть пост главного тренера сборной Аргентины
    Все новости спорта

    «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?

    «Салават Юлаев» — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 3.30) на хоккейный матч КХЛ 23 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Холодилин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Салават Юлаев»

    В прошлом месяце «Салават Юлаев» находился в огне и претендовал на место в первой тройке на Востоке, за которое, правда, зацепиться не сумел и впоследствии скатился в нижнюю половину таблицы, по-прежнему имея возможность продвинуться выше.

    По итогам 33 матчей «Салават Юлаев» занимает седьмое место в Восточной конференции с 39 очками. При этом всего один балл отделяет его от клубов до четвертой позиции включительно. В нижней части у него имеется прочный запас — 6 очков — не позволяющий приблизиться восьмой «Сибири».

    С 6 ноября и по сей день команда Виктора Козлова играет по шаблону крепкого середняка: выдает один победный матч, за которым следует поражение. В семи последних встречах уфимцы трижды добились локальных успехов и четырежды остались без набранных очков.

    Все прогнозы на КХЛ

    Четыре предыдущих матча «Салават Юлаев» провел в рамках гостевой серии, которая стартовала с победы над «Трактором» (4:3), а продолжилась разгромным поражением от «Спартака» (2:6). Позже команда Козлова минимально переиграла «Ак Барс» (1:0) и уступила «Нефтехимику» (2:3).

    «Авангард»

    «Авангард» сейчас демонстрирует то, что не удавалось в текущем сезоне никому: 10 побед подряд — самый продолжительный отрезок в нынешней регулярке. Ранее к этой отметке ближе остальных подбирались «Спартак» и «Динамо» Москва, но на десятой игре их ждал провал.

    Даже несмотря на безумную серию, «Авангард» остается вторым в Восточной конференции. В 33 матчах он набрал 47 очков, в то время как первая «Магнитка», которая провела на игру больше, имеет в своем активе 48 баллов.

  • «Металлург» Мг — лидер Востока, «Спартак» отдаляется от московского «Динамо», девять побед «Авангарда»
  • КХЛ 2023/24: обзор 11-й игровой недели
  • 20/11/2023

    • В пяти встречах из десяти в рамках беспроигрышного цикла команда Михаила Кравеца снимала все вопросы о победителе в основное время. Кроме того, в пяти матчах результативность омичей доходила до четырех шайб и более.

    Во второй половине ноября «Авангард» успел провести одну встречу дома, где переиграл «Адмирал» в серии буллитов (2:1 Б). Последние его матчи прошли в гостях. На чужом катке команда Кравеца одержала верх над «Нефтехимиком» (4:1) и «Трактором» (2:1 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 3.95, а на победу «Авангарда» — 2.65.

    В преддверии выезда в Уфу, где по умолчанию играть трудно, «Авангард» набрал фантастическую форму, о чем свидетельствует не только десяток побед, но и уровень игры, включая высокую во многих матчах реализацию и морально-волевые качества, благодаря которым удавалось спасать непростые встречи.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Салават Юлаев» же играет под настроение, чередуя победы обязательным поражением, включая промахи с аутсайдерами вроде «Нефтехимика». Кажется, даже на своем льду команде Виктора Козлова не удастся избежать потери очков в матче с решительным соперником.

    В ближайшее время омичи могут стать лидерами Востока, и ради этого нужно брать очки в Уфе. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 3.30.

    В предстоящем матче «Авангард» готов добиться комфортного преимущества, которое в остатке игры будет лишь оборонять. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Гастон — Бранкаччо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бухара — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монне — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Томлянович — Оз
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эстудиантес Рио-Куарто — Депортиво Майпу
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Эстудиантес
  • Футбол
  • Завтра в 03:10
    •  2.69
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры